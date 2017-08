ARENDALSUKA: Et øyeblikks uoppmerksomhet i trafikken, og du kan bli dømt for drap. Er det riktig?

Det er en vårdag, tidlig om morgenen. Solen er lav og skarp. En ung kvinne kjører til jobb, samme strekning som hun kjører hver dag. På veien er det to fotgjengerfelt rett etter hverandre. Når hun kommer til det første, blender solen henne. I flere sekunder ser hun bare hvitt lys. Så smeller det.

Bilen treffer en kvinne på vei over fotgjengerfeltet. Dagen etter dør hun av skadene. Skal sjåføren dømmes for uaktsomt drap? Hvilken feilmargin skal folk tillates før de havner i fengsel?

Dette var tema for årets versjon av Advokatforeningens fiktive rettssak under Arendalsuka.

Forrige gang Advokatforeningen arrangerte et liknende rollespill, var temaet sovevoldtekt. Saken ble spilt både under Arendalsuka, i Oslo og i Bergen tingrett i samarbeid med Bergens Tidende.

Sakene Advokatforeningen tar til retten er ikke tilfeldig valgt.

Begge typer saker er preget av tvil og dilemmaer. Begge har elementer av gjenkjennelse: Det kunne vært meg, det kunne vært min sønn. I både bildrap og sovevoldtekt har straffenivået endret seg betydelig. Pendelen har svingt fra det ene ytterpunktet til det andre. Spørsmålet er om den har lagt seg på et akseptabelt nivå.

På 60-tallet var norske domstoler mye mer tilbakeholdne med å dømme folk for uaktsomt bildrap enn andre land. Forklaringen var at juryen ikke ville stemple folk som drapsmenn med mindre de hadde gjort graverende feil. I 1963 justerte Høyesterett kursen, men juryene fortsatte som før.

På åttitallet ble kravet til forsiktighet skjerpet. Antallet domfellelser ble tredoblet. Økningen utløste ny diskusjon. Nå mente politikerne at praksis var blitt for streng. Det endte med lovendring i 2001.

– Uaktsomhet betyr at man handler i strid med det som kan forventes av en alminnelig fornuftig person. Men man skal se bort fra uoppmerksomhet som alle bilister gjør seg skyldig i fra tid til annen, forklarer aktor i den fiktive rettssaken i Arendal.

– Se hvordan hun lider. Det er nok. Hvis straff kommer i tillegg, stiller vi umulige krav, parerer forsvarer Berit Reiss-Andersen, og ser bort på en lutret og skyldtynget tiltalt.

Mange mener det er feil å knytte det belastende begrepet drap til tragiske ulykker. Faren som kjørte over sin egen sønn med traktor. Mannen som sovnet bak rattet og drepte sin egen kone. Han som rygget over nevøen sin, fordi det var tvillingbroren han så i speilet.

«Er det fornuftig å benytte samfunnets strengeste reaksjonsform på hendelser som først og fremst er dypt tragiske», skriver leder i Advokatforeningen i Oslo, Marte Svarstad Brodtkorb, i introduksjonen til saken i Arendal. Mange får tunge depresjoner. Det siste de behøver, er å sone i fengsel, mener Brodtkorb.

Samtidig er det slik at bil er et svært farlig redskap. Mange er uvørne og uforsiktige. I slike tilfeller kan trussel om streng straff kan virke disiplinerende og avskrekkende. Hvis man skal regulere atferd, er det ikke nok å true med depresjon.

Jussnestor Johs. Andenæs med flere mente straffenivået burde stemme overens med folks oppfatning.

Denne «allmenne rettsfølelsen» blir ofte fremstilt som en slags indre Frp-er. Ofte i harnisk, drevet av innskytelse, og alltid på barrikadene for mer straff. Slik blir den rettsfølelsen fort en nyttig idiot for populistiske politikere som vil jekke opp straffene.

Sannheten er imidlertid en ganske annen. Ifølge førsteamanuensis Leif Petter Olaussen, som har forsket på rettsfølelse, viser det seg at folk konsekvent undervurderer straffenivået. Den straffen de tror en domstol ville gitt, er mye lavere enn straffen faktisk er.

Det samme mønsteret har vist seg i Advokatforeningens fiktive rettssaker, ifølge generalsekretær Merete Smith. Når saken er ferdig, skal både folkejuryen - de som sitter i salen - og en «politikerjury» avgi sin stemme.

Folket er mye mer tilbøyelig til å frikjenne, og gir lavere straff. Politikerne er mer lojale mot sine egne lovvedtak, og domfeller i større grad. Fagdommerne er strengest av alle.

Det er altså vanskelig å spore noe generelt folkekrav om mer straff her i landet.

I justispolitikken er SV og Frp kanskje de partiene som står lengst fra hverandre. I den bredt sammensatte politikerjuryen i Arendal var SVs representant og Frps representant helt enige.

Når politikerne diskuterte den konkrete saken, hadde de interessante og nyanserte poenger. Men straks de fikk mer taletid, henfalt de til partiprogram og vedtatte talepunkt. Da ble samtalen raskt uinteressant og forutsigbar.

– Det vi vil oppnå med denne saken, er å tvinge dere til å tenke utenfor boksen. Ikke svar med partiprogrammet, for livet selv er litt vanskeligere, oppsummerte forsvarer Berit Reiss-Andersen.

I fjorårets sak om det omstridte temaet sovevoldtekt, var det nokså stor forskjell på folkets dom, det politikerne mente og «fasiten» fra fagdommerne.

I saken om bildrap var resultatet mye jevnere. Både fagdommerne og flertallet mente at kvinnen burde bremset da hun ble blendet, men at straffen måtte være lav. Enigheten kan være et tegn på at pendelen har lagt seg på riktig sted.