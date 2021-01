Ditt indre Senterparti

Asbjørn Kristoffersen

Tantelause, nedstengde, innesperra byfolk lyt sjølv leita fram sin indre Trygve Slagsvold Vedum, skriv Asbjørn Kristoffersen. Foto: Vidar Ruud

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det skulle budd snille, gamle tanter i store, gamle hus, i Modalen og Solund og Strandebarm. Med fulle kjøleskåp og kakeboksar og god plass til heimekontor med full oppvarting for eit stakkars tantebarn frå Bergen.

Rømmegraut og lefser og gloheit kaffi på tynne tefat, til å dyppa sukkerbitar i.

Heimekontor i maskelaus småbruksromantikk, med kommunal heimehjelp for snille, gamle tanter, det er den draumen det er trendy å bera på no, når Flesland er flolagt med grensevakter.

Med slike tanter ville det ikkje vera nokon grunn til å misunna dei som har hytte på Haugastøl og Askøy og som skifter heimekontor etter vêrmeldingane og fraktar beis og blandevatn og skjermar mellom hytter og hus og suv med kufangar.

Det ville ikkje vera bryet verdt å skadefryda seg over dei som har hytte i Provence og i Budapest og som no sit innrulla i same tapetet, året på sin tamp. Slike folk har ikkje vore hot stuff sidan 2019.

Frå London, New York og Paris blir det rapportert om utvandring til sjarmerande småbyar og idylliske landsbygder. Til større hus for mindre pengar, til hagar og gulrøter og frittgåande egg, til fred og ro og nedlagde butikkar.

Di lenger det dreg ut med covid-19 og heimekos, di meir freistande synest livet på eige tun å bli. Amazon og Zoom til å hekta seg på siste nytt, stabbur til å preppa trelags dopapir og økologisk hermetikk. Slike innvandrarar har ingenting til overs for nærpolitireforma. Dei trendmedvitne blir senterpartiveljarar.

Tantelause, nedstengde, innesperra byfolk lyt sjølv leita fram sin indre Trygve Slagsvold Vedum. Dei som har hytter og heimekontor i Myrkdalen og på Tysnes, kan bli datanomadar og greia seg med hytte og Zoom i byen også.

Eller dei kan skaffa seg bu- og arbeidsløyve i hytta på Tysnes og melda seg inn bonde- og småbrukarlaget. Dei tante- og hyttelause må stilla seg i småbrukar-wannabe-køen. Den blir stendig lengre.

Alle kan ikkje selja frittgåande egg. Alle kan ikkje røysta på Senterpartiet. Nokon må bli konsulentar også.

Det hastar med vaksinering og konsertar på Koengen om ikkje gloheit kaffi på tynne porselenstefat til å dyppa sukkerbitar i, skal ta overhand.

Alle kan ikkje vera trendsetjarar.