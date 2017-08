Kommentator Eirin Eikefjord og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen vurderer Støre og Solbergs innsats i NRK-debatten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) har vært i duell på NRK. Her er BT-kommentatorenes vurderinger.

Jonas Gahr Støre

Beste replikk

Eirn Eikefjord: «Dette er ikke det Norge jeg vil ha, derfor vil jeg bytte ut deg».

Frøy Gudbrandsen: «Listhaug dro (til Sverige) for å skremme, ikke lære»

Mest overbevisende

Eikefjord: Bruker Sylvi Listhaugs utspill effektivt mot Solberg. Offensiv og troverdig når han snakker om hjertesaker som skole, helse og utenriks.

Gudbrandsen: Hamrer løs mot Solberg for Frp-politikeres uttalelser. Går hjem hos velgerne Støre må hente nå. Konkrete løfter om lærertetthet og helsesøstre.

Debattstil

Eikefjord: Stadig mer engasjert, avslappet og løs i snippen. Fremstår tidvis noe hektisk og virrete, men stort sett tydelig og med godt innøvde talepunkter.

Gudbrandsen: Engasjert. Under seansen om innvandringsminister Sylvi Listhaugs sverigetur er han på grensen til sint. Mest avslappet på direkte spørsmål fra folk i salen. Har sluttet med å avbryte motdebattanten, slik han gjorde hyppig i forrige partilederdebatt.

Svakeste punkt

Eikefjord: Sliter med å få frem hva som er Aps konkrete løsninger, for eksempel når det gjelder klima, rusomsorg og private velferdstjenester.

Gudbrandsen: Forvirrende retorikk om private velferdsleverandører/velferdsprofittører. Vil ha et mangfold av offentlige private og ideelle aktører, men sliter med å forsvare at partifeller har rekommunalisert tjenester blant annet i Oslo.

Helhetsvurdering

Eikefjord: Fremstår godt forberedt og offensiv, og angriper Solberg på punkter han vet hun sliter med å forsvare seg mot. Er stødig og fremstår med autoritet og tyngde i spørsmål om helse, og særlig folkehelse, selv om han gjør det litt enkelt for seg selv ved å vise til mer bevilgninger.

Gudbrandsen: På sitt aller beste når han snakker direkte til dem som stiller spørsmål. Tidvis i overkant jovial, kanskje, men avslappet og god.

Mange deler hans sterke misnøye med Sylvi Listhaugs retorikk, og hans tydelige kritikk av regjeringen faller nok i smak langt utover Aps velgermasse. Nyter godt av sin bakgrunn som helseminister når han snakker om helse.

Snakker innimellom litt for fort, men generelt særdeles stødig og engasjert.

Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Erna Solberg

Beste replikk

Eirn Eikefjord: «Vi er i stand til å løse oppgaver, ikke bare hente penger ut av folks lommebok.»

Frøy Gudbrandsen: «Jeg mener at folk som er 90 år er gamle nok til å gjøre sine egne valg.»

Mest overbevisende

Eikefjord: Har fordelen av å kunne vise til gjennomført politikk og budsjettvedtak, og snakker med tyngde om regjeringens meritter og håndtering av kriser. Offensiv når hun angriper Støre for å gi makt til ytre venstre i spørsmål om private velferdstilbud.

Gudbrandsen: At Norge ikke er blitt et kaldere samfunn. Parerer ganske effektiv Støres påstand ved å forklare at landet er like varmt som før, blant annet ved å referere til undersøkelser som viser at nordmenn er verdens lykkeligste folk.

Debattstil

Eikefjord: Fremstår stødig, tydelig og med mild autoritet. Angriper drevent, og er flink til å plassere politiske seire når hun får anledning.

Gudbrandsen: Overbærende og rolig. Fremstår noe mindre engasjert enn Støre.

Svakeste punkt

Eikefjord: Blir fort teknokratisk og opphengt i detaljer. Fremstår irritert når hun blir konfrontert med ansvaret for en kaldere tone og innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) utspill. Tynt å forsvare seg med at Støre tidligere har brukt eksempler fra USA og Storbritannia og svensk politikk mot henne.

Gudbrandsen: For teknisk og detaljorientert. Strever særlig når hun snakker om skole. Vanskelig å få med seg hva konkret hun ønsker å gjøre. Det er ikke lett å forstå hva konkret det betyr for elevene at et lovforslag har vært ute på høring.

Helhetsvurdering

Eikefjord: Rolig og statskvinneaktig. Stor detaljkunnskap, men blir noe teknisk og utilgjengelig når hun snakker om utslippskutt, klima og kreftbehandling. Offensiv når det gjelder integrering og flyktningkrise, men på defensiven i forsvarsdebatten. Har vage løsninger når det kommer til folkehelse, men er mer overbevisende når det gjelder rus, psykisk helse og problematikk knyttet til kreftbehandling.

Gudbrandsen: Solberg blir presset hardt på samarbeidet med Frp, og særlig uttalelsene til innvandringsminister Sylvi Listhaug. Hun har etterhvert god trening i å å forsvare det, og er rimelig overbevisende.

Hun argumenterer godt for Høyres helsepolitikk, og klarer å smette inn elementer av regjeringens skryteliste her og der.

På sitt aller beste når hun snakker om innvandring og integrering.