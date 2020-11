Århundrets pandemi er ikke korona

Ble du ikke ensom før i 2020, har du sluppet billig unna.

Anne Rokkan Kommentator

Foto: Marvin Halleraker (arkivillustrasjon)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det gikk ikke mange dagene ut i lockdown før de første medieoppslagene kom.

«Ring noen som kanskje føler seg ensom nå,» oppfordret statsminister Erna Solberg.

Liknende appeller fulgte over alt, og utover våren og høsten har vi snakket mye om ensomhet i pandemiens kjølvann.

Det er hyggelig sagt, og godt ment. Like mye som det er en fornærmelse mot de virkelig ensomme.

For det er egentlig ikke ensomhet å savne menneskelig kontakt mens man sitter ti dager i karantene.

Det er ikke ensomhet å ikke få treffe vennene sine på bar.

Det er ikke ensomhet å være maks fem personer i middagsbesøk.

Og det er ikke ensomhet å bare se de gode kollegene sine via nettmøter.

Dette er isolasjon, alenehet, kjedsomhet – som for all del kan være skadelig i seg selv.

Men de som nå opplever lengsel etter sitt sedvanlige sosiale liv, kan trøste seg med følgende: De har i det minste noe å savne.

For de virkelig utsatte er ensomheten en pandemi i seg selv, og for disse er det verken håp om å oppnå immunitet eller vits i å vente på en vaksine.

For disse er ikke ensomhet noe som dukket opp i mars 2020, og den forsvinner ikke sammen med Antibac og enmetersregelen.

Den britiske økonomen Noreena Hertz ga tidligere i år ut boken «Ensomhetens århundre».

Hennes beskrivelser av ensomhetens omfang og konsekvenser er deprimerende.

Tre av fem amerikanere regner seg som ensomme. En fjerdedel av svenskene like så.

I Storbritannia oppnevnte de en egen ensomhetsminister i 2018. Én av åtte briter har ikke en eneste nær venn.

Tendensen er lik i hele verden.

I Japan har det blitt en tydelig trend blant eldre, særlig kvinner, å begå enkle lovbrudd som gir fengselsstraff.

Fengselet tilbyr dem en kilde til fellesskap, støtte og omsorg. De rømmer fra ensomheten.

Ensomhet viser seg samtidig å være verre for folkehelsen enn manglende fysisk trening, like skadelig som å være alkoholiker, og dobbelt så farlig som å være overvektig.

Å være ensom utgjør statistisk sett samme helsetrussel som å røyke 15 sigaretter om dagen.

På Instagram-kontoen «Norske hemmeligheter» uttrykte mange anonyme innsendere en slags vemodig lettelse da samfunnet stengte ned i vår.

Noen var sjeleglad for at russetiden var avlyst, så de ikke trengte å vise at de ikke hadde noen å feire med.

Andre følte lettelse over at skoler og arbeidsplasser stengte og sosiale arenaer forsvant, så slapp de å få bekreftet at de uansett ikke var inkludert.

Flere fortalte om en større ro i livet når kampen for å hele tiden holde seg sosialt flytende plutselig var avblåst.

En undersøkelse publisert av Folkehelseinstituttet i juni viste også tegn til at samfunnet som helhet egentlig ikke lider noen ensomhetsnød under pandemien. Faktisk viste forskningen en liten, men signifikant nedgang i ensomhet blant folk under 75 år.

Noen teori om hvorfor har ikke forskerne presentert – men jeg har tilfeldigvis en hypotese å tilby:

Ensomhet er en subjektiv følelse. Å sammenlikne seg med andre, tilsynelatende mer sosialt vellykkede, er en sterk driver for ensomheten. For dem som plutselig ikke var alene om å være alene lenger når samfunnet påla oss isolasjon, ble korona-samfunnet en trøst.

De ble mindre ensomme i sin ensomhet.

Jeg prøver ikke å påstå at den langvarige nedstengningen av samfunnet vi nå ser ikke er alvorlig for både sårbare mennesker og vår felles psykiske helse.

Den akutte ensomheten kan også være livsfarlig, og fagpersonell slår alarm om betydelig forverring under nedstengningen.

Men for de fleste av oss vil samfunnet snart stabilisere seg. For de ensomme betyr det lite.

Statsministerens oppfordring om å ringe noen som kanskje er ensomme er fin, men stort sett fånyttes. Jeg lurer på om hun har gjort det selv? Har du som leser gjort det?

Det ligger i ensomhetens natur at de som lider av den, ikke har så mange som ringer dem. Enten fordi de faktisk ikke har noen rundt seg, eller – mer realistisk – omgivelsene vet ikke at de er ensomme.

Det er skamfullt å være ensom.

I en sak i BT i august, fortalte tre modige og reflekterte personer om sin ensomhet – og kampen for å komme ut av den.

Steinar Halleland fortalte at han gjorde mange forsøk på å skaffe seg venner, men at det endte med å forverre situasjonen: Ved å søke kontakt med andre, ble det tydelig for disse at han var ensom. Da ble avvisningen ekstra vond.

Slik tror jeg mange har det. Da jeg selv plutselig mistet mitt nærmeste nettverk midt i tjueårene, trodde jeg ensomheten skulle gnage meg i stykker innenfra. Det eneste som var verre, var den jagende panikken for at noen skulle oppdage hvordan det sto til.

At det skulle bli åpenbart at jeg var mislykket, slik at alle andre også ville skygge unna.

At ensomheten skulle stinke, rett og slett.

Kanskje kan det komme noe positivt ut av at ensomhet er blitt en akutt folkesykdom: Når vi endelig kan åpne samfunnet og gjenoppta den sosiale kontakten igjen, har vi muligens større forståelse for hvor smertefull en ensom tilværelse er.

Kanskje har vi større raushet overfor folk som våger seg ut i lyset og aktivt søker kontakt, og kanskje vil flere våge å gjøre det.

Det vil komme en bølge av tiltak for å bøte på ensomheten og de psykiske lidelsene som koronapandemien har forverret.

Til alle som trenger det: Våg å ri den.