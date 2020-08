Det er mange som har fått kjørt seg denne uken

Nav, Brann, Hurtigruten, Torgrim Eggen, sydenturister – og en stakkars parkeringsvakt. Sjekk ut høydepunktene her.

Avgått Brann-trener Lars Arne Nilsen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

1. Ukens sitat

«Det vil helst gå bra».

Nylig avgått Brann-trener Lars Arne Nilsen siterte motstandsmannen Max Manus, før han forlot klubben

2. Ukens karantenehit

«Songar frå nyheitene» er tilbake med ny musikkvideo!»

Denne gangen ser de nærmere på det berømte karantenekappløpet, som skapte store overskrifter hos de største riksmediene.

3. Ukens tweet

«Jeg skal til psykiater for første gang etter ferien på mandag og vi kommer nok, slik vi ofte gjør, til å snakke om Brann i minst en halvtime. Slik ståen er, vil jeg hevde at dette også er en faglig nødvendighet.»

@antropotetisk

4. Ukens bærtur

«Torgrim Eggen og hans svirebror meiner at maten på Vestlandet kjem frå 70-talet, men dei sjølve verkar som dei kjem frå ein heilt annan tidsalder. Kven i alle dagar køyrer land og strand rundt, utan internett, utan mobil, utan GPS, utan ein plan og utan ein tanke?»

Vestlending og kulturformidlar Renate Rivedal går i strupen på DNs matskribent Torgrim Eggen og kaller ham en idiot på tur i et innlegg i Firda

5. Ukens spørsmål

«Er det lov å himle med øynene av de som MÅTTE til Syden nå, eller må vi vente til landet har stengt ned igjen?»

@vathne på Twitter

6. Ukens slakt

«Våre undersøkelser viser at det ikke er mange som har noe særlig å være stolte av i denne saken».

Lederen for Nav-utvalget, jusprofessor Finn Arnesen, om rapporten som klandrer både Nav, departementet, Stortinget, Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene for skandalen

7. Ukens bekymringsmelding

«Vi har for mange klemmevenner. Det er nok litt for lave skuldre nå».

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at det kan bli nødvendig med nye innstramninger fordi mange er for dårlige til å følge smittevernrådene

8. Ukens munnkurv

«Konsernsjefen i Hurtigruten seier at selskapet skal vere «grenselaust ærleg». Men mannskapet om bord på MS Roald Amundsen får ikkje snakke med pressa».

Klassekampen følger smitteskandalen på Hurtigruten

9. Ukens typiske

«Kan bli over 30 grader for første gang på en måned. Men på Vestlandet kan man på ingen måte slippe sol-jubelen løs.»

NRK melder om 30 grader i helgen - bortsett fra på Vestlandet da

10. Ukens bergenser

«Mann med hatt og sigar angrep parkeringsvakt med paraply».

«Kraftig slått til med en paraply samt sjikanert/truet», skriver politiet på Twitter

11. Ukens selvfølge

«Jeg forestiller meg at dette blir en del av antrekket, noe man tar på seg like selvfølgelig som at man tar på seg en skjorte eller en tversoversløyfe.»

Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer, snakker om munnbind på Dagsrevyen