Regjeringa vil bli pressa på olje frå start til slutt. Marte Mjøs Persen blir ståande i front.

I vest pustar mange letta ut.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Marte Mjøs Persen overtar kontoret til olje- og energiministeren frå Høgres Tina Bru.

Onsdag kom plattforma til den nye Støre-regjeringa, og SV-leiar Audun Lysbakkens dom var kontant:

– For mykje grått.

Det var oljepolitikken og mangelen på klimakutt som var Lysbakkens største ankepunkt.

Torsdag blei det klart at ho som skal fronte denne «grå» politikken, er tidlegare bergensordførar Marte Mjøs Persen (Ap).

Det er ikkje tilfeldig at Jonas Gahr Støre har valt akkurat henne til olje- og energiminister.

Persen har vore ein sentral person i Arbeidarpartiet i mange år. I tillegg til å vere ordførar i Bergen, har ho sitje i sentralstyret og vore leiar i Vestland Ap.

Ho representerer dermed landsdelen der oljeindustrien held til, og kjenner næringa godt. Dei siste åra har ho reist mykje rundt i området og gjort seg kjend.

Kjend er ho også i fagrørsla. Dei har sjølv spelt henne inn som eit namn for denne statsrådsposten, og jubla torsdag for å ha blitt høyrt.

Marte Mjøs Persen får blomar på Slottsplassen torsdag. Til høgre står den andre statsråden frå Vestland, Kjersti Toppe.

Ingen må vere i tvil om kor sterkt fagrørsla står i oljespørsmålet i Arbeidarpartiet. Då sonderingane mellom Ap, Sp og SV starta i Hurdal i september, gjorde leiar i Fellesforbundet Jørn Eggum det klinkande klart at Ap ikkje kunne kompromisse i saka.

Aps politikk er allereie eit kompromiss som er ferdig forhandla, sa han før han slo fast følgjande om SV:

– Oljepolitikk har dei ikkje greie på.

Ikkje lenge etter blei det inga fleirtalsregjering likevel.

Også i vest er mange opptekne av oljespørsmålet. Slik er det naturlegvis når så store deler av næringslivet er avhengige av det.

Difor blei nok mange letta då det sto Persens namn på nettopp denne stillinga.

Ho er ein av berre tre statsrådar frå vest i den nye regjeringa. Dei andre er barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) frå Bergen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) frå Rogaland.

Også vindkraft hamnar på Persens bord. Her har ho tidlegare uttalt seg svært kritisk til utbygging på land.

Den store tyngda i regjeringa ligg på Austlandet, der 9 av 19 statsrådar høyrer heime.

Dette frykta mange. Overgangen er stor frå åtte år med statsminister frå Bergen og jamt over mange vestlandske namn rundt kongens bord. Også internt i Sp og Ap har folk vore på vakt for å sikre seg representantar frå landsdelen i Støres regjering. Også statsrådar kjenner best sitt eige område. Difor er det viktig med representasjon.

Framover møter Støre-regjeringa SV igjen i Stortinget, og der er ikkje oljespørsmålet ferdigforhandla. I kvar bidige budsjettforhandling framover kjem SV til å prøve å presse regjeringa til å gjere klimakutt og gå mot å stoppe oljeleiting. Det er vanskeleg å sjå at SV ikkje skal få nokre gjennomslag.

Kompromissa må Persen stå for i møte med industrien og fagrørsla. Det blir ingen enkel jobb, og fordelen er difor at ho står høgt i kurs der frå før.

Så spørst det kor oljesvart profil Persen er interessert i å ha. Det er også i både oljenæringa og Vestlandets interesse å begynne tidleg med omstilling til ein ny økonomi der fossilt brennstoff er mindre verd. Også dette blir ei viktig oppgåve for Persen.

I dette ligg også jobben med å utvikle meir fornybar energi, særleg vindkraft. Det er nok eit minefelt Persen må manøvrere. Ho har tidlegare teke til orde for å avgrense vindkraftutbygginga på land, og heller satse på havvind.

Det ser ut til å vere regjeringas strategi framover, men i sin nye jobb vil Persen arve fleire konfliktfylte vindkraftprosjekt som allereie er påbegynte. Her blir ho heilt sikkert halde ansvarleg for tidlegare utsegn.

Vestlandet er kanskje ikkje tungt representerte i den nye regjeringa, men ein vestlending har i alle fall fått tunge konfliktar på sitt bord.