Den beste så langt

Høyre bør tar over justisdepartementet. Men det skjer neppe.

GIKK AV: Tor Mikkel Wara gikk torsdag av som justisminister. Det er et stort tap for regjeringen. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Publisert: Publisert 28. mars 2019 18:16







Statsminister Erna Solberg (H) måtte torsdag gi slipp på den beste justisministeren hun har hatt. Det er trygt å si at ingen kunne se for seg den situasjonen Tor Mikkel Wara (Frp) er havnet i.

PST meldte torsdag at samboeren hans ikke lenger bare er mistenkt for å ha tenkt på familiens bil. Hun er mistenkt for å stå bak hele rekken av hendelser knyttet til familiens hjem, inkludert tilgrising av boligen. Men kanskje enda verre, hun er også mistenkt for å ha sendt det PST kaller «et mistenkelig brev» til en annen fremtredende politiker.

Det fullt forståelig at Wara velger å bruke tiden på familien nå. Og det ville i praksis være umulig for han å fortsette som justisminister etter dette.

Les også PST: Waras samboer er mistenkt for alle hendelsene knyttet til familiens bolig

Men hva bør Solberg gjøre nå? Er det på tide at Høyre tar over denne posten, kanskje?

Ja, det er det. Det er nok et utbredt syn i Høyre, og antakelig også i alle andre partier enn Frp. Å finne en kompetent justisminister blant høyremedlemmene er ikke et vanskelig oppdrag for Solberg. Kandidatene er mange både i regjeringen og utenfor.

Likevel skjer det neppe.

Innvandring er en for viktig sak for Frp til at den uten videre kan overlates til noen andre. Det ville føre med seg omfattende rokeringer og forhandlinger, som Solberg neppe er motivert for. Ingen andre poster er like verdifulle som justisministeren for Frp. Forsvar, næring, kommunal eller helse er kanskje muligheter, men det blir bare ikke det samme.

Et alternativ kunne være å skille ut innvandring til en egen post, slik som skjedde under flyktningkrisen. Men nå er tilstrømmingen av asylsøkere rekordlav. Det er vanskelig å se for seg rasjonelle argumenter for et slikt grep nå.

Les også Tor Mikkel Wara (Frp) går av som justisminister: Samboeren mistenkt eller siktet for samtlige hendelser ved boligen.

Wara var den fjerde justisministeren siden regjeringen tiltrådte i 2013, og den femte hvis vi regner med Per Sandberg, som var konstituert etter at Sylvi Listhaug gikk av. Men denne siste avgangen må betegnes som uforskyldt. Den har ingenting med kompetanse eller politikk å gjøre.

Det gjør det også lettere å gi Frp nok en sjanse til å få grep om feltet.

I motsetning til forgjengerne, har Wara vært respektert i Frp, i de øvrige regjeringspartiene og utenfor regjeringen. I et så betent politisk felt som justis- og innvandringspolitikken, har han vært konfliktdempende. Med fire partier i regjering, med svært sprikende synspunkter, har det stor verdi.

I tillegg er justisdepartementet er krevende å lede. Det er rett og slett en vanskelig og omfattende jobb å være justisminister. Hvis målet er å fortsette denne perioden med ro og orden på feltet, er det ikke hvem som helst som kan ta over.

Les også Festspilldirektøren inviterer det kontroversielle teaterstykket i Wara-saken til årets festival

To mulige kandidater er samferdselsminister Jon Georg Dale, som inntil videre er vikar i jobben, eller tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som for tiden er i USA. Sistnevnte sier selv at det ikke er aktuelt, og vi får tro ham på det.

Et stort spørsmål ved Dale, er om han brenner nok for innvandringsbiten av statsrådsposten. Han har ikke markert seg i asyldebatten. Men har han ambisjoner om en gang å bli partileder, må han det. Når Frp nå sliter med oppslutningen, kan det likevel være fristende for partileder Siv Jensen å peke på en som med iver snakker om problemene med innvandring.

Men både Dale og Olsen (hvis han ombestemmer seg) er drevne nok til å mestre jobben. Det er langt enklere å finne en ny samferdselsminister, enn å finne enda en justisminister i Frp.

Waras avgang er et stort tap for regjeringen. Et så viktig politisk felt fortjener at hans etterfølger er på samme nivå. Klarer ikke Frp å stille opp med en, må det være Høyres tur.