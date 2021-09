Høgre har redda seg inn igjen i Hordaland

Førre veke forlèt veljarane Erna Solberg. No har dei tydelegvis kome tilbake.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Det er nesten umogeleg å sjå for seg at Erna Solberg får halde fram som statsminister. Det måtte vere i ei virtuell verd.

Det var ein skikkeleg knekk Høgre fekk i Hordaland førre veke. Samstundes Frp gjekk klart fram.

Denne veka er Høgre tilbake på 26 prosent, og Frp har mista eit mandat.

Korleis vil det eigentleg ende for dei borgarlege i Ernas heimfylke?

1 Høgre reddar stumpane Erna Solberg på Unge Høgres skulevalvake tidlegare denne veka. Store endringar på målingar, som den Høgre hadde førre veke, kan ha fleire forklaringar. Den eine er at folk faktisk har endra meining, og gått frå partiet. Men det hender også at eit parti får uheldige utslag i ei måling. At dei som blir spurt ikkje er heilt representative. Førre veke meinte eg at Høgres fall var reelt. Det trur eg framleis det var, men kanskje litt for stort. Når veljarar er i rask bevegelse, kan det vere vanskelegare å måle rett. Høgres fall var tydeleg også på målingar frå Rogaland og Nordland i førre veke. På NRKs siste hordalandsmåling ser me også same biletet. Den er tatt opp i førre veke. Difor må me stå fast på at høgreveljarane var på veg bort. Endringane i oljeskatten fekk skulda. I så fall viser vår nyaste måling at veljarane i Hordaland no er over den saka, og har kome tilbake til Høgre. Det er ikkje heilt utenkeleg. Den siste veka har Norsk Olje og Gass, NHO og andre har støtta skatteendringane. Det same ligg Ap an til å gjere. Dermed har kanskje fleire sett at Høgres endringar ikkje er så dramatiske som dei først trudde. Erna Solberg kjem framleis til å tape makta. Men på heimebane ser det ut som ho kan gå av med æra i behald.

2 Frp og Senterpartiet er akkurat like store Frp-leiar Sylvi Listhaug har nytt framgang på målingar i det siste. Men no er det bråstopp i Hordaland. På målinga får både Frp og Senterpartiet 9,6 prosent. Eit par desimalar skil dei tydelegvis, for Senterpartiet endar opp med å kare til seg to plassar på Stortinget. Frp får berre ein. Det er sjølvsagt umogeleg å ha ei måling som er så nøyaktig at me kan slå dette fast. Dette viser at det er kamp til siste slutt mellom fleire parti. Og det kan få mykje å seie. Me veit at det raudgrøne alternativet på mange målingar berre har mangla eit par mandat i Stortinget for å få fleirtal. Dette eine i Hordaland kan bli avgjerande. For Frp er dette eit overraskande dårleg resultat. For ei veke sidan torde dei framleis håpe på å kapre tre stortingsplassar frå Hordaland. No må dei berre håpe på å behalde to.

3 MDG bit negler Desimalar gjer at MDGs Arild Hermstad ikkje er inne på BTs siste måling. Heile valkampen har handla om klima. Likevel ligg MDG og vakar like over sperregrensa like før valdagen. For fire år sidan fall dei tydeleg frå dei siste målingane til sjølve valresultatet. Det er altså altfor spennande for MDG om dagen. På denne hordalandsmålinga får partiet 4,4 prosent, og førstekandidat Arild Hermstad er ikkje inne. Det står likevel berre om desimalar. Raudt og Venstre kjem begge inn med høvesvis 4,5 og 4,6 prosent oppslutnad. Igjen er ingen målingar nøyaktige nok til å faktisk skilje desse partia. Dei stiller altså alle likt i kampen om ein stortingsplass.

4 SV er den soleklare valvinnaren SV-leiar Audun Lysbakken førehandsstemte i Bergen tidlegare i valkampen. For andre måling på rad får SV to representantar på Stortinget. Dei ligg an til å bli valvinnar både nasjonalt og her lokalt. I Hordaland er dei det tredje største partiet, og Respons Analyse har aldri målt dei høgare. Deira samarbeidsparti Arbeidarpartiet har ikkje grunn til å vere like nøgd. I Hordaland risikerer dei å gjere det dårlegare enn for fire år sidan, og sitje igjen med eitt mandat mindre enn dei gjer i dag. Det stemmer også overeins med trenden nasjonalt. Likevel kjem partiet til å krone seg sjølv som valets vinnar på måndag når det blir klart at Jonas Gahr Støre blir statsminister.