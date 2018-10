No simpelthen elskar dei ovale helger i New York. Med litt dårleg klimasamvit, naturlegvis. Berre litt.

New York er det nye London, seier dei som har nok pengar og stil. I gamle dagar, før dei hadde fått dreisen på luftkyssing, (var det først venstre kinn, så høgre kinn, eller var det omvendt?) sa dei at dei simpelthen elska London. No simpelthen elskar dei ovale helger i New York. Med litt dårleg klimasamvit, naturlegvis. Berre litt. Akkurat passe.

Folk som veit alt om up-and-coming bydelar og konsertar og fesjå og freshe bruktbutikkar i New York, utjamnar det økologiske fotavtrykket med tinderanglinga i Lyngsalpane og segling i Blindleia og reddik i balkongkassen når dei er i gamlelandet. Det skal dei ha. Folk som skal på oval helgetur til hytta på Kvamskogen eller på sjåppingtur til London eller heim til Misje til jul, er klimasyndarar utan stil.

Nordmenn har europeisk rekord i flyging, med veldig varierande samvitsnag. Meir enn halvparten av alle norske reiseklimagassar slepper vi ut om bord i fly, ifølgje Miljøverndirektoratet. Europarekorden skuldast ikkje berre at landet er så irrasjonelt langt og så overfylt med ikkje-robuste utkantar. Oljesmurde, norske gamlingar har fått det for seg at Syden er eit nav-tiltak, og at dei har krav på ein fast kvote med sydenturar og tax-fritt i året. Gamlingar som går rundt og opptek plass trur dei kan sleppa unna med at dei er for gamle til å berga verda. Blotta for skuldkjensle.

Erik Solheim, FNs miljøsjef, har norsk rekord i flyging. For å berga verda, inklusiv norske gamlingar og ovale helger i New York. Så lenge kinesarar og pakistanarar stort sett held seg på bakken, er akkurat passe dårleg klimasamvit til å leva med. Det får halda i mi tid.

Du har kanskje aldri vore på oval helgetur, korkje i London eller i New York. Men berre litt. Det hadde vore verre dersom alle verdas nye borgarar vart utstyrte med ein klimagasskvote. Då måtte det blitt kvotesal for ovale helger i New York. Elles ville det berre blitt ein einaste tur mellom konfirmasjonen og siste utkall frå Nav. up and coming.