Kvinneklinikken blokkerer fødeopprøret

Når konkurstruede restauranter får økonomisk støtte, burde avdelingen for fødende kvinner kunne få det også, skriver kommentator Anne Rokkan. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Jordmødrene burde stått på barrikadene sammen med mor, i stedet for å lukke døren foran nesen på far.

Omtrent hvert skuddår får vi et nytt fødeopprør. Lang reisevei for alle som tar sjansen på å bli gravide i distriktet, kronisk underbemannede fødeavdelinger og elendig barseloppfølging har vekket berettiget harme.

Koronavinterens «fødeoppgjør» har likevel manglet momentum. Det kan skyldes manglende støtte fra jordmødre og kvinnenes egne allierte.

Når fødeavdelingene begrenser partners tilstedeværelse, er det selvsagt ikke for å være kjipe.

Det har vært langvarig mangel på jordmødre i Norge, og dersom vesentlige deler av de ansatte ved for eksempel Kvinneklinikken (KK) havner i karantene, kan det gå ut over dens viktigste oppgave: Å hjelpe kvinner til å gjennomføre fødsel med både liv og baby i behold.

Dette behovet trumfer alle andre, og selv om det er elementært for mange å ha partner med seg, er medisinsk personell tross alt det viktigste.

I utgangspunktet er avdelingslederens argumentasjon derfor helt legitim: For hver eneste ekstra person som går inn dørene på fødeavdelingen, øker risikoen for at smitte følger med.

KK holder til i et bygg fra 1926, som med sine fellesrom og toalett på gangen gjør det vanskelig å ivareta isolasjon og smittevern.

Og hurtigtester – det har avdelingen rett og slett ikke ressurser til å gjennomføre. Når du knapt har personell nok til å ivareta fødekvinnene, prioriterer du ikke at noen skal stå i døren med en Q-tip.

Men det er jo dette som er problemet: Norsk barselomsorg er under­finansiert, dårlig bemannet og nedprioritert.

Disse utfordringene løses ikke på et blunk. Etterslepet i jordmor­utdanningen krever massiv og langvarig prioritering, og bygningsmassen blir ikke bedre før nye KK åpner i 2023.

Avhjelpende tiltak kan likevel innføres raskt. Et unisont storting vedtok i forrige uke to ting: Fødeavdelingene skal legge til rette for at fødende skal få ha partner til stede både før, under og etter fødsel. Og det skal tas i bruk hurtigtester for å utelukke smitte.

Det fulgte likevel ikke en eneste krone med vedtaket. Dette betyr at fødende i Bergen ikke vil se snurten av en hurtigtest fremover heller. Fraværet av disse handler ikke om vrangvilje fra sykehuset, men manglende ressurser.

Her kunne fødeavdelingene reist seg, og forlangt økonomisk oppfølging.

Når konkurstruede restauranter får økonomisk støtte, burde avdelingen for fødende kvinner kunne få det også.

Over 40.000 har så langt signert oppropet om at partner skal få bli med på fødsel. Det hjelper ikke at Stortinget stryker dem med hårene, så lenge ikke vedtakene får noen betydning i praksis.

Når flere kvinner har fortalt om traumatiske opplevelser der de i timer og døgn av fødselen manglet trygghet, støtte og hjelp, har jordmødre parert med at «du føder ikke alene» – fordi partner har fått slippe inn senere i fødselen.

Jordmødre ser ut til å prioritere å formidle hvorfor det ikke er noe problem å klare seg uten partner store deler av fødselen, heller enn å kreve ressurser til økt bemanning og assistanse til å gjennomføre hurtigtester.

Slik undergraver de fødeopprørets mulighet for gjennombrudd.

Fra KK har det denne uken også kommet utspill som undergraver fødeavdelingens troverdighet.

Alvorstyngede jordmødre sto frem og fortalte at en nybakt far hadde vist seg å være koronasmittet, og sendt syv jordmødre ut i karantene.

Etter flere reaksjoner fra BTs lesere, kom det frem at også mannens partner, den fødende kvinnen, var koronasyk.

KK skaper et narrativ om at det var partnerens tilstedeværelse som var problemet, når det i realiteten også var den fødende selv. KK beklaget misinformasjonen.

Jeg forstår godt jordmødrenes frykt for å bli smittet og lamme avdelingen. Og jeg vet om noe som hjelper: To stykk hurtigtester.

Barselomsorgen er, heldigvis, mer enn et spørsmål om liv enn om død. Dette gjør det langt på vei forståelig at de tyngste ressursene prioriteres til å ta unna viktige operasjoner og behandling andre steder i helsevesenet.

Mye av det som hadde gjort svangerskap, fødsel og barsel lettere for kvinner, er imidlertid rimelig kostnadsfritt.

Ved KK har for eksempel partner stort sett fått være med hele veien fra den fødende legges inn. Dette i kontrast til andre steder, der partner må vente utenfor til kvinnen har nådd de symbolske fire centimeters åpning.

Det er usannsynlig at en koronasyk partner blir frisk mens hen venter på parkeringsplassen utenfor. Det gir fullstendig mening å slippe vedkommende inn med én gang, og er fornuftig av KK.

Mange har også etterlyst måter å kompensere på for at partner ikke får være med på ultralyd. Kan man kanskje skrive barnets kjønn på en lapp, slik at foreldrene kan lese det sammen? Eller kan partner få være med via Facetime?

Nei, svarer KK her. Ultralyd krever «ro og konsentrasjon».

Det er uforståelig. Partner er vanligvis med i kjøtt og blod, uten at kvinnen blir mer forvirret av den grunn. Og når det går an å takke nei til å få vite kjønnet, bør man vel også kunne velge å få det på en lapp.

Her kan barselomsorgen godt skjerpe seg litt. Noe er galt når man får hjerteligere oppfølging i «drive through»-en til McDonalds enn på ultralyd.

God service er gratis. Det er noe barselomsorgen godt kan koste på seg for tiden, siden alt Stortinget sender er kostbare løfter uten penger.