Det er folkehav, folk skålar og deler chipspose. Det var ikkje det me ville sjå no.

Det kan framleis gå skikkeleg, skikkeleg gale.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Nygårdsparken har, sjølvsagt, vore eit samlingspunkt dei siste dagane. Dei fleste held avstand, medan andre sit i større grupper. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Den første sommardagen i Bergen er ein av årets beste dagar. Ingen nyt livet som me gjer då, og det er eigentleg eit ganske vakkert syn.

Det blir folkehav i parken, venner samlar seg for å grille, klinkar ølboksar og deler chipspose. Når sola går ned og det blir litt for kaldt, kryp me under pledd saman.

Slik blei det også i år. Men i år var det ikkje akkurat dette me ville sjå.

Vekke var virusangst og tometersregelen. Det var rett og slett svenske tilstandar i parkane.

For ganske mange verkar tydelegvis ikkje koronasmitte lenger som noko farleg og trugande.

Det er ikkje vanskeleg å forstå. Aldri har soldagar og det å vere med venner vore meir etterlengta.

Me har vore flinke så lenge. Me isolerte oss inne, heldt avstand, fekk smittetalet ned. No les me saker om at pandemien er på retur og at talet på innlagde er fallande.

Då må me også kunne unne oss å slappe av litt. Eller?

Problemet er at pandemien vil berre vere på retur så lenge me held avstand til kvarandre. Det er framleis nesten 100 nye tilfelle av bekrefta smitte kvar dag.

Går me tilbake til å leve livet som me gjorde før 12. mars, vil smitten raskt byrje å auke igjen.

Dette kan framleis gå skikkeleg, skikkeleg gale.

Når barnehagar, skular, frisørar og uteservering får opne igjen, opnar samfunnet sakte, men sikkert. For mange rettferdiggjer nok dette å lempe på krava om avstand til venner og familie.

Men råda til korleis me skal omgåst er ikkje endra i det heile. Tvert om understrekar helsestyresmaktene at dersom me skal kunne opne deler av samfunnet, må folk halde avstand elles.

Framleis er det sterkt tilrådd å ikkje vere meir enn fem personar samla, og ein bør halde avstand på minst to meter mellom seg.

Også når ein er utandørs, og også inne i sin eigen vennegjeng.

I sin siste rapport skriv Folkehelseinstituttet at korleis smitten utviklar seg vidare i Norge kjem an på nettopp om folk klarer å halde avstand til kvarandre.

Realiteten, skriv FHI, er at dersom me skal halde koronaviruset i sjakk, må me tenkje på smittevern i mange månader enno. Truleg til langt ut i 2021. Dette handlar også om å ikkje vere nær andre.

Det er det godt mogeleg at folk ikkje vil orke, meiner FHI. I så fall har ikkje samfunnet vårt så mykje anna å stille opp med. Då blir det truleg nye smittetoppar og mange fleire innlagde på sjukehus.

Det er ein svært vanskeleg balansekunst helsestyresmakter og regjeringa no driv.

På den eine sida skal dei opne samfunnet igjen, sakte, men sikkert. Det er nødvendig både av omsyn til økonomien, men og for folks generelle helse og velvære.

For nokon verkar dette utrygt. Dei må få forklart at sjølv om enkelte vil bli sjuke som ei følgje, går det etter alt å døme bra. At ein god del av oss blir smitta er ikkje å unngå, all den tid me må vente til neste år på ei vaksine.

Andre klarer ikkje vente på å få sleppe fri. Desse må få forklart at me framleis må vere strenge med oss sjølve. Det er framleis like mange i risikogruppene der ute, og det er framleis fullt mogeleg for helsevesenet vårt å kollapse.

Justisminister Monica Mæland beviser at det ikkje er så lett å vere optimistisk og samtidig streng. Foto: Skjermdump

Då regjeringa varsla opning av barnehagar og skular, laga Høgre ein reklameplakat med det strengaste bildet dei kunne finne av justisminister Monica Mæland.

Bodskapen var: No får me litt meir fridom, men først og fremst mykje meir ansvar.

Eg flirte litt av Høgres begeistring for det autoritære, men no tenkjer eg at den burde vore klistra opp på eitkvart gatehjørne.

Sakte, men sikkert får me alle litt meir ansvar. Men faren er like stor som før.

Du treng ikkje risikere å sende far din på respirator for ein ettermiddag i parken. Det er berre å setje seg litt lengre unna og ha med eigen mat.

