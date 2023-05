Om nokre veker sluttar fastlegen min. Det har gjort meg forbanna.

Noreg er på veg mot eit samfunn der du må ha flaks eller pengar for å få hjelp.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator i BT

I juni går fastlegen min av med pensjon. Det unner eg henne fullt og heilt, etter å ha jobba seint og tidleg i alle år.

For meg og dei andre 1200 pasientane hennar har det skapt ein usikker situasjon.

Etter å ha skrive mykje om fastlegekrisa, har eg plutselege fått erfare henne sjølv.

For det er ingen som vil overta etter min fastlege. Og sidan det er stappfullt på alle lister i heile Bergen, er det ingen sjanse til å få ein ny heller.

Det siste eg har høyrt, er at det skal kome ein vikar. Godt er det. For viss ikkje ville me blitt ståande heilt utanfor systemet.