Høyres toppkandidat i Hordaland, Erna Solberg, mener vestlendingene forstår hvorfor regjeringen kutter i formuesskatten.

– Hva er det viktigste du har gjort for Vestlandet de siste fire årene?

– Det viktigste vi gjør for Vestlandet er det samme som vi gjør for hele landet: Å satse på forskning, innovasjon og nyskaping. Selv om vi kommer til å ha olje- og gassnæringen lenge fremover, må vi ha flere ben å stå på. Det er ekstremt viktig for næringslivet og basisvelferden i det norske samfunnet at vi klarer å omstille oss.

– Hva vil være den viktigste saken du vil jobbe for de neste fire årene?

– Det vil være det samme. Vestlandet må lete etter flere ben å stå på. Vi er inne i en omstilling i norsk økonomi som kommer til å vare i ti–tyve år. Da er vi nødt til å holde trykket oppe.

– Er dette noe som skiller dere fra de andre partiene, da?

– Ikke i ord, men vi har gjort noe med det.

– Hva tror du vestlandsvelgerne er mest opptatt av?

– Jeg tror vestlandsvelgerne er opptatt av at barna deres får en god skole, at vi har god samferdsel. Det at vi leverer kortere ventetider i helsevesenet. Det er noen særlige utfordringer på Vestlandet knyttet til endringer og omstilling, men velgerne her er opptatt av det samme som velgerne andre steder.

Fakta: Erna Solbergs vestlandsfavoritter Fjelltopp: Melderskin Fergestrekning: Halhjem–Sandvikvåg Vestlandsforfatter: Selma Lønning Aarø Vestlending: Leo Ajkic Fjellovergang: Om sommeren Rv7, om vinteren Rv52

– Vestlendingene er vel litt mer opptatt av vei?

– Jo, men min opplevelse som statsminister har vært at alle er opptatt av vei. Men det er klart at Vestlandet har større utfordringer, fordi vi har dårligere veistandard en del steder og fordi det er dyrere å bygge vei her og i nabofylkene våre, rett og slett fordi vi har fjorder og fjell.

– Hva er det som driver deg som politiker?

– Det er å være med på å forbedre det norske samfunnet. Drivkraften er egentlig møtet med mennesker som har utfordringer vi trenger å løse. Det er en velsignelse å være politiker. Det kan kanskje føles litt krevende noen ganger, at det alltid er nye problemer som må løses, at det alltid kommer en strøm av ting til deg. Men det er faktisk det mest givende. Du kan alltid være med på å forbedre ting.

– Fra utsiden ser det ikke alltid ut som en velsignelse å være politiker …

– Du må like det, du må være robust på kritikk og synspunkter. Derfor tenker jeg det passer veldig godt for statsministere å være bergensere, for vi blir naturlig robuste av debattklimaet i denne byen. Det er akkurat som barn som legges ut i kaldt vær.

– Er det egentlig en fordel for hordalendingene å ha en statsminister fra Bergen? Du må tenke på så mye annet.

– Jo da, det er en fordel, for du forstår hva som er viktig her. Når du er med på å fatte beslutninger i regjeringen, må du ta hensyn til hele landet. Det må alle statsministere gjøre. Men det betyr at du kan ha med deg det perspektivet. Du vet hva som er viktigst.

– Du må jo holde igjen litt på å tale hordalendingenes sak?

– Jeg kan ikke stå og vifte med et flagg og si: Se hva vi har fått til. Men se på summen av alt vi har fått til. Vi har flyttet masse arbeidsplasser hit. Vi har ordnet opp med både Carte Blanche og teateret. Hordaland er en av vinnerne i nasjonal transportplan, selv om BT gjør sitt beste for å bortforklare det.

Fakta: Erna Solberg (56) Fra Kalfaret i Bergen På Stortinget siden 1989 Partileder i Høyre siden 2004

– Ulikhet ser ut til å bli et av de store temaene i valgkampen. Er det en vanskelig sak for Høyre?

– Det er en sak som rører ved noen fordommer mot Høyre fordi vi ønsker å gjøre noe med formuesskatten. Jeg opplever at vestlendingene skjønner hvorfor vi gjør endringer i formuesskatten: for å skape arbeidsplasser. Jeg mener økonomisk ulikhet er et resultat av at folk har ramlet ut og ikke klarer å delta i arbeidslivet. Da må vi gjøre noe med årsakene til det.

En hovedgrunn til at antallet fattige barn har økt, er at det har kommet flere innvandrere, flere flyktninger til Norge. Det er altså ikke formuesskatten som er årsaken til at det har kommet flere flyktninger til Norge.

Jan Petersen pleide å si at all politikk som må forklares er noe herk. Dette er dype, vanskelige spørsmål, men ingen land har bedre forutsetninger for å skape større muligheter for folk.

– Men formuesskatten har unektelig vært vrien for dere. Her på Vestlandet er dere i en skvis, fordi noen mener dere ikke burde kuttet i skatten i det hele tatt, mens andre mener dere har gjort for lite.

– Når vi skal omstille Norge mer, trenger vi flere bedrifter som vokser og ikke forblir enmannsbedrifter. Vi vet at det å betale skatt når du ikke har begynt å tjene penger ennå, det er vanskelig. Det forstår folk som er tett på næringslivet, men det er en utfordring for folk i offentlig sektor. Det er en utfordring når folk går på limpinnen og tror at dette handler om skattelette for de rike.

– På KrFs landsmøte i vår kalte Knut Arild Hareide Høyre for distriktsfiendtlig. Høyre har jo en ganske urban velgermasse. Har han litt rett?

– Nei. Vi er opptatt av en annen type distriktspolitikk enn dem som først og fremst er opptatt av å ansette folk i offentlig sektor i distriktene. Vi er opptatt av verdiskaping. Veldig mye av politikken vi fører for næringslivet er viktig for distriktene. Samferdsel er også ekstremt viktig, og viktigere enn mange av de særskilte ordningene for distriktene.