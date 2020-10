Det finnes også en plass i helvete for kvinner som aldri kritiserer hverandre

Kritikken av Hadia Tajiks bokomslag blir ikke verre fordi den kommer fra en kvinne.

Anne Rokkan

Denne drakten i velur skulle vise seg å være brennbart materiale.

Kommentar

Det var USAs første kvinnelige utenriksminister, Madeleine Albright, som uttalte at det finnes en egen plass i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre.

Hun mente kvinner var nødt til å bygge nettverk og gjøre hverandre sterke, dersom de skulle lykkes med å få en likestilt plass i samfunnet.

Det har hun rett i. Alle som kjemper mot undertrykkelse er avhengige av solidaritet seg imellom.

Men hva betyr det egentlig å «hjelpe hverandre»?

I disse dager er Hadia Tajiks nye bok, «Frihet,» for salg.

Bokens innhold har fått gode anmeldelser, men de har havnet fullstendig i skyggen av omslagsbildet.

Fakultetsdirektør ved UiS, Karoline Holmboe Høibo, har nemlig kommet med en sjeldent elendig analyse av kvinner og klær.

Høibo mener bildet seksualiserer Tajik i et forsøk på å selge flere bøker, og kommer med til dels søkte eksempler som at bildet viser «flatterande lyssett, delikat sminke og nyføna hår».

Høibo setter spørsmålstegn ved hvorvidt Tajik virkelig har frihet til å kle seg som hun vil, eller om hun har latt seg presse til å gjøre seg attraktiv som forfatter.

Kritikken er selvsagt fullstendig fåfengt, nedverdigende og gammeldags.

Tajik er en av landets dyktigste og tydeligste politikere. Hun tar selv opp utfordringene med sosial kontroll i boken.

Hvorfor skulle hun plutselig la seg presse til å ofre integriteten for å selge bøker? Å insinuere noe sånt er en fornærmelse i seg selv.

Leserinnlegget ender med å avsløre Høibos egne fordommer om hvordan en mektig kvinne kan og ikke kan kle seg.

Det er blitt møtt med en flom av reaksjoner.

Det er godt å se den nærmest kollektive forkastelsen av det som i all hovedsak er trangsynte og urettferdige spekulasjoner, men slik Høibo har bommet i sin analyse, bommer andre i sin kritikk av henne.

«Jeg må dessverre stadfeste at det selvoppnevnte kvinnepolitiet lever i beste velgående.»

Det er Tajiks egen partikollega og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, Kristine Gramstad Wedler, som med dette tilsynelatende sier at Høibos innlegg er ekstra ille – fordi hun er kvinne.

Beskyldningen er lite treffende, og begrepsbruken en klokkeklar hersketeknikk. Høibos kjønn er like irrelevant i denne debatten som Tajiks fønede hår burde være det.

Wedler refererer også til Albrights utslitte sitat om kvinner som ikke hjelper hverandre. Men hadde det egentlig vært til større hjelp for Hadia Tajik dersom ingen kritiserte henne?

Til tross for at innlegget til Høibo mildt sagt ikke treffer særlig godt, er det i utgangspunktet helt legitimt å diskutere bokomslaget: Hva er det Tajik ønsker å kommunisere gjennom bildet?

Høibo har selv presisert at hensikten var å drøfte kvinners reelle frihet til å kle seg slik de vil, og stiller seg dermed på samme side som sine kritikere i spørsmålet om likestilling. Hun ønsket å starte en samtale om dette, men endte med å felles av sine egne argumenter.

Halve poenget med offentlig debatt er å bli møtt med motinnlegg, slik at man kan bryte meningene sine mot andres, og kanskje lære noe.

Det kan ikke være slik at bare fordi et dårlig innlegg som har noe med likestilling å gjøre kommer fra en kvinne, så har hun forrådt sine medsøstre og kan vente seg en egen plass i helvete. Da blir det ulike regler for ytringsfrihet for kvinner og menn.

Det blir direkte paradoksalt når Wedler tilsynelatende ønsker seg dette i likestillingens navn. Det eneste vi da oppnår er at kvinner vegrer seg mot å komme med kritiske innspill til en annen kvinne, i frykt for å ta feil og bli sendt til helvete.

Og er ikke nettopp det å kritisere hverandre inkludert i det Albright mente med å «hjelpe hverandre»? Hvordan skal kvinner klare å vokse dersom de ikke får kritikk, og blir bedt om å reflektere rundt egne valg og handlinger?

Dette gjelder også kritikk som er dårlig, bakstreversk og usaklig – om den så kommer fra en annen kvinne.

Det er like greit å øve seg på å takle dette først som sist, for skal du opp og frem i verden, er det stor sjanse for at du senere får det fra en mann.

Å vise solidaritet er altså ikke det samme som å dulle med hverandre, og det ligger mye «hjelp» i god kritikk.

Jeg forstår godt at Wedler ble oppriktig rasende da hun leste Høibo spekulere i Tajiks seksualiserte salgstriks. Det ble jeg også.

Svaret må likevel være å ta ballen, ikke kvinnen.