Her er ti ting jeg lærte som student i Bergen.

Forventningsfullt steg jeg ut av toget. Jeg trådte ikke bare ned på perrongen på jernbanestasjonen. Jeg tog det første steget inn i et nytt liv.

Som student. I Bergen.

Denne uken er det nøyaktig 20 år siden.

Jeg hadde en sekk på ryggen og en sekk på magen. Jeg kom rett fra interrail.

Over skulderen hang det en gitar. Jeg har aldri spilt gitar, men jeg trodde sikkert gitaren ville hjelpe meg med å dra damer.

Få timer senere skulle jeg bli tildelt faddergruppe.

Jeg endte med å bli i fem eventyrlige år. På den tiden rakk jeg å komme under huden på det som utvilsomt er Norges mest karakteristiske by.

Annerledesbyen i annerledeslandet.

På disse fem årene gjorde jeg mye rett, men også mye feil. Mye dumt. Mye jeg burde gjort annerledes.

Heldigvis kan du som akkurat har kommet til byen som ny student lære av mine feil. Her er ti ting jeg lærte som bergensstudent:

Det gikk greit i august, men deretter var livet et helvete frem til mai.

Jeg var dum nok til å belage meg på paraply den første tiden. Jeg var for kul for regntøy. Men regnet kommer aldri rett ned i Bergen. Det kommer fra siden. I bøtter og spann.

Start med «Bergenseren» av Morten Hammerborg , som en anmelder mente «bør være pensum for nyinnflyttere til Bergen».

Bergenserne er « nokke for seg sjøl ». Livet blir både enklere og gøyere om du forstår deg litt på dem.

Du er utenlandsstudent i Republikken Bergen. Les deg opp på et minimum av byens historie og kultur.

I studentkulturen lærer du å få til mye med få ressurser. Det inkluderer gode nachspiel med et begrenset alkoholbudsjett. Slike erfaringer kommer godt med.

Det tok meg over tre år før jeg fant veien inn i Studentersamfunnet . Det ble en livsforandrende opplevelse som la grunnlaget for alt jeg har gjort siden.

Et lite stykke utenfor Bergen finner du villsauer i Øygarden.

Vil du ha noe av nyere dato, og med en kvinne i hovedrollen, er anmelderfavoritten «Klokken og sengen» av Eline Lund Fjæren et godt sted å starte.

Ragnar Hovlands «Sveve over vatna» og Agnar Mykles «Sangen om den røde rubin» er obligatorisk.

Få hjelp av Jussformidlingen til å sjekke at husleiekontrakten din er som den bør være.

De kommer aldri «neste uke» for å fikse kjøkkenviften eller panelovnen. Og når som helst kan de dukke opp på døren med en random person de mener skal overta et rom i kollektivet ditt.

Det er mange utleiere i Bergen. Pass deg for haiene.

Ikke skru av all varmen i leiligheten når du reiser hjem på juleferie

Det kan plutselig bli kaldt i Bergen.

En dyrekjøpt erfaring.

Det kan faktisk bli kaldt i Bergen også. Da kan rørene fryse i en gammel bygård.

Jeg ankom leiligheten i Bergen med frosne vannrør og minusgrader innendørs nyttårsaften om morgenen. Jeg stjal materialer fra bakgården for å fyre i peisen. Et par timer etter at gjestene hadde kommet ble det levelig temperatur i stuen og vannet begynte å renne i springen igjen.