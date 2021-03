Dette er en nødvendig redningsaksjon

Her regner det statlige koronapenger. Det betyr ikke at alle kan forsyne seg som de vil.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

– Kulturminister Abid Raja (V) har spilt høyt og litt ellevilt, og det kan godt hende stimuleringsordningen blir hans beste politiske ettermæle, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Jil Yngland

Da er status etter første runde med tildeling klar: Vestlandsartister har til sammen fått 117 millioner kroner fra regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet.

Pengene har de fått fordi de gjennomførte konserter og show i fjor, trass i at myndighetene knapt tillot publikum i lokalet.

Kulturminister Abid Raja (V) fikk rett. Ordningen er veldig raus.

Stimuleringsordningen ble iverksatt fra oktober i fjor, med en ramme på 900 millioner kroner.

Vi visste tidlig at Kurt Nilssen som førstemann fikk 13 millioner kroner for å avholde en sterkt amputert juleturné.

Kakkmaddafakka fikk 1,55 millioner for å spille to konserter, med syltynt oppmøte i salene. Tor Endresen ble tildelt 1,8 millioner for å jobbe seg gjennom 14 julekonserter for noen titall sjeler på kirkebenkene.

Når tallene nå er kjent, lokker det kanskje frem de verste fordommene mot kulturarrangører spesielt og kultur generelt.

Jeg tror det kan være lurt å sitte på seksløperen en stund til, før man fyrer av.

Altfor mange ser ut til å tro at all cashen går rett i baklommen til artist og manager. Vrangforestillingen ødelegger nok litt av ordningens omdømme.

Reglene sier at arrangører kan søke om dekning av driftskostnader til et arrangement, der myndighetens koronatiltak hindrer dem i å slippe til publikum.

Beløpet skal altså sikre honorar til arrangør, artister, utøvere, leie av lokaler, lyd, lys, teknikk, transport og hele systemet av underleverandører som er nødvendig for å skru sammen et komplett show.

Dessuten finnes det en sikkerhetsventil mange kritikere ikke har fått med seg. Arrangører og andre kan bare beregne en fortjeneste på inntil tre prosent av søknadsbeløpet.

Dette er formuleringen som i utgangspunktet skal hindre massiv utnyttelse av ordningen.

Her finnes likevel utfordringer. Innretningen av stimuleringsordningen er like vanntett som en sveitserost.

I verste fall kan de smarteste fuske med priser på det meste, fra instrumenter til husleie, og på den måten jekke opp honorarene til seg selv.

Men Kulturrådet mener at sånt skal kunne avdekkes i kontroll. Noen har allerede fått avkortet søknadsbeløpene sine.

Man kan gjerne kalle ordningen naiv. Og stimuleringsordningen er for en stor del basert på tillit.

Dette er ikke noe unikt. Mange av statens tilskuddsordninger er basert på at søkerne er bunn ærlige.

Men denne ordningen er blitt til i en pandemi, i ekspressfart, under krevende forhold og med uklare konsekvenser. Og den har vært nødvendig.

Det er en klar forventning om at søkerne viser et minimum av anstendighet, når staten stiller opp for en kriserammet bransje.

Forhåpentlig har ikke ordningen lokket frem den aller verste grådigheten i folk. Kulturfeltets selvjustis kan også ha en oppdragende effekt.

Det er sikkert ubehagelig for en del arrangører å få sine aktiviteter blottstilt i en tid da svært mange bedrifter og sektorer sliter tungt.

Men stimuleringsordningen er statlig støtte på speed. Ordningen må tåle å bli ettergått med magnum forstørrelsesglass, ikke minst for at regjeringen skal kunne forsvare pengebruken i ettertid.

Et så dristig kulturpolitisk eksperiment har aldri tidligere vært utprøvd.

Ordningen er kulturministerens forsøk på å holde liv en sektor med kronisk skjør økonomi, som produserer mye mer enn utbytte til eiere, der tarifflønn ofte er en vits.

Kulturlivet er i stor grad avhengig av offentlig finansiering og billettsalg for å kunne overleve. Å sammenligne med andre sektorer, som finans, olje og industri, blir ikke helt rettferdig.

Statsstøttede institusjoner og festivaler vil klare seg bra. Men hvis den store underskogen av arrangører, artister, managere, musikere, lyd og lysfolk og roadier og blir rasert, vil det være en katastrofe for norsk kulturliv.

Stimuleringsordningen er ikke bare et sysselsettingstiltak, men forsøket på å berge litt av nasjonens sjel. Såpass pompøs er det faktisk lov å være.

Det kan godt hende det finnes aktører som har skrevet fakturaer med gaffel og misbrukt tilliten som ligger i ordningen.

Men det er gode sjanser for at ordningen gjør jobben sin, og at vi faktisk har et fungerende kulturliv når pandemien er over. Nå har hele næringskjeden i kulturlivet noe å leve av.

Alternativet for mange hadde vært å gå på Nav, eller bytte karriere til noe helt annet. Da hadde det blitt mørkt i scene og saler, landet rundt.

Det kan være verd å reflektere over, når kulturlivet åpner portene til høsten en gang. Forhåpentligvis.

Dessuten tror jeg ikke at Abid Raja ville ha akseptert å bli stående i historien som politikeren som lot sin egen sektor dø under en pandemi.

Han har i realiteten ikke hatt noe valg. Raja har spilt høyt og ellevilt, og det kan godt hende stimuleringsordningen blir hans beste politiske ettermæle.

I januar gjennomførte BT og Harmonien den tradisjonelle ønskekonserten, trass i at koronatiltakene forbød publikum i Grieghallen. Konserten vil trolig falle inn under stimuleringsordningen, og den hindrer da at konserten går med stort underskudd.