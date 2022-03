Kvinnedag er heilt ålreit. Men det er nett like greit at det ikkje finst nokon Mannedag.

Moroklumpgutane i NRK og eg, oss menn imellom, liksom?

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Menn vil ikkje vita av nokon mannedag. Ikkje ein gong dei av oss som treng eit støtteapparat, skriv Asbjørn Kristoffersen.

Moroklumpgutane i NRK og eg, oss menn imellom, liksom? Eg og Kjell Inge Røkke marsjerande i tog for mannesaka? Eg og naboen?

Og kva skulle parolane vera? Alle menns like rett til damer? Nei til ufrivijug sølibat? Mannekvoter på alle studier og i alle jobbar? Nei til karakterar på alle skular?

Menn er ei utsett gruppe. Vi er taparar i utdanningsracet. Vi har dårlegare helse og kortare levetid enn kvinner. Nesten kvar fjerde mann får aldri eigne barn. Og verre skal det visst bli. Unge menn slit meir enn vi gamlingar gjorde i vår tid. Eldre menn blir utkonkurrerte av unge kvinner på alle frontar.

Det gulnar i herrebladverket og visnar i herrestilken i horoskopa våre.

Vi burde sikkert stilt skulder ved skulder og kjempa mot urettferda, moroklumpgutane og Røkke og naboen og eg. Det kjem ikkje til å skje.

Menn vil ikkje vita av nokon mannedag. Ikkje ein gong dei av oss som treng eit støtteapparat. Nokon til å passa på at vi drikk tranen vår kvar dag i månader utan r. Einkvan til å kjøpa nye skjorter til oss og til å minna oss på fødselsdagane i den næraste slekta.

Mange menn kunne trengt ei mor heile livet sitt. Andre menn har alt på stell. And never the twain shall meet i eit mannetog.

Enn så lenge er menn ein nyttig ting å ha. Vi betaler mest skatt. Vi har mindre sjukefråver og er mindre uføretrygda enn kvinner. Kortare levetid sparer samfunnet for pensjonsutgifter. Kvinner kan vera glade dei har oss når budsjetta deira skal salderast og når kloakken deira flyt over.

Og inntil vidare er det menn som styrer det meste i dei mest prestisjefylte gjeremål, om enn det tynnest i rekkjene av premiehannar.

Det er heilt ålreit at kvinner no vil liggja øvst. Dei må berre leggja seg på minne at mannesaksmenn knapt er å oppdriva. Menn med alt på stell er konkurranseutsette. Menn som slit er ei samfunnssak.