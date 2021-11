Politikerne sviktet, men domstolene redder stumpene av narkorevolusjonen

Til slutt blir politiet nødt til å dilte etter.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Tenk om politiet skulle tatt førerkortet fra alle som tok seg en fredagspils? skriver politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

På 80-tallet gikk «krigen mot narkotika» amok. Gatedop flommet inn, heroinknekken kom til Oslo S, politikerne markerte handlekraft med stadig mer straff – og fengslene ble fylt opp av slitne brukere.

Nå er krigen slutt.

Avkriminalisering er blitt politisk mainstream. Til og med Batong-Høyre har snudd. «You had right, I had wrong», som eks-helseminister Bent Høie (H) sa. Det er virkelig for ille å kjeppjage folk som mest av alt trenger hjelp.

Alt lå til rette for et narkopolitisk paradigmeskifte: rusreformen.

Les også Stortinget takkar nei til eit enormt sosialpolitisk framsteg

I folket er 67 prosent for, ifølge den ferskeste undersøkelsen. Men reformen ble torpedert i Stortinget da Arbeiderpartiet stemte mot.

Sp er heller ikke noe rusliberalt fyrtårn for å si det forsiktig, og nå vil ingen regjering gå i bresjen for å reformere rusfeltet med det første.

Dermed er saken overlatt til en litt usannsynlig helt: Høyesterett.

Enn så lenge er det nemlig domstolene som fikser narkorevolusjonen.

«Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til landsmøtet i april.

Tenk om politiet skulle tatt førerkortet fra alle som tok seg en fredagspils?

Sånn ville det vært hvis alkohol ble håndtert med like mye hysteri og paternalisme som narkotika.

Det er ingen automatisk sammenheng mellom en og annen joint og halsløs ruskjøring. Men veitrafikkloven truer med å inndra førerkort hvis man ikke er «edruelig», og i årevis har politiet brukt trafikksikkerhet som alibi for å straffe folk som driver med hasj og sånt.

Les også Anne Rokkan: Her er fem punkter Senterpartiets ruspolitikk bommer på.

I oktober kom endelig dommen mange har ventet på: Høyesterett slår fast at hasjrøyking tre ganger i måneden ikke gir så skral edruelighet at førerkortet kan ryke.

Landets øverste dommere kaller slik bruk «relativt måteholden», og gir politiet en svært tydelig beskjed: At rusmiddelet er ulovlig, spiller ingen rolle.

Parallelt med dette er det kommet en serie dommer i små narkotikasaker med en tydelig tendens: Tunge misbrukere blir straffet mildere enn før.

Begrunnelsen fra Høyesterett er at synet på straff mot rusavhengige har endret seg.

«Straffeutmålingen skal ta hensyn til at rusavhengighet er en sykdom hvor fengselsstraff er uten virkning», står det i en av dommene.

Frem til 2013 besøkte politiet jevnlig videregående skoler med narkotikahunder, selv om de ikke hadde konkrete mistanker om narkotikabruk.

Rusreformen falt fordi det satt for langt inne å avkriminalisere festbruk og ungdomsrus. Men også på Stortinget var det bred enighet om at det er feilslått å straffeforfølge narkomane som blir tatt med brukerdoser.

Når «helt særlige grunner» tilsier det, kan domstolene la være å straffe – og de mener dette er en sånn grunn.

Straffeutmålingen skal ta hensyn til at rusavhengighet er en sykdom hvor fengselsstraff er uten virkning, argumenterer norske domstoler.

Dette er ikke noe radikalt avkriminaliseringskupp.

Vilkårene i straffeloven er oppfylt: Det er ingen tvil om at straff «vil virke som en urimelig tilleggsbelastning», og at «straffens formål og virkninger» ikke taler for fengsel.

«Domstolene rydder opp i rotet til politikerne», sier forsvarer Halvard Helle til Rett24. Han kaller det en dramatisk og irreversibel kursomlegging.

Når domstolene – og særlig Høyesterett – setter nye standarder, må politiet rette seg etter det.

Men når det gjelder narkotika, sleper politietaten alltid beina etter seg.

«Vi firer ikke en tomme når det gjelder krigen mot narkotika», sa daværende justisminister Grete Faremo (Ap) i en tale til landets politifolk i 1996.

I vår ble det avdekket at politiet har drevet ulovlig rusransaking i årevis, og at den narkoskeptiske Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har lange fangarmer inn i etaten.

Politiapparatet – med politidirektør Benedicte Bjørnland i spissen – advarer sterkt mot avkriminalisering.

Statsadvokat Geir Evanger er også nestleder i den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening.

I førerkortsakene tviholdt Politidirektoratet (POD) på sin egen lovtolking, til tross for refs fra både Sivilombudet, domstoler og jussprofessorer. Først i høst ble det slutt på narkohundaksjoner på skoler.

«Det kan fremstå som politiet som organisasjon ikke helt har maktet å skille mellom narkotika som et samfunnsproblem og narkotika som et straffbart forhold», som statsadvokatene i Rogaland skrev om de tvilsomme rusransakelsene.

I sakene som nå er kommet til retten, har påtalemyndigheten konsekvent bedt om strengere straff enn domstolene gir. Enn så lenge vil ikke Riksadvokaten instruere politiet om å legge listen lavere, så de kan formelt sett bare dure på.

Politiet blir nødt til å belite seg til slutt. De kan ikke ignorere så tydelige signaler fra domstolene i lengden.

Problemet er at denne måten å drive rusreform på er omstendelig og halvkvedet.

Les også Ruspolitikk er ikke sexy

Når politiet venter på klare instrukser fra Høyesterett, skjer det ingenting før den riktige saken beveger seg helt til topps i rettssystemet. Det kan ta vinter og vår.

Uten tydelige politiske vedtak, må folk i felten håndtere en haug med uklarheter og uløste problemer.

Hva skal for eksempel til for å være en av «de tyngste rusmisbrukerne»? Den grensen er nokså ullen. Og hvordan skal alle andre som bruker rus håndteres?

Det er feigt å lempe alt dette over på domstolene.

Det er politikerne som må trekke tydelige grenser for når narkotika er et samfunnsproblem og når det er straffbart.

Politiet har vist en lei tendens til å tøye lovverket for å skremme folk fra å bruke rusmidler de ikke liker. Til slutt blir de nødt til å slutte med det.

Men uten klare politiske signaler og en skikkelig rusreform, kan de fortsette enda en stund.