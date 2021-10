Det held ikkje med almisser og kriseordningar. Dei fattigaste må bli rikare.

Etter straumkrise og matvarekrise ventar rentehopp og dyrare drivstoff. Kan vi snart lege såret heller enn å berre finne nye plaster?

Jens Kihl Kommentator

Sist veke skjedde det noko vakkert: Høgre og SV gjekk saman om tiltak for å hjelpe dei som no får problem med å betale rekordhøge straumrekningar. Parti etter parti kasta seg på, og til slutt stod Stortinget samrøystes bak vedtaket.

Men kva var det dei røysta for? Jo, dei bad regjeringa kome med framlegg om «midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp».

Dette er sjølvsagt godt nytt for dei som får bustøtte og sosialhjelp, men mange fleire vil kjenne på høge rekningar. Ta noko så kvardagsleg som ein student, ein lågtlønt, ein som jobbar ufrivillig deltid eller ein minstepensjonist. Kven hjelper dei?

Og så er det éit problem til her, nemleg ordet «midlertidig». For ja, det kan hende straumprisane vil falle noko om nokre månader, og det er sjølvsagt bra om Stortinget vil hjelpe ein del av dei som slit over akkurat denne kneika.

Men på sikt skal straumprisane truleg bli varig høgare enn dei har vore dei siste åra. Då er dette tiltaket lite verdt. Og mange er allereie økomisk på felgen etter pandemien.

Framover skal omtrent alt bli dyrare, om vi skal tru prognosane. Det går sikkert an å lage matkupongar mot høgare prisar i daglegvarebutikken. Kanskje kan ein sjå på eit tilskot til dei som er avhengige av fossilbilen i kvardagen. Eller kva med eit eige kutt i nettleiga for dei med dårleg økonomi?

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) vil dei neste åra få ein tøff jobb med å finne tiltaka som kan redusere talet på fattige i Noreg.

Det er fort vekk den vegen vi skal: Eit lappeteppe av små og store ordningar som meir eller mindre bøter på dei mest akutte krisene.

Det er naturlegvis betre enn å ikkje gjere noko som helst. Men kva om vi droppa alt dette, og heller prøvde å lage eit samfunn der dei fattigaste blei ein del rikare?

Så kunne dei bruke pengane på etterisolering heller enn akkurat denne straumrekninga, og redusere utgiftene på sikt. Eller kanskje spare seg opp ein liten buffer, slik at dei ikkje var avhengig av krisehjelp i dét ei eller anna livsnødvendig utgift auka over natta.

Det er fint med utstyrsbank for fritidsaktivitetar, utdeling av mat og klede, fritidskort for barn og unge eller ulike stipendordningar. Men ingenting av dette ordnar det vi eigentleg vil, nemleg at folk kan slutte å vere fattige.

Det er førebels for tidleg å seie noko særleg om kor kraftfullt den nye regjeringa vil møte fattigdomskrisa i Noreg. Den nye Hurdalsplattforma nemner «små forskjeller» tre gongar på fire avsnitt i innleiinga. Men det treng ikkje å føre til at dei fattigaste får det betre.

Om regjeringa skattlegg dei rikaste meir, vil forskjellane gå ned. Det er sjølvsagt bra, men det fører ikkje i seg sjølv til ein betre kvardag for dei med dårlegast råd.

Arbeidarpartiet vil aldri gjere noko som står i konflikt med arbeidslina, altså prinsippet om at det skal løne seg å jobbe. Det er mange gode grunnar til at det skal vere sånn.

Fleire familiar har dei siste vekene stått fram og fortalt om ei tøff tid med høge straumprisar og låge temperaturar.

Regjeringsplattforma er full av gode tiltak for dei som kan jobbe, anten litt eller mykje.

Problemet er likevel at landet vårt er fullt av folk som ikkje kan eller får jobbe. Dei blir ikkje meir motivert for arbeid av å kjenne på dårleg råd. Dei blir berre fattigare, meir slitne og gjerne sjukare.

Det hjelper litt at regjeringa vil styrkje bustøtta og forlenge perioden ein kan få arbeidsavklaringspengar, men det hjelper langt frå alle.

I tillegg kjem alle dei som faktisk er i jobb, men som tener for lite. Det finst for mange lågtlønte og folk i ufrivillig deltid. Det går ikkje ut over arbeidslina å kjempe for betre økonomi til desse. Tvert imot.

Det er ingen dristig påstand at det vil vere svært mange fattige i Noreg også etter denne regjeringsperioden.

Det er eit politisk val, men det er også eit val veljarane stiller seg bak. Problemet er at politisk vedtekne satsar og ordningar møter marknadsstyrte priser på mykje av det folk treng i kvardagen.

I eit land som Noreg, der mange har ganske god råd, treng det ikkje vere negativt i seg sjølv om maten, straumen eller drivstoffet kostar meir enn i dag.

Nordmenn kastar altfor mykje mat og sløser med straumen som om vi ønskte oss vindmølle på kvart nes. Og sjølv om klimagassutsleppa går ned, er tempoet ikkje eigna til å imponere nokon.

Dermed går det an å argumentere for at slike varer bør ha ein pris som er høg nok til at middelklassen tenkjer seg om to gongar før dei vel bilen i staden for bussen eller kombinerer opne vindauge med gloheite panelomnar gjennom vinteren.

Problemet med det prisnivået, er at det openbert er uleveleg for dei som har minst å rutte med.

Så kva om Noreg rett og slett prioriterte å gjere dei fattigaste rikare. Det kunne jo hende det gjekk bra.