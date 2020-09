Norges mest omtalte riking har skjønt det

Lønn er mer enn penger.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Anne Rokkan Kommentator

Oljefondssjef Nicolai Tangen tapper sin egen formue for å kunne jobbe i offentlig sektor. Det er jobben i seg selv, og ikke lønnen, han motiveres av. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lønnsoppgjøret i Norge er nå i full gang. Interessegrupper og fagforeninger kjemper for sine medlemmer.

Tall fra Fagbladet viser hvem som har vunnet og tapt mest i kommunal sektor de siste årene – og med hvor mye. Det er fortvilende lesning.

Siden 2016 har for eksempel hjemmehjelper og renholdere hatt en lønnsvekst som er lavere enn det prisstigningen i samfunnet har vært.

I reell kjøpekraft har derfor disse to yrkesgruppene gått ned henholdsvis 7500 og 4000 kroner i lønn på disse årene.

Er det fordi kommunene har dårlig råd? Å, nei da.

Kommunedirektører og rådmenn har nemlig hatt en lønnsvekst på 14 prosent i samme tidsrom. I kjøpekraft betyr det en lønnsøkning på 70.000 kroner.

Lønnsforskjeller har selvsagt mange naturlige forklaringer.

Det kreves i utgangspunktet ingen formell utdanning for å jobbe som hjemmehjelp, mens du til sammenlikning må regne med å ha både høy utdannelse og massiv arbeidserfaring for å bli toppleder.

Utdanningsnivå, grad av ansvar, arbeidsmengde og risikofaktorer skal naturligvis spille inn på hvor mye du tjener.

Argumentet som hyppigst brukes for hvorfor de offentlige lederlønningene må være høye, er imidlertid at de må være høye nok til at de smarte hodene gidder å jobbe i stat og kommune.

De ansatte er bedriftens ressurser, og skal man kjøpe de beste lederne, må man kunne betale. Ellers kommer fort det private næringslivet og stjeler dem, er tanken.

Men fungerer det virkelig sånn? Jeg tror det er to problemer med at offentlig sektor forsøker å konkurrere med private lederlønninger. Det første er at det ikke funker. Det andre er at pengene kunne vært brukt bedre.

Tallene er tydelige. Offentlige lederstillinger klarer ikke å konkurrere med de private, selv om de prøver. Betyr dette at alle glupingene jobber i private selskaper, og at vi sitter igjen med en haug med idioter til å lede helsevesen og forsvaret, skoler og universiteter, kommuner og politiske organer?

Selvsagt ikke. Svaret på hvorfor mange høyt utdannede og lynskarpe mennesker fortsatt velger seg en jobb med lavere lønn enn de kunne fått i det private, er enkelt: Lønn er mer enn penger.

Et meningsfullt arbeid. Makt og innflytelse. Å få bidra til sitt lokalsamfunn. Anseelse og oppmerksomhet. Trygghet og sterkt stillingsvern.

Grunnene til å søke seg til offentlig sektor er uendelig mange. Lønn er bare én av dem.

En som har skjønt dette er Norges for tiden mest omtalte riking, oljefondssjef Nicolai Tangen.

For å få seg en jobb i offentlig sektor har han gått fra en årslønn på 1,3 milliarder til 6,65 millioner. Tatt i betraktning at han i tillegg betaler omtrent 60 millioner i formuesskatt årlig, betaler Tangen i praksis flere titalls millioner kroner årlig for å få jobbe for oss.

Det lever han etter eget utsagn godt med. Tangen har nemlig skjønt at det er mer i livet enn lønn, og avslører en dårlig skjult hemmelighet: Det er ikke bare penger som motiverer til hardt arbeid.

– Det beste jeg vet er pizza, sa Tangen i vår. Videre forklarte han at en pizza fortsatt ikke koster mer enn 200 kroner, og han aldri i verden klarer å spise opp formuen. Derfor er det heller ikke penger som motiverer ham lenger.

På økonomispråket kalles det for pengenes avtakende grensenytte. Jo mer du har i lønn i utgangspunktet, jo mindre forskjell vil en lønnsøkning bety for livsstilen din.

Den første pizzaen smaker bedre enn den femte, for å si det sånn. Den tiende klarer du mest sannsynlig ikke å spise opp.

Resonnementet får støtte i forskningen: Princeton University fant at når du har passert en husholdningsinntekt på det som i dag tilsvarer 860.000 kroner, vil ikke en ytterligere økning i seg selv gjøre deg særlig mye lykkeligere.

Tangens avsløring og forskningen peker derfor i samme retning: Skal du bruke penger på å motivere ansatte, er pengene best brukt på dem som får minst fra før.

Det er veldig merkelig at vi aksepterer at toppledere bare kan motiveres av penger, mens sykepleiere lever godt med å få en applaus på balkongen i ny og ne.

Det er på mange måter en fornærmelse mot begge parter.

Jeg tror ikke på at det som motiverer hjemmehjelpere til å jobbe effektivt, er en stadig rikere toppleder. De har vel også lyst på pizza?

Tangen forklarte at han begynnelsen ikke var villig til å si fra seg formuen for å få jobben i Oljefondet. Det var først etter å ha brukt tid på å snakke med de motiverte og kompetente ansatte at han hadde landet på å takke ja.

Det var den menneskelige kapitalen som gjorde det verdt det.

Slik tror jeg det er for virkelig gode ledere. Å bruke penger på lønnsøkning til ansatte på alle nivåer, fremfor lederne på topp, kan derfor bli en investering i nettopp slike dyktige ledere.

Ansatte som får spise pizza er bedre ansatte, og gode ansatte tiltrekker seg dyktige sjefer.

Alle er enige om at arbeidstakere skal ha lønn som er til å leve av.

Offentlige toppledere må samtidig ha mer å leve for enn lønnen. Ellers er de kanskje ikke de lederne vi trenger.