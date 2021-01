Kor er bussen min?

Fylkets klimasatsing hjelper ikkje oss i distrikta når foreldra må køyra eins ærend for å henta oss.

Sander Eide Aase Elevrådsleiar ved Kvam vidaregåande skule og medlem av Senterungdomen, Tørvikbygd

Sander Eide Aase bur i Kvam i Hardanger og etterlyser betre busstilbod på bygda. Foto: Privat

Eg bur i Tørvikbygd og går på skule i Øystese, om lag to mil lengre inn i Hardangerfjorden. Dagleg vert eg like oppgitt over busstilbodet mellom ytre delar av Kvam og dei meir sentrale stroka. Når eg skal til og frå skulen, fritidsaktivitetar og sosiale samkomer må eg som oftast bli køyrd.

Og det er ikkje berre her det er slik. Det gjeld store delar av det nye fylket vårt. Det er ikkje noko nytt at kollektivtilbodet vårt ikkje er like godt som i dei meir folkerike regionane.

Det som er nytt, er at me får vener stadig lenger vekk, noko som gjer oss meir avhengige av bussen.

For mange unge ligg skulen langt heimanfrå. Og om me ynskjer å vera att på skulen for å delta på felles aktivitetar etter skuletid, så kan me ikkje venta oss at me kan ta ein buss heim. Dei fleste stader her går siste buss i tretida om ettermiddagen.

Det er ikkje berre for oss unge det dårlege busstilbodet øydelegg. Mykje det same gjeld dei eldre og andre vaksne som vel å nytta seg av kollektivtransport, både i Hardanger og andre plassar.

Eg trur dei fleste rundt i fylket kan kjenna seg att, anten ein bur på ein holme i Solund eller langt oppå Gullbrå i Eksingedalen. Problemet er ikkje at det ikkje går buss: Det er berre det at han berre går annankvar skotårsdag.

Vestland fylke seier dei har tidenes satsing på kollektiv, men mesteparten av dei midlane går til elektriske bussar i bergensregionen. Det er vel og bra å vita at ein bur i eit fylke som tek klimaproblema på alvor. Men kva hjelper det oss i distrikta når foreldra må køyra eins ærend for å henta oss?

Det er hemmande for utviklinga til regionane når me ikkje har eit fullgodt kollektivtilbod. Når Tokagjelet, hovudvegen til Bergen, har vore stengt, går omkøyringa gjennom ytre Kvam. Då har fleire unge reist utover fjorden.

Kvifor? For då kunne dei ta ein seinare buss heim.

Ein ser heit klart at dei unge er klare. Det er berre bussen dei ventar på. Slik som alle oss andre.