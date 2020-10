Ukens sitat slår endelig fast at velur er porno

En fakultetsdirektør sørget for at vi fikk viktigere ting å snakke om denne uken enn koronarekorder og valget i USA, nemlig: hvor porno er egentlig omslaget på Hadia Tadjiks nye bok?

Med et innlegg i Stavanger Aftenblad startet Høibo den store debatten om omslaget på den nye boken til Hadia Tadjik

Urke glemte å fjerne sitt eget navn fra metadataene i et brev som ga seg ut for å være fra fagforeningene i sektoren. Brevet gikk til justiskomiteen på Stortinget, NRK .

direktør for Domstoladministrasjonen

Ukens uskyldige

Foto: Signe Dons

Dette er en litt sånn skinndebatt der dem som alltid er imot olje mener at det er begått forferdelige feil (...). Ola Borten Moe (Sp) tidligere olje- og energiminister

Moe kommenterer avsløringen om at Stortinget i 2013 ikke fikk vite at Oljedirektoratet mente risikoen for tap var stor ved oljeboring i Barentshavet sørøst, NRK.