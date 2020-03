Håttelaus

Asbjørn Kristoffersen

Kjøpetenner bør gå greitt. Anten har vi dei i munnen, eller så ligg dei i eit glas med vatn på nattbordet. Alle historier om attgløymde gebiss på alle hittegodskontor er berre å gløyma. Vi må aldri bli så påsigla at vi ikkje lenger høyrer skilnad på vår eiga lesping og vår eiga snøvling.

Når vi hiv innpå, skal vi alltid tenkja på lårhalsen. Ryk gebisset, er knekt lårhals det neste på tapetet. Ryk lårhalsen, ryk vi med. Slike konsekvensutgreiingar er vi ekspertar i, vi som er komne godt opp i åra.

Briller er det verre med. Langsynt, nærsynt, dobbeltsynt, tvisynt. Skjermbriller, lesebriller, solbriller, bifokale briller. Avlagde, feilkjøpte, knekte briller.

Borte vekk blir dei alle, før seinare. I verste fall finn vi dei ikkje att fordi vi har dei på nasen. Å ha eitt par sjåglas fastbunde i nattbordskuffa, i selskap med kjøpetennene på toppen av nattbordet, er gull verdt i ettersøkinga.

Høyreapparat er endå verre å hanskast med. Dei er blitt så små at dei forsvinn blant brødsmular og papiraviser og piller og tablettar og kaffiskvulp om vi har lagt dei til rekreasjon på frukostbordet. Risikoen for at dei går med i bossuget, er overhengande.

Nattbordskuffa bør alltid innehalda reserveøyrer, i tillegg til reservebrillene.

Mobilen er det aller viktigast å halda reide på. Helst bør vi ha like mange mobiltelefonar som vi har briller. Pluss fasttelefon på sin faste plass i gangen, ved sida av spegelen. Med krakk framføre, til å sitja på når vi skal knyta skolissene. Har vi fasttelefon, kan vi få mobilane til å gje lyd frå seg. Om vi har hugsa å lada. Om vi har funne høyreapparata. Og brillene.

Det mest fornuftige er å ha ein av mobilane fastlimte på nattbordet, ved sida av glaset med vatn til kjøpetennene. Og å ha nattbordskuffa full av briller og høyreapparat. Pluss alle ladarane. Og pilledosetten, naturlegvis.

Finn vi senga, finn vi nattbordet. Finn vi nattbordet, finn vi alt.