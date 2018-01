Omstilling, elendig kommunikasjon og heite følelser. Ikke rart det blir distriktsopprør mot NRK.

NRKs distriktsdivisjon har besluttet å kutte de lokale TV-nyhetene fra 15 til fem minutter. Reaksjonene er heftige, fra kommentariatet i Troms til Trude Drevland, som er påtroppende medlem av Kringkastingsrådet.

De mener reduksjonen i sendetid er et svik mot distriktene, og vil ha de ti minuttene tilbake. Jeg forstår dem, men tror de har en tapt sak.

Det er lett å tro at protestene mot NRKs sendeskjema for de nye og kortere distriktssendingene er nok et distriktsopprør for godt voksne.

Jeg tror indignasjonen stikker dypere, og er mer komplisert enn som så.

Først er det viktig å forstå hvorfor endringer i TV-menyen skaper så mye støy.

NRK er ikke en pølsefabrikk, det er folkets eget mediehus, med møbler og det hele. Staten og skattepengene er selve grunnmuren i byggverket, og det gir NRK et stort ansvar for å oppfylle samfunnsoppdraget for alle deler av befolkningen.

Å endre sendeskjema er derfor ingen bagatellmessig øvelse. Og når du ommøblerer folks hverdag, bør du ha en skikkelig god begrunnelse. Akkurat der har NRK-ledelsen sviktet.

NRK har en lang historie med Det norske folk. NRK var der før krigene, før internett, før TV 2, før amerikanske gigantselskaper og sosiale medier kom og rotet til alt sammen.

Men kringkastingen har vist seg imponerende slitesterk, og er fremdeles en av nasjonens sterkeste merkevarer. De viktigste grunnene til dette, er at NRK har klart å kombinere rollen som uavhengig redaksjon med statusen som nasjonal kulturbærer og samlingspunkt.

Selvfølgelig med god drahjelp fra Stortinget, statsbudsjettet og folkets lisenspenger.

NRK er altså i en særstilling. NRK er søylen, den som skal stå uberørt av alle finansielle og strukturelle jordskjelv.

Samtidig er det store makro-bevegelser i fedrelandet. Kommune- og regionreformen blir oppfattet som bastante sentraliseringstiltak. I verste fall kan NRKs endringer tolkes inn i samme trend.

Den økonomiske krisen og omstillingsbehovet har redusert operasjonsradiusen til de fleste mediehus i Norge. Desto større blir forventningen til at NRK skal dekke og rekke ut til alle landets distrikter.

Dermed øker distriktenes frykt for å miste definisjonsmakt, for at vi som bor noen lengdegrader unna Oslo ikke når frem med viktige bønner og budskap.

Jeg sitter med en følelse av at protestene mot NRK er preget av litt mye heite følelser og litt for lite kalde fakta.

Riktig nok har seertallene for de lokale TV-nyhetene holdt seg forbausende stabile de siste 17 årene. I 2016 hadde sendingene 380.000 seere.

Men bakgrunnstallene er interessante. Nesten halvparten av seerne er over 60 år. Sendingene nådde bare 65.000 seere under 50 år.

I gruppen mellom 20 til 29 år var det bare 8000 som så på, en nedgang på hele 30 prosent fra året før. Folks TV-vaner er altså i ferd med å endre seg, i stort tempo.

De flytter seg fra den programmerte fjernsynskvelden til internett og strømmetjenester. Og svært lite tyder på at de yngre seerne noen gang vil tilbake. Selv om NRK ikke er et kommersielt TV-selskap, må det omstille seg til den digitale tidsalder. Noe annet ville ha vært uansvarlig.

Bråket handler altså om en formidlingsform alle vet er på hell. Jeg tror litt av problemet er at NRK-ledelsen har vært altfor lite flink til å kommunisere mål og mening med omleggingene.

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen har uttalt seg nærmest autoritært om distriktskontorenes rett til medbestemmelse over egen profil. Hun har dermed forsterket inntrykket av NRK som en sentraldirigert mastodont.

Det er nedslående at statskringkasteren ikke viser større respekt for sine ansatte, seere og brukere.

Uansett er mer tid på TV er en fåfengt kampsak. NRK bør bruke redaksjonens ressurser til å produsere eksklusive nyheter fra Hordaland, som kan sendes ut til hele landet, gjerne i nasjonalprogrammet Dagsrevyen.

Men stadig viktigere er at sakene får en fremskutt plass på NRK.no, slik at de kan deles og spres der folk flest i fremtiden vil lese nyheter: På mobiltelefonen sin.

Slik kan Hordaland og Bergen ta større plass i nyhetsbildet, noe som på sikt kan gi større politisk oppmerksomhet til en region som så sterkt ønsker det.

NRK Hordaland er på kort tid blitt det distriktskontoret i landet som leverer flest egenproduserte nyheter til NRKs nettsted, og egne sendinger, naturligvis. Det er en bedre prioritering enn noen minutter ekstra med oppramsing av andres nyhetssaker på kvelden, som færre og færre vil se på.

Den beste tilnærmingen til NRKs ommøblering er å heie på distriktskontorene, slik at de sikres større ressurser til å drive gravende og grundig jakt på eksklusive nyhetssaker.

Ikke å kreve mer sendetid på kveldsskjemaet til et døende format.