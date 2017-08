Det fineste øyeblikket under Arendalsuken, var da en 15 år gammel muslimsk jente vant debatten mot en islamhater.

Det er ikke mange levende mennesker igjen som har erfaring med å bekjempe nazisme.

Når høyreekstreme deler ut brosjyrer som om de var et hvilket som helst parti, når nynazister marsjerer gjennom Kristiansand, når Ku Klux Klan bærer fakler i Charlottesville, og når en nasjonalist begår et terrorangrep mot antifascister, er det ikke lett å vite hvordan man skal reagere.

De ivrigste motstanderne av innvandring prøver ofte å si at det ikke er «greit» i Norge å kritisere islam. Det er feil. Et større problem enn mangel på islamkritikk, er mangel på saklige motstemmer.

I et hvilket som helst kommentarfelt og på en rekke Facebook-grupper, spres det hatefulle og kunnskapsløse uttalelser om muslimer, uten at noen irettesetter.

Under den politiske festivalen i Arendal forrige uke, krøp ytterliggående krefter igjen frem fra bak tastaturet og ut i lyset. Den nynazistiske organisasjonen Nordfront delte ut brosjyrer, men ble bortvist av politiet fordi de ikke hadde søkt om tillatelse.

Senere utspilte det seg en scene foran standen til Stopp islamiseringen av Norge (Sian), der høylytte diskusjoner endte med at noen bedrev hærverk mot organisasjonens telt. Ordføreren i Arendal og politiet konkluderte med å bortvise Sian og stenge ned boden deres.

Dagen etterpå var det igjen engasjement. Denne gangen på standen til Alliansen, det ferske partiet til Hans Lysglimt Johansen, en mann uten annen politisk erfaring enn å ha støttet Donald Trump i presidentvalgkampen. Johansen har gjentatte ganger ytret seg sterkt rasistisk og antisemittisk, blant annet med formuleringen «degenerert negroid kultur» om rapmusikk etter en skyteepisode i Oslo.

NTB scanpix

Nå sto lederen for Sian, Stig Andersen, på Alliansens tilmålte plass, siden han ikke lenger hadde en egen bod å gå til. Mellom 10 og 20 ungdommer kom til. De ville snakke.

Noen av dem var muslimske, og det var de som var ivrigst etter å snakke. Vennene deres holdt seg støttende i bakgrunnen. En 15 år gammel jente ledet an i debatten. En ung muslim mot lederen av Stopp islamiseringen av Norge.

«Jo, jeg har lest Koranen», kunne hun si med selvsikkerhet. «Du tar feil», sa hun. Motdebattanten hadde mer selvtillit, han var høyere, større og eldre enn henne, og det var ikke første gang han prøvde å fortelle noen hvorfor islam er ondskap og innvandrerne må holdes ute.

Hvis Dagbladet skulle kastet terningen og gitt stilpoeng som etter partilederdebatten, ville de kanskje sagt at han vant. Men det var ikke tvil om hvem som var tøffest og mest kunnskapsrik utenfor Arendal kulturhus.

Sian-lederen ble etter hvert bortvist av politiet igjen, fordi han ikke tilhørte Alliansen. Men partiets mann på stedet var minst like islamkritisk. Han heter Bjørn Christian Rødal og er partiets førstekandidat i Hordaland.

Debatten fortsatte som før. Igjen og igjen sa muslimske ungdommer den setningen de sikkert er mest lei av å si: «Vi hater også IS. Vi hater også IS.» De leverte solid, følelsesladd argumentasjon om hvorfor Norge burde hjelpe folk som trenger det.

Det var ikke tvil om at de som var mest opptatt av islam, ikke var muslimene selv.

Alliansens slagord er «Nasjonalisme med et smil». Johansen har skapt et parti som kan fremstå som snilt, men samtidig tiltrekker seg ytterliggående krefter.

Selv sier han at han ikke ville tillatt nynazister å være kandidat for partiet, men på spørsmål om hvordan han ville reagert hvis en nynazist drev valgkamp for Alliansen, sa han «Det er vanskeligere å svare på. Vi setter pris på alle som vil drive valgkamp for oss og som støtter oss».

Derfor er det grunn til å vente seg flere opphetede diskusjoner under gatevalgkampen de neste ukene.

Den lille debatten i Arendal omvendte neppe noen, verken i den ene eller andre retningen. Men ingen som fulgte samtalene kan ha endt opp med større frykt for muslimer.

Det er ingenting galt med å være for en streng innvandringspolitikk, eller å kritisere en religion. Men det ytterliggående hatet, rasismen og den totalitære politikken, er ikke som hvilke som helst andre politiske standpunkt.

Hege Storhaug i den innvandringskritiske og statsstøttede organisasjonen Human Rights Service skrev nylig at «Svaret er internering og deportering». Sian tar til orde for å forby en hel religion. Johansen smiler mens han hemningsløst kopierer nazistenes ordbruk.

Det er meninger i en helt egen kategori, og de kan ikke forbigås i stillhet. Noen må ta til motmæle.

Ingen er bedre egnet enn de som selv vil bli rammet av en slik forferdelig politikk, men som likevel kan ta debatten på en langt sakligere måte enn deres meningsmotstandere.