Noreg treng meir straum no, men det er mest behageleg å vente på det neste store

Havvind er snakka om som eit storstilt industrieventyr. Men folkeleg motstand kan råke denne krafta òg.

Havvinden kan li same skjebne som vindkraft på land.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

For ti år sidan var vindkraft svært populært. Den storstilte utbygginga vart pressa fram av statsrådane til Senterpartiet og Framstegspartiet. Kraftproduksjonen gjekk opp med tigongen på eit tiår.

Støtta til vindkraft gjekk motsett veg. Der 2019-valet ikkje handla om bompengar, handla det ofte om vind. Fleire og fleire peika på at landvind ikkje var nødvendig. Me hadde nok straum, og havvind var uansett framtida.

Like etter valet skrota Erna Solbergs (H) regjering ein nasjonal rammeplan for vindkraft.

No når planane byrjar å kome på plass for havvind, er det fleire enn før som snakkar opp atomkraft. Det er eit uttrykk for den norske kraftprokrastineringa som er i ferd med å ta knekken på kraftoverskotet. Det er ei vanemessig utsetjing for å sleppe å gjere noko ubehageleg no.

Me skal satse på det neste store om nokre år, heller enn å bygge det som er mogeleg no.