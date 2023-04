Aldri har det vært enklere å spionere på russen

Festingen til årets russ er vårens villeste realityserie.

Marie Misund Bringslid Kommentator

«Rebusløpet var en orgie i sex og fyll. Hovedstyret hadde lagt opp til poster der deltakerne skulle gjøre det eklest tenkelige med russebiler og flasker, og resultater ble seksuell omgang med eksosrør og girstenger, flasker og hverandre.»

Nei, dette er ikke en reportasje fra årets russedåp, men et oppslag om russefeiringen for 30 år siden. 15. mai 1992 slo Bergens Tidende opp at russefeiringen hadde gått over styr. På forsiden av avisen var ordene «rå sexorgier» slått opp.

1992-russen ble beskrevet som tidenes verste. Andre mente at avisen tok for hardt i og overdrev i sin beskrivelse av festingen. Likevel er det påfallende hvor lik omtalen er av dagens russefeiring.

Hvert år fører russetiden til nye debatter om vold, rus, festing og sosial ekskludering. Og det virker som om vi hvert år blir like sjokkerte over hvor dårlig 18- og 19-åringer kan behandle seg selv og andre.

Årets russefeiring startet tidligere denne uken.