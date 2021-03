I helga blei Miljøpartiet endå litt rarare

Men posisjonen som Vedums verste mareritt kan hjelpe dei inn mot valet.

Jens Kihl Kommentator

Nestleiar Arild Hermstad er også toppkandidat for Miljøpartiet i Hordaland. Partileiar Une Aina Bastholm har no fyrsteplassen i Akershus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ja til cannabis og atomkraft. Nei til biff og bil. Joda, MDG-landsmøtet har gjort nokre vedtak denne helga som kan provosere både her og der.

Aller mest provosert verkar Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum å vere. På Dagsrevyen fredag gjekk han hardt ut mot MDGs ferske valkampsak om å innføre område rundt alle barneskular som er anten bilfrie eller ha fartsgrense på tjue kilometer i timen.

Du har ein velutvikla refleks om å vere mot all MDG-politikk når sjølv tiltak for å unngå at barn mistar livet i trafikken får deg til å reagere.

Dette er enormt godt nytt for eit parti som har slite med å få merksemd den siste tida, og som no har duppa under sperregrensa på snittet av målingane, ifølgje Poll of polls.

Det har rett og slett mangla på debatt og konflikt rundt MDG og partiets hjartesaker sidan pandemien slo inn over Noreg.

No har partiet vedteke eit program som garantert vil gje dei meir debatt. Om fjorten år skal vi vere heilt ferdige me då drive med olje- og gassproduksjon. Vi skal halvere det norske kjøtforbruket. Og bilen skal ut av byane.

Spørsmålet er likevel om ein del av vedtaka er såpass kontroversielle at dei vil skremme veljarar bort. Det finst svært mange i Noreg som ønskjer å vere ein del av klimaløysinga og som ikkje orkar diesellukta frå Senterpartiet.

Det er ikkje sikkert dei er like gira på å legalisere cannabis eller uttrykke si støtte til atomkraft. For å seie det sånn.

Programdebatten viste også eit parti som har teke tydeleg stilling i det politiske landskapet.

MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg er fyrstekandidat i Oslo og den einaste av partiets stortingskandidatar som er garantert plass i nasjonalforsamlinga til hausten. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG er kanskje blokkuavhengige. Høg formuesskatt, kamp mot new public management i helsevesenet og kommunal vetorett mot nye privatskular fortel om eit parti som er veldig langt unna å søkje saman med høgresida på riksplan.

Både fordi politikken er ulik og fordi språket, hjartesakene og partikulturen er så annleis. Det viser også kor stor strekk i laget det er på raudgrøn side.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre får ikkje ein lett jobb om han blir avhengig av både MDG og Sp etter valet. Dei to har ikkje stort anna enn grønfargen i logoen til felles.

Det var overraskande mange av helgast debattantar som snakka om korleis ulike vedtak ville bli oppfatta på utsida: Forbod mot kjøtreklame? Forbod mot kjøt i kantiner? Forbod mot fyrverkeri?

I MDG manglar det ikkje på idear til korleis dei kan styre kvardagen i meir miljøvenleg retning. Veljarar flest elskar ikkje det dei oppfattar som moralisme. Det er ein grunn til at det går så dårleg med KrF om dagen.

Dette ser ut til å vere ei ganske viktig skiljeline i MDG. På den eine sida dei som vil styre gjennom byutvikling, skattepolitikk og andre store verktøy. På den andre sida dei som heller grip til forbod og reglar.

Den siste gjengen har svært ofte rett. 3 for 2-kampanjar fører nok til overforbruk. Eingongsgrillar er ikkje bra for miljøet. Reklame for flyreiser bidreg nok til at vi tek fly oftare.

Likevel kan summen av slike saker, der MDG gjerne går inn for eit forbod, etablere eit parti som snakkar meir om tvang og forbod og mindre om ei grønare framtid som kan bli ganske triveleg for mange av oss.

Det er positivt for MDG at Vedum og Listhaug tenner på alle pluggane av eit parti som seier ja til hasj og nei til kjøtreklame. Partileiar Une Aina Bastholm er ein av landets sterkaste debattantar, og MDG treng desperat merksemd.

Problemet er om slike saker gjer at folk tenkjer at MDG er for strengt eller sært.

BTs siste partibarometer viste at MDG knapt tek veljarar frå nokon parti i Hordaland. Helgas måling i BA viste at MDG ikkje får plass på hordalandsbenken på Stortinget.

Sjølv om helgas programvedtak viste at MDG no har mange politikarar utanfor dei største byane og at partiet er i ferd med å få ein samanhengande distriktspolitikk, er dei heilt avhengig av å gjere eit godt val i storbyane.

Om partiet berre mobiliserer fire prosent av veljarane i Bergen, slik dei gjorde på BT-målinga, vil partiet slite tungt med å nå sperregrensa.

Det beste MDG kan håpe på, er at Vedum gjer retten til å råkøyre forbi barneskulane til ei fanesak i valkampen.