I går skulle Erdogan falle. Men han står framleis.

Om to veker får opposisjonen ein ny sjanse.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Tyrkias mektige president ser ut til å halde på makta, i alle høve fram til neste valomgang.

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer og redaktører, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Den historiske sjansen til å byte ut Recep Tayyip Erdogan vart ikkje verkeleg søndag kveld. Meir enn 50 millionar tyrkarar gjekk til stemmeurnene.

Opposisjonen var optimistar gjennom heile valkvelden på at dette skulle gå vegen allereie søndag. Men ved midnatt såg det ut til at Kemal Kiliçdaroglu må stille opp mot Erdogan i ein valduell om to veker.

Ingen av dei ser nemleg ut til å ha fått meir enn halvparten av stemmene. Det er første gong det må arrangerast ein andre valomgang i eit tyrkisk presidentval.

Så er det berre tredje gong det er presidentval, då.

Valkvelden føregjekk i kjent stil. Erdogan tok raskt ei stor leiing, slik han alltid gjer. Han gjer det nemleg godt i små valdistrikt som rapporterer resultata sine raskt.

Men denne trenden har òg ei anna forklaring. Utover kvelden vart det tydeleg at teljinga låg bak mange stader der Kilicdaroglu gjorde det godt.

Erdogans parti, AKP, utfordra nemleg mange resultat frå sterke opposisjonsområde. Det gjorde at desse tok lang tid å få inn i dei offisielle tala.

Sakte, men sikkert, fall Erdogan ned mot den magiske grensa på 50 prosent.

Litt etter klokka 22 viste dei offisielle tala 49.94 prosent. Då hadde teljarane talt opp 89 prosent av stemmene.

Før midnatt var det fem prosentpoeng ned til Kilicdaroglu. Forseinkinga i oppteljinga vil redusere denne differansen. Det verkar likevel som eit skuffande resultat for opposisjonen. Dei aller fleste målingane viste ei leiing for Kilicdaroglu.

Søndagens val kom med éi avklaring: Erdogans og hans partnarar i det høgrenasjonalistiske partiet MHP held fast på fleirtalet i nasjonalforsamlinga.

MHP gjorde det mykje betre enn venta. Det kan føre til sprekker i Erdogans allianse. MHP er allereie provoserte over at Erdogan tok inn det kurdiske islamistpartiet Hüda Par i sin allianse før valet.

Den store overraskinga søndag, var Sinan Ogan. Han hadde aldri ein sjanse til å bli president, men med 5,3 prosent av stemmene, var det Ogan som sørgja for at det vart ein ny valomgang.

Veljarane hans vil avgjere presidentvalet. Det betyr at Ogan får mykje makt framover, og han er ikkje akkurat ein sentrumspolitikar.

Dei aller fleste partia i Tyrkia er nasjonalistiske i éi eller annan form. Men Ogan er heilt der ute på høgreflanken.

For å tekkast veljarane hans, må Erdogan og Kilicdaroglu vere mest mogeleg for å sende dei fleire millionar flyktningane tilbake til Syria – sjølv om dei ikkje har ein heim der.

Dette er for så vidt noko dei to fremste kandidatane allereie har lova. Men denne kampen vil truleg hardne til.

Søndagens val viste at det tyrkiske demokratiet framleis lever, sjølv om det står sterkare ute blant folk enn i presidentpalasset.

Den svært mektige presidenten vart nekta ei ny kroning i første valomgang.

Ein av Erdogans lojale veljarar følgde med på valkvelden utanfor partikontoret i Istanbul.

Valkvelden var kaotisk, slik den ofte er i Tyrkia. Nettsidene som rapporterer tal kollapsa om kapp. Det same gjorde nettsida til valkommisjonen YSK. Det svirra rundt med uoffisielle tal, og opposisjonen påstod hardnakka at dei leia kampen om presidentvervet.

Ingenting av dette innbyr til tillit.

Ser ein forbi den kaotiske måten tala vert presentert på, er sjølve oppteljinga i tyrkiske val svært transparent.

Det er nærare 200.000 stemmelokale, og kvar einaste stemme blir lest opp og vist fram for dei som vil sjå oppteljinga.

Er det protestar, blir stemmene talt opp igjen og igjen. Det er her Erdogans folk forseinka oppteljinga.

Opposisjonen har sine folk ved så godt som alle vallokale, og det er berre nokre få hundre stemmer i kvar urne.

Denne metoden gjer det svært vanskeleg å jukse ved å stappe urnene fulle av stemmesetlar.

Vala er derimot ikkje rettvise. Staten bruker store ressursar på at Erdogan skal vinne. Og media er fullstendig dominert av presidenten.

Utfordraren Kilicdaroglu har drive ein valkamp på enorme folkemøte og laga videoar heime frå sitt sparsame kjøkken.

Og sjølv om vala er frie, vert det kvar gong rapportert om bråk, trugslar, straumbrot og andre problematiske hendingar.

Opposisjonens presidentkandidat, Kemal Kiliçdaroglu, inviterte veljarane med seg inn på kjøkkenet i ei rekkje valkampvideoar.

Resultatet i første runde må vere vanskeleg å svelgje for opposisjonen. For uansett korleis det går om to veker, klarer Erdogan å få med seg nesten halve landet på sitt prosjekt – sjølv om alle økonomiske pilar peikar feil veg.

Han har bygd ein stor base på religiøs og etter kvar ein antieuropeisk nasjonalisme. Erdogan er truleg verdas mest suksessrike identitetspolitikar.

No har han to veker på å redde regimet sitt, etter å ha feila i eit personval for første gong.

Det blir vanskeleg for Kilicdaroglu å vinne i neste runde. Kandidaturet hans har vore støtta av sosialdemokratiske nasjonalistar, høgrenasjonalistar, vanlege sosialdemokratar, islamistar og kurdiske kommunistar. Likevel oppnår han ikkje 50 prosent av stemmene.

Difor kan motivasjonen til alle desse veljargruppene ha fått seg ein knekk søndag. Momentumet kan òg svinne hen når Kilicdaroglu må fri til Ogans ytterleggåande veljarar.

Men i motsetning til tidlegare val, har det ikkje sett heilt umogeleg ut. Det håpet kjem nok opposisjonen til å halde fast i eit par veker til.