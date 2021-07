Det må vere verdas lettaste jobb å granske samrøret i politiet

Politiet prøver nemleg ikkje å skjule problemet eingong.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Politidirektør Benedicte Bjørnland skal ikkje lenger granske sin eigen etat. Foto: Heiko Junge / NTB (Arkiv)

Politiet skal ikkje granske seg sjølv likevel. I førre veke bad politidirektøren Justisdepartementet overta granskinga, som skal avdekke banda mellom politiet og den frivillige organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Desse banda må avdekkast, fordi me skal ha eit politisk uavhengig politi i Noreg. Dei forvaltar ei stor og viktig makt i samfunnet.

Granskinga vert flytta fordi «det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet», ifølgje politidirektøren.

Med god grunn.

Jonas Ali Ghanizadeh har – saman med fleire andre Twitter-brukarar – vist fram mykje av samrøret mellom politiet og NNPF.

Pressa har til ein viss grad følgt opp. Det som er rart, er kor stille det er på Politiforum – som er «et ledende forum for norsk kriminalpolitisk debatt» ifølgje seg sjølv.

Trass ein stor debatt – og ei tillyst gransking – om samrøret mellom politietaten og NNPF, er det berre publisert to debattinnlegg om sakskomplekset i år. Ingen redaksjonelle saker.

Politiet har i lang tid trekt medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett frå lønna. Det er berre vanleg å gjere med fagforeiningar. NNPF er derimot ein politisk lobbyorganisasjon, som blant anna var aktiv i kampen mot regjeringas framlegg til rusreform.

NNPF har nokre hundre medlemmer utanfor politiet. Men tilsette i Tolletaten, Kriminalomsorga og påtalemakta har ikkje fått kontingenten trekt frå lønna. Den praksisen er unik for politiet. No er praksisen stansa, men den må bli ein viktig del av granskinga.

Ghanizadeh søkte innsyn i desse utbetalingane. Svaret er svært avslørande, og viser korleis NNPF har operert som politiets politiske fløy.

«Samtlige opplysninger det begjæres innsyn vil kunne si noe om både hvem og hvor mange ansatte i politiet som jobber med narkotika samt hvor disse arbeider», skriv Politidirektoratet.

Der skriv altså Politidirektoratet at medlemslistene til ein privat, politisk organisasjon, i seg sjølv vil avsløre politiets operative kapasitet på narkotikafeltet.

Politiet skal ha skryt for å gjere jobben lett for samrøreutvalet.

Den vanskelege jobben blir å rydde opp. Det blir ei viktig oppgåve for justisministeren etter valet, kven enn det blir. Politiet kan nemleg ikkje rydde opp i dette rotet åleine, og ansvaret for at statsmakta rotar går heilt til topps. Det er eit politisk ansvar.

Samrøret er omfattande. For medlemspengane er berre ein liten del av problemet:

Det siste tiåret har politiet overført nesten tre millionar kroner til den frivillige organisasjonen, viser tal Ghanizadeh har fått innsyn i.

Tidlegare i år har VG skrive om korleis NNPF har ført opp ulike politikontor som foreiningas adresse.

Både kommunar og skjenkjestadar ser ut til å tru at NNPF og politiet er to sider av same sak når dei har tatt del i «Bry Deg»-kampanjen, der utestadar slapp unna prikkbelastning ved å blant anna nekte klede med «legaliseringssymboler» på.

Som Tønsberg kommune har skrive i ein e-post til Ghanizadeh: «du må ta kontakt med Sør-Øst politi distrikt v/ Norsk narkotikapoliti».

I tillegg er internett full av døme på at NNPF-medlemmer har stilt i full politiuniform på NNPFs arrangement. Det er ulovleg å bruke politiuniforma på fritida.

Når dei ser ut som politi, har adresse hjå politiet og får store overføringar frå politiet, er det ikkje så rart at folk blandar saman etaten med den private foreininga med «politi» i namnet.