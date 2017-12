Sigmund Grønmo insinuerer at jeg møter mediekritikk med krav om sensur. Det er fullstendig misvisende, og ikke Holberg-debatten verdig.

«Det er tankevekkende at mediekommentatorer møter mediekritikken ved å gå så langt i retning av å hevde at kritikerne ikke burde slippe til», skriver Sigmund Grønmo, professor og styreleder i Holbergprisen om årets Holberg-debatt.

Det er oppsiktsvekkende at Grønmo konstruerer stråmenn i stedet for å svare på den kritikk.

Verken jeg eller Dagbladets Inger Merete Hobbelstad har hevdet at Julian Assange og John Pilger ikke burde slippe til. Tvert i mot. Begge understreker at slike stemmer fortjener en plass i offentligheten.

Problemet er at Holberg-debatten presenterte to kontroversielle figurer på en naiv og ubalansert måte. Fra universitetets egen talerstol fikk Assange og Pilger komme med grove, udokumenterte påstander, uten motstand og konfrontasjon.

Holberg-prisen og debatten er UiBs store, internasjonale prestisjeprosjekt om kunnskap og ytringsfrihet, og samarbeider med både Fritt Ord og PEN. Alle er tunge aktører, med høy akademisk troverdighet.

Både Pilger og Assange er blitt stadig mer ytterliggående. Arrangøren nevner ikke kontroversene rundt dem med et ord. I stedet blir de presentert som prisbelønte journalister i programmet. Det er egnet til å forlede.

Jo mer kontroversielle påstander som presenteres ved et slikt arrangement, desto større krav må stilles til rammene rundt.

Det er en akademisk dyd å underbygge utsagn med fakta, og å møte påstander med motargumenter. Det var det ikke rom for under helgens debatt. Ved å la drøye spekulasjoner stå uimotsagt i stedet for å bore kritisk i dem, sviktet Holberg-komiteen sine idealer.

At tidligere PEN-direktør Jonathan Heawood også satt i panelet, er ingen unnskyldning.

Holberg-debatten ga både budskap og avsendere en legitimitet og en troverdighet de ikke har gjort seg fortjent til.

Dette inntrykket bekreftes av et usignert innlegg på UiB sine hjemmesider, hvor påstander om «death count» per journalist og medias løgner som krigsårsak bagatellmessig oppsummeres med at falske nyheter «har konsekvenser både i det daglige livet, men også når det gjelder store og dramatiske hendelser».

Også Gisle Selnes, professor i allmenn litteraturvitenskap, klarer å vri kritikken over fra sak til person.

«Hobbelstad og Eikefjord var tilstede under Holberg-debatten. Kunne de ikke ha luftet noen av sine egne kritiske innvendinger der og da», spør Selnes.

Det er ikke naturlig å tre inn som aktør på et arrangement man dekker som journalist. Opplegget, som var tidsknapt og begrenset til ett spørsmål per person, ga dessuten ikke tilstrekkelig rom for konfrontasjon.

Arrangøren kan uansett ikke satse på at noen blant publikum tilfeldigvis påtar seg ansvaret for å gi innlederne motstand og sørge for balanse. Et slikt arrangement kan ikke basere seg på tilfeldigheter.

Ingen medier er feilfrie, og velbegrunnet mediekritikk er viktig. Samtidig er stempelet «fake news» en hyppig brukt metode for å underminere seriøs journalistikk. Det er et demokratisk problem som Holberg-komiteen må ta på alvor.

Akademia har et særlig ansvar for å søke sannhet og etterprøve påstander. I stedet insinuerer Sigmund Grønmo at jeg møter kritikk av egen yrkesgruppe med krav om sensur. Det er fullstendig misvisende, og det er ikke Holberg-debatten verdig.