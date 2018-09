Drømmer du om bilfrie gater? Fortsett å drømme. Det blir ikke virkelighet med det første.

Det er ett år siden sykkel-VM. Nå forbindes «folkefesten» mest med konkurser og millionunderskudd. Men la oss huske den egentlige folkefesten: Hvor fantastisk det var med bilfrie gater.

Suse nedover uten aggressive busser i sidesynet. Ingen monsterdoninger som skviser deg over på fortauet. Ingen bråbremsing for fotgjengere. Ingen semitrailere som plutselig svinger til høyre.

Gjennom tunneler uten å holde pusten. God plass på veiene. Så god plass at lårmusklene i gule ledertrøyer ikke plager andre enn sin egen pulsklokke. Ingen dødsangst, ingen panikk.

EIRIK BREKKE

Akkurat nå er det vanskelig å tro at man kan sykle i Bergen uten frykt, aggresjon og fare for liv og helse. Men husk september 2017. Husk hvor digg det var. Tenk om vi kunne hatt det sånn hele tiden.

For noen år siden oppsummerte sykkelbydesigneren Mikael Colville-Andersen forholdene for syklister i Bergen. Han trengte bare ett ord: deprimerende.

I 2010 la politikerne en ambisiøs sykkelstrategi. Et helhetlig og sammenhengende hovedveinett for sykkel skulle stå ferdig innen 2019. Det skulle bli krafttak i sentrum. Sykkelandelen skulle opp fra tre til ti prosent. Konfliktnivået skulle ned. Ingen skulle dø eller bli skadet. Det skulle bli attraktivt å sykle. For alle.

Vel. Planen lyktes kanskje i omtrent en uke. Under Sykkel-VM 2017.

Rune Sævig

I juli oppsummerte Bergensavisen (BA) den faktiske tilstanden: total stagnasjon.

Svak organisering og planlegging gjør at Bergen ikke har klart å bruke midlene som er satt av. Sykkelveien på den ulykkesutsatte Nattlandsveien er snart fem år forsinket. Ikke engang strakstiltakene er gjennomført.

I juni vedtok bystyret å utsette arbeidet med en gjennomgående sykkeltrasé. Det såkalte «krafttaket for sentrum» må visst tas i sammenheng med bygging av Bybanen til Åsane. Den er kanskje ferdig i 2032.

Drømmen om å sykle i Bergen uten dødsangst og frustrasjon virker stadig lenger unna. Men husk september 2017, og husk at det er mulig.