Hvem vant regjeringens dansevideo?

Hvis du ikke kan være Abid, vær Erna. Men det finnes en enda bedre strategi.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Regjeringens 17. mai-dans bare gir og gir.

Den har så mange lag, så mange detaljer, så mange personligheter som kommer til uttrykk.

Alle kan finne seg selv i denne dansen, og det er både veldig kleint og helt nydelig på samme tid.

Den videoen tok meg rett tilbake til ungdomskolen.

Den gangen et av de få helgetilbudene var å danse i en gymsal. Hiphop. Edru. I en ring.

Det var meningen du skulle elske det. Du burde helst ha en frekk moonwalk på lager, og det fantes ingen unnskyldning.

Jeg har fortsatt traumer.

Jeg hater å danse.

Et av de lykkeligste øyeblikkene i min ungdomstid var faktisk da jeg forsto at det finnes en sjanger uteliv hvor du bare kan sitte i en bar og drikke øl.

Kulturminister Abid Raja sto helt foran og ga alt i grunnlovsdansen. Foto: Skjermdump fra NRK

Jeg er altså ingen Abid Raja.

Kulturministeren står helt foran, og eier rommet.

Fleksible hofter, total innlevelse, en ekstra twist her og der. Det må være enormt befriende å være sånn.

Men hvis du ikke kan være Abid, vær Erna.

Erna Solberg er kanskje ingen danser, men det gjør ingenting.

For å lykkes i dans med tilskuere kreves egentlig bare én egenskap: ikke være selvbevisst. Det er ikke statsministeren.

Avslappet og skamløst har hun vist frem sitt rotete hjem, fullt av pizzaesker og klesvask og furu og strykebrett som står fremme. På samme måten danser hun.

Og når koreografen gir den fryktelige beskjeden «bare legg inn egne moves», så gjør hun det. Med entusiasme.

Det gjør ikke Torbjørn Røe Isaksen.

Han er også plassert helt foran, men neppe fordi han insisterte.

Torbjørn «var litt stiv i statsrådbeina sammenliknet med kollega Abid Raja», som NRK gjorde et poeng av.

Dette er en mann som leser dikt og skriver tekster i Morgenbladet om det prepolitiske. Halsløs dans på Dagsrevyen er åpenbart et stykke unna komfortsonen.

Et helt land av ikke-dansere og norwegian stiffness tenner et lys for denne mannen nå. Mange har allerede sagt det: Je suis Torbjørn.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil nok heller se på kunst enn å danse med tilskuere på NRK Super. Foto: Dan P. Neegaard

Man må jo lure på hvorfor regjeringen vil seg selv så vondt.

Påtatt folkelighet er alltid pinlig, men det virker som en trend som for alvor begynte å skli ut da KrFs egen Valgerd sang la det svinge på statskanalen.

Men hvem vant dansen?

De fleste klarte seg helt fint. Hatet eller syntes det var sykt pinlig, men spilte med. Det hjelper å stå bakerst, vifte litt med flagget og ikke være synlig misfornøyd.

Det var jo umulig å slippe unna. Eller: nesten umulig.

Regjeringen har 20 medlemmer. På videoen er det bare 19 personer.

Så hvis du lurer på hvem jeg er: Jeg er Monica Mæland.

Og vinneren er? Den eneste som klarte å lure seg unna: justisminister Monica Mæland. Foto: Ørn E. Borgen