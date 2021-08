Et stort spørsmål står igjen: Hva gjorde vi egentlig her?

Talibans seier er en lenge varslet katastrofe. Så hvorfor er politikerne så overrasket?

Frode Bjerkestrand

En norsk soldat i Faryab-provinsen i 2010.

Elleve raske dager tok det. På under to uker la den vestlig finansierte, afghanske hæren på 300.000 soldater seg flat og lot Taliban ta over hele Afghanistan.

Dermed gikk 20 år med uvirkelig kostbar Nato-innsats og statsbygging under. Vestlige statsledere, fra Norges utenriksminister til USAs president, fremstår sjokkert.

Det står ikke til troende. De har i årevis lest rapportene, de visste hva som kom.

Hvorfor gikk det så galt som det gikk, og hvorfor ble ikke oppdraget avsluttet langt tidligere?

Disse spørsmålene er viktige, fordi det overhodet ikke har manglet advarsler på forhånd.

Har vi rett og slett ikke brydd oss? Ble problemene i Afghanistan for plagsomme og for langt unna til å passe inn i vår eurosentriske hverdag?

Til en viss grad er det mulig å forstå hvorfor toppolitikerne er spake. Nederlaget er episk og ydmykende, med historiske dimensjoner.

Fra 2001 til 2014, da makten ble overlatt til den lokale regjeringen i Kabul, kostet Afghanistan-oppdraget de allierte cirka 4500 milliarder kroner i militære utgifter.

Den internasjonale sivile innsatsen er anslått til 357 milliarder kroner. Av dette har Norge bidratt med omkring 20 milliarder kroner.

Verst er likevel de menneskelige kostnadene. Cirka 170.000 mennesker har mistet livet, svært mange av dem sivile.

Ti norske soldater er drept, mange veteraner er alvorlig skadet. Og Afghanistans befolkning er kastet ut i kaos igjen, over 40 år med uro og krig fortsetter.

Alle forsøk på å legitimere oppdraget nå, er altså politisk svært krevende.

Men les disse setningene: «Det internasjonale engasjementet, herunder Norges, har i liten grad vært basert på kunnskap om Afghanistan og lokale forhold, kultur og konfliktlinjer.

Statsbygging styrt utenfra – bygd på storstilt militær innsats, massive pengeoverføringer og svake afghanske institusjoner – har vist seg å være meget krevende. I Afghanistan var det innenfor de gitte rammer umulig».

Dommen er aktuell og presis, og kunne vært skrevet mandag, dagen etter at Taliban seiret i Kabul.

Men ordene er fem år gamle, hentet fra Godal-rapporten, som kom i juni 2016. Rapporten er den grundigste dissekering av det norske oppdraget så langt.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap) ledet det regjeringsoppnevnte utvalget, som evaluerte det norske bidraget fra 2001 til 2014.

Godal-rapporten er en 217 siders statsautorisert dystopi. Godal og hans utvalg konkluderer med at oppdraget fra utgangspunktet hadde betydelige svakheter.

Blant annet var mål og virkemidler i konflikt med hverandre. Å bedrive krig og samtidig bygge stat var motsetningsfylt og krevende.

«Militære hensyn har lagt avgjørende føringer for statsbygging og bistand», heter det.

Strategien for terror- og opprørsbekjempelse ga prioritet til kortsiktige sikkerhetsmål, noe som igjen bygget opp lokale maktstrukturer som var forbundet med maktmisbruk og korrupsjon.

Dette skapte igjen livsfarlige paradokser. «Det langvarige internasjonale militære nærværet skapte en følelse av okkupasjon i deler av den afghanske befolkningen. Det medvirket til å styrke de gruppene som den militære innsatsen skulle bekjempe», skriver utvalget.

Dette er en av faktorene som kan forklare hvorfor Taliban fikk så lett spill, da de tok over hele landet forrige helg.

Men også internasjonalt har fiaskoen i Afghanistan vært varslet. I desember 2019 fikk avisen Washington Post tilgang til en høy stabel hemmelige dokumenter.

Den dokumenterte at USAs politiske og militære ledelse i årevis bevisst løy om situasjonen for å dekke over hvor dårlig krigen gikk.

«Mange av oss som var tett på, så at bildet de tegnet ikke stemte», sa Kai Eide til VG den gang. Han var FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010.

Hvorfor slapp amerikanerne unna med den store løgnen? En av grunnene kan være offerstatusen og sympatien USA fikk etter terroren 11. september 2001.

Godal-rapporten fremstiller Norge og Nato nærmest som USAs lydige puddel i den tidlige fasen. Alliansens samhold og en god relasjon til amerikanerne var et viktig mål fra første dag soldatene satte foten på afghansk jord.

Dette kan forklare hvorfor Nato-partnerne, inkludert Norge, ikke har vært mer kritisk gjennom de 20 årene.

Mediedekningen av både den norske og den amerikanske rapporten var omfattende. Fraværet av politisk debatt var likevel påfallende. Også Godal-utvalget undret seg over dette, i et eget kapittel.

Her påpeker rapporten et særnorsk paradoks. Selv om det aldri var noe stort og stabilt flertall for deltakelsen i Nato-oppdraget, ble dette aldri et splittende politisk tema. Regjeringen kom aldri under press for å trekke styrkene ut.

Utvalget mener det kan være flere grunner til dette. En er at sikkerhetspolitikk «sjelden står spesielt høyt på norske velgeres dagsorden».

En annen var at samtlige av Norges nærmeste samarbeidsland deltok i operasjonen. Å skille seg ut, ville vært tungt for enhver regjering. Dessuten virket brutale Taliban som et legitimt mål.

Godal-rapporten spekulerer også i at SVs regjeringsdeltakelse fra 2005, kan ha døyvet en del tradisjonell Nato- og USA-motstand på venstresiden. Dessuten kan 20 års krigføring ha skapt en veritabel Afghanistan-fatigue her hjemme.

Det finnes sikkert mange andre grunner til at vestens forsøk på å bygge en demokratisk stat i en permanent krigssone feilet, og at vi nektet å se det komme.

Men i etterkant av fiaskoen er det sorgen over de enorme tapene som svir mest. Den falske etterpåklokskapen svir litt den og, selvfølgelig.