Nettet er en suppe av løgn og ryktespredning. Youtuberen Dennis Vareide er utsatt for trenden «exposed». Hva skjer med offentligheten?

«Noen ganger hjelper det ikke å sensurere sannheten :)»

19-åringen Benjamin Falmark Foss - aka «Tappelino» - var til og med frekk nok til å slenge på et smilefjes da han publiserte grove, udokumenterte påstander om Norges største Youtube-stjerne Dennis Vareide (27).

Tappelino har kastet seg på nettfenomenet «exposed», hvor Youtubere legger ut sladder og alvorlige anklager mot navngitte personer, med håp om klikk og oppmerksomhet.

Dessverre er det ikke bare naive ungdommer som driver med sånt. Offentligheten er blitt en suppe av hat, fornærmelser og nakenbilder. Den virale ryktebørsen er vanskelig å forsvare seg mot.

I 2014 spredde en historie om Hagaskolan i Örebro seg med vill fart: Ni år gamle Alva måtte sitte igjen på skolen fordi hun hadde et telefondeksel med det svenske flagget på. Flagget kunne nemlig virke støtende.

Historien om Alva er fullstendig oppspinn. Det fantes ingen Alva på Hagaskolan.

Saken ble raskt plukket fra hverandre, blant annet av avisen Metros faktasjekker «Viralgranskaren». Det hjalp ikke. Den falske artikkelen ble ikke fjernet, og med jevne mellomrom fører den til at folk hisser seg voldsomt opp. En av dem er Mats.

«Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå», skrev Mats i kommentarfeltet.

Jeg driter i at det er fake, det er forjævlig likevel. Sitatet er minst like seiglivet som historien om flagget. Det står igjen som en slags forklaring på ryktenes enorme gjennomslag, og hvorfor folk liker og deler falske historier. Det er forjævlig likevel!

Youtube-videoene til Benjamin Falmark Foss er en kombinasjon av infantil røre og et absurd tribunal.

Foss påstår at Dennis Vareide skal ha begått en rekke straffbare handlinger. Bevisførselen er mildt sagt tvilsom. Påstandene underbygges med diverse chatlogger, med anonyme jenter. Begge deler er lett å fabrikere.

Målet er uansett ikke å spre sannhet. Det er å skape klikk, spredning og oppmerksomhet. Et annet typisk trekk ved «exposed»-trenden, er å gjemme seg bak påstander om at det bare er humor. «Denne videoen er ikke skapt for å spre hat. Videoen er skapt som satirisk kritikk mot Dennis Vareide som en offentlig person», skrev «Tappelino» under videoen sin.

Men slike disclaimere kan ikke redusere grov hets til likefrem satire. Usanne påstander om at folk har gjort straffbare handlinger er ikke humor, det er ærekrenkende og ulovlig.

Én ting er at umodne 19-åringer sprer udokumenterte påstander på nettet. Det er enda mer alvorlig at såkalte redaktørstyrte medier gjør seg til del av samme trend.

Det ferske nettstedet Resett har et uttalt mål om å få frem sakene som det ikke er politisk korrekt å omtale.

Nylig videreformidlet de private rykter om en norsk politiker. En ti år gammel episode ble gjenfortalt ved hjelp av anonyme kilder, og uten noe som helst dokumentasjon. Deretter gjorde Resett et poeng av at faktisk.no ikke vil faktasjekke «skandalen».

Resett og redaktør Helge Lurås er nominert til «Årets verste stemme» i Natt og Dag. Prisen gis til noen som har senket nivået på norsk offentlig debatt. Resett fremstår som en solid kandidat.

Det er interessant hvordan Resett og Benjamin Falmark Foss forsvarer det de driver med. Youtuberne gjemmer seg bak satire. Resett skyver ytringsfrihet og sannhetssøken foran seg. Begge deler blir misbrukt på det groveste. Men å bruke gyldige verdier til å legitimere krenkende utspill, gjør prosjektet enda mer farlig.

Sannhet er for øvrig en relativ størrelse i «exposed»-miljøet.

– Når jeg snakker om at jeg er interessert i å presentere sannheten, er sannheten det at kildene har formidlet disse påstandene, sa Foss under rettssaken mot ham i Oslo tingrett, ifølge DN.

Det er en skummel holdning for folk som fungerer som sin egen redaktør, og som når ut til flere hundre tusen følgere.

En av de faktasjekkende journalistene bak den svenske «Viralgranskaren» er Jack Werner.

Han har gransket hva rykter, vandrehistorier og løgn på nettet gjør med virkelighetsforståelsen vår. Boken hans kommer til våren, og har den megetsigende tittelen «Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå».

Hva kan vi gjøre for å motarbeide denne skrekkens ryktespredning, spør Werner i et blogginnlegg om samme tema.

Han viser til rapporten «Lies, Damn Lies and Viral Content», som sier at folk er mer tilbøyelige til å dele rykter som setter søkelys på eksistrende frykt. Det trenger ikke være sant for oss, så lenge vi er bekymret for virkelighetsbildet som beskrives.

«Hvis du kan være der og stille kritiske spørsmål som plukker ryktene fra hverandre, vil det forhåpentligvis ha en beroligende effekt. Det er jo synd hvis flere skal gråte over fiktive Alvas skjebne», skriver Werner.

En av youtuberne NRK har snakket med, sier at det er opp til seerne å være kritiske til påstandene som blir lagt ut. Selv kan han ikke garantere for at det han videreformidler er sant.

Men hvis voksne menn som svenske Mats ikke gidder å skille mellom løgn og sannhet, hvordan skal man forvente det av barn helt ned i 10 års-alderen?

Heldigvis for Dennis Vareide har han ressurser til å ta saken til retten. Ytringsfriheten er ikke grenseløs, og Vareide har saksøkt Benjamin Falmark Foss for ærekrenkelser.

Risikoen for å bli truet med søksmål, advokat Jon Wessel-Aas og krav om 130.000 kroner i oppreisningserstatning vil forhåpentligvis skremme flere av nettrollene på Youtube.

På samme måte som folk må ha fått seg en vekker da advokat John Christian Elden krevde 150.000 kroner av alle som spredte nakenbilder av Nora Mørk.

Kanskje er hard juss det som trengs for å tvinge frem en anstendig offentlighet.