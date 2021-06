Tre saker som har preget ukens debatter.

Stortinget måtte gripe inn mot internering av vaksinerte

«Jeg vil tro noen av oss vil prøve å rydde litt opp i det», sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad før regjeringens pressekonferanse fredag klokken 14. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det er åpenbart urimelig å internere folk som verken smitter eller blir smittet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært klar på at det er «uforholdsmessig», og forrige uke sa justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen er enig i at det ikke bør være sånn. Ordningen fortsatte likevel fordi de fryktet forfalskning av dokumenter.

Da Stortinget rykket ut og varslet at de ville tvinge frem en endring, snudde regjeringen. Det gjorde ikke slutt på bråket. Vaksinerte må nemlig fortsatt i hjemmekarantene, og det er full forvirring om hvor lenge.

Nå varsler regjeringen pressekonferanse fredag klokken 14, blant annet for å avklare hva som skjer. «Jeg vil tro noen av oss vil prøve å rydde litt opp i det», sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det er absolutt på sin plass. Sommerferien nærmer seg, og det kan ikke være tvil om konsekvensene av reising.