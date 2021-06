Pandemien kan setje fart på ei omvelting av vegtrafikken

Inntektene går ned frå både buss, bane og bompengar. Det gir ein forsmak på tida som kjem.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bomringen slit med inntektene under korona. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Pandemien gjer at både bomringen og kollektivtrafikken taper pengar. Konsekvensane kan vare lenger enn pandemien, for me kan ikkje forvente at alt går tilbake til normalen med éin gong.

Endringane som no viser seg, kan setje fart på meir varige endringar – som gjer at vegtrafikken kanskje aldri blir som før igjen.

Det byrjar med kollektivtrafikken. I lang tid har me blitt oppmoda til å unngå kollektivtrafikk, for å gi betre plass til dei som må reise.

Det gjev store utslag i passasjertala. Etter ein eventyrleg vekst dei siste åra, fall kollektivtrafikken med éin tredel – altså var det 23 millionar færre reiser i fjor.

Det skulle eigentleg har vore ein vekst.

Bomringen ser ikkje like dramatisk ut. Trafikken er om lag den same i 2020 som året før. Men desse tala skjuler sanninga.

I april 2019 kom det nemleg 15 nye bomstasjonar. Over natta auka trafikken i bomringen svært mykje – det same gjorde inntektene. 2020 ville vere det første heile året med ein ny bomring. I eit normalår, ville bomringen gitt ein ny inntektstopp.

Ei utrekning BT har gjort, viser at bomringen har tapt inntekter på minst 125 millionar kroner sidan april 2020. Det er pengar som bompengeprosjekta har bruk for.

Fram til no har staten kompensert Skyss for tapte billettinntekter. Bomringen har ikkje fått pengar.

Tar dette slutt, vil kollektivtrafikken stå att som den store taparen.

Både rutetilbodet og bompengeprosjekta i Bergen vil slite, dersom inntektene held seg lågare enn venta – etter at pandemien er over.

Det blir ei seig omstilling, som fylkeskommunen no førebur seg på.

Fylket forventar nemleg at passasjertalet vil ligge 15–20 prosent under normalen til neste år. Det betyr 200 millionar tapte billettkroner, lenge etter at massevaksinasjonen er ferdig.

Det spørst kor lydhøyr staten er til endå eit år med koronakompensasjon.

Folk har lagt seg til nye vanar. Det kan vere folk som før køyrde kollektivt til jobb, men som under pandemien køyrde bil. Desse bør jo tilbake på bussen og bana så fort som mogeleg etter pandemien. Men slike endringar tar tid.

Den veksten me er blitt vande med i kollektivtrafikken kan òg få seg ein varig knekk. Dersom mange arbeidsplassar vil legge opp til at tilsette jobbar litt heimanfrå etter pandemien òg, vil ikkje passasjerveksten bli så brå som den var.

Det er bra for kapasiteten – men mindre bra for finansieringa.

Dei offisielle tala skjuler òg snikinga, som ifølgje fylket spratt opp med femgangen i 2020. Færre kontrollar under pandemien er truleg grunnen.

Kollektivpassasjerar som snik, driv med sjølvskading. Dei holar ut grunnlaget for den transporten dei sjølv brukar. Og det er berre trist om det er talet på kontrollar som skal styre kor mange som faktisk vil betale for å bli transportert rundt i byen.

Bybanen mista éin tredel av passasjerane i 2020, på grunn av koronapandemien. Foto: Paul S. Amundsen (Arkiv)

Fram til no handlar det om endringar som kan bli normaliserte om relativt kort tid. Men i eit intervju med BT, trekker fylkesordførar Jon Askeland (Sp) fram elbilane som éin mogeleg redningsplanke.

Når bomringen taper inntekter, vert det endå meir freistande for politikarane å sjå på alle dei bilane som betaler minst.

Elbilandelen har nemleg berre halde fram med å stige. I 2020 var 26,8 prosent av bilane i bomringen elektrisk. Det er ei dobling på tre år.

Elbilar betaler éin femtedel av det ein bensilbil gjer i bomringen i dag. Spørsmålet er om ein kan auke denne betalinga utan å senke farten på elektrifiseringa av bilparken – som er heilt nødvendig for å kutte kraftig i klimautslepp frå vegtrafikken.

Koronapandemien set fart på dette spørsmålet.

Men kor langt kan ein eigentleg gå i å redusere elbilfordelane? Det er nemleg vanskeleg å sjå føre seg at elbilane skal betale det same som fossilbilane gjer i dag.

Til det forureinar elbilane for lite. Ja, dei tar plass og bruker vegen, men legitimiteten til høge bompengar ligg i at forureinar skal betale.

Aksepterer ein den premissen – altså at ein elbil neppe vil måtte betale det som svarar til dagens kostnad for ein bensinbil – vil det få store konsekvensar for bompengesystemet.

I dag fungerer bomringen både som finansieringskjelde og som eit tiltak for å halde biltrafikken nede. Det er to motstridande mål. Som finansieringskjelde bør eigentleg biltrafikken vere så høg som mogeleg.

Blir det for få bilar, blir finansieringa for liten. Det er dette elbilane no bidreg til, ved å betale langt mindre enn andre bilar i bomringen.

Den langsiktige konsekvensen – som koronapandemien no kanskje akselererer – er då ikkje at elbilane må betale litt meir.

Det er at politikarane ikkje lenger kan lene seg så mykje på bompengefinansiering i framtida. Reknestykket går nemleg ikkje opp.

Det trur eg ikkje politikarane har ein plan for.