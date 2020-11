Tran mot korona

Asbjørn Kristoffersen

Gammal? Okkja.

Overvektig? Det er ikkje fritt.

Diabetes 2? Nei.

Mørk hud? Nei.

To av fire kjenneteikn på å vera ekstra utsett for D-vitaminmangel har eg å skilta med. Meir enn nok til å innlemmast i risikogruppa for covid-19. Men eg er ikkje rådlaus. Av alt som ikkje hjelper mot korona, er tran det beste. Eg tutedrikk D-vitaminar. Eg druknar virusa i feitt.

Vitamintablettar? Tran skal skvulpa i magen. Det er barnelærdom for oss som er oppfostra på tvangssvelgjing. På gamleskulen på Misje stod ungane på rad og rekkje framfor læraren. Vi hadde skei innpakka i matpapir med heimefrå. Læraren overtok skeia, og fylte henne til randa med tran. Vårt oppdrag var å gapa opp så høgt vi kunne, og svelgja alt vi fekk i oss, medan læraren kontrollerte adamseplerefleksen.

Gløyma å ta med skei? I så fall risikerte vi å få tranen tømt i oss direkte frå flaska. Koronabyrådet i Bergen har mykje å læra av Einar Gerhardsen. Vondt skulle vondt fordriva. Tran smakte tran. Til å døyva vondskapen, togg ungane kålrabiskiver, Nordens appelsin. C-vitaminar og D-vitaminar i same tvangsforing. Slik gjekk det til at eldrebølgja no slår innover Erna. Det er berre om å gjera å bita seg fast i tranflaska til vi ikkje lenger hugsar kva matpapiret og kålrabiskivene skulle vera godt for.

Koronaekspertar hyller D-vitamin saman med meg. Dei meiner å ha observert at mykje talar for ein gunstig effekt på covid-19 når viruset prøver seg på fullvitaminiserte skrottar. Det sluttar eg meg til. Somme av dei meiner og at omega 3 kan ha uheldige verknader for folk over 75 år. Det har eg vanskeleg for å svelgja.

Det er ein lette å ha rennande feitt til å få ned dagens første tablett på pillebrettet. Tran smakar ikkje lenger tran. Tran smakar berre feitt. Sitronsmak er for pyser. Gamle folk treng ikkje tyggja ukokt kålrabi for å dempa feittsmaken. Gamle folk kan tyggja det dei har tenner til å tyggja. Eller dei kan svelgja tranen med ein pikkyrandes pillehytt. Det skulle Gerhardsen skulle ha visst.