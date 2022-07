«Nå som politiet ikke kan ransake rusbrukere lenger, må de heller ødelegge fremtiden til 18 år gamle elsparkesyklister»

Nå som politiet ikke kan ransake rusbrukere lenger, må de heller ødelegge fremtiden til 18 år gamle elsparkesyklister.

Anne Rokkan Kommentator

– Det er slett arbeid å behandle et 20 kilo tungt transportmiddel likt som en bil, skriver Anne Rokkan.

Tirsdag denne uken ble en 18 år gammel mann dømt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand. Han har ikke kjørt unormalt eller farlig, men i et befolket sentrumsområde.

Straffen?

Bot, fengsel og fratatt bilsertifikat. Elsparkesyklene har gått fra cowboytilstander til sharialover.

Det er ingen tvil om at det plutselige inntoget av tusenvis av elsparkesykler ble vel mye for norske byer for noen år siden.

For mange bergensere var bare synet av dem en voldsom provokasjon. Uvettig bruk fra mange av kundene gjorde det ikke bedre.

Mangelen på reguleringer skyldtes at Høyre-regjeringen, med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, i 2018 klassifiserte elsparkesykler som vanlige sykler.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», sa han.

Dermed gjaldt de samme reglene også – sykle hvor du vil, uten alders- eller promillegrense.

Etter tre år som vekselvis folkefavoritt og hatobjekt, endret samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Sp) klassifiseringen tilbake til motorvogn 15. juni i år.

Resultatet er blitt en gedigen overreaksjon, med svært alvorlige konsekvenser for unge menneskers liv.