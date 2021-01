Dag Rune Olsen avsluttar tida som rektor med å skade omdømet til Universitetet i Bergen

Jens Kihl Kommentator

Dag Rune Olsen har takka av som rektor i byen. No er det opp til andre å rydde etter han. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Den avgåtte UiB-rektoren tek eit trist farvel med byen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Når Dag Rune Olsen no er på veg til ny jobb som rektor ved Universitetet i Tromsø, er det utan å ha rydda ferdig i sin tidlegare jobb.

Olsen ville at UiB skulle kjøpe opp selskapet Praktikk AS, som skulle skaffe praksisplassar i arbeidslivet. Ifølgje avtaleutkastet kunne det ha kosta UiB 20 millionar, og framleis er det heilt uklart kva konseptet eigentleg var for noko.

Saka skader sjølvsagt ettermælet hans, og lovar ikkje godt for starten som rektor i Tromsø. Men det skader også Universitetet i Bergen.

Les også Dag Rune Olsen fikk tilbakebetalt tusenvis av kroner for middager han spanderte på Tom Knudsen

Kort oppsummert gjekk Olsen langt i å prøve å lande eit oppkjøp av enkeltersonsføretaket Praktikk AS. Rektor ville ikkje hatt fullmakt til å skrive under på ein slik avtale.

På vegen har det vore feilaktige påstandar om samarbeidspartnarar, utsegn om millionstøtte som ikkje var klarert, tydelege åtvaringar frå administrasjon og departement og dessutan ein pengebruk som er dei færraste i offentleg sektor til del.

Her er dei viktigaste punkta Bergens Tidende har avslørt i saka:

Les også Forskerforbundet mener Olsen hadde mistet styrets tillit

Les også Dag Rune Olsen går av som rektor ved UiB

Dag Rune Olsen forlet stillinga som rektor medan universitetsstyret har vedteke ei ekstern gransking av hans arbeid med selskapet Praktikk. Det er ikkje kvardagskost at eit styre vedtek å granske sin eigen rektor på denne måten.

Olsen oppgjev mogleg rollekonflikt med den nye jobben som rektor ved Universitetet i Tromsø som årsak til avgangen. Han svarer eit klart «nei» til Nordlys på om granskinga vil gje svar som kunne ha fått han kasta som rektor i Bergen.

Tom Knutsen, eigar av enkeltpersonsføretaket Praktikk AS. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Så langt er det ikkje grunn til å tru at Olsen har gjort noko ulovleg eller i direkte strid med dei fullmaktene han har hatt, ettersom det aldri blei signert nokon avtale. Det er likevel ikkje det same som at alt er ok – og vi vi veit framleis ikkje kva granskinga finn.

Olsen har tøygd strikken langt. Ein valt rektor har ikkje fullmakter til å inngå avtalar av denne typen. Han kan vere døropnar, men ikkje solospelar.

Les også UiB-styret vedtok gransking av Knudsen-avtalen

Så er det sjølve pengane: Praktikk-eigar Knudsen enda opp i ei godt betalt prosjektstilling ved Universitetet i Bergen. Og kor skulle eigentleg UiB ta fleire titals millionar til kjøpet av enkeltpersonsføretaket frå? Dette ville forplikte UiB til store summar i åra som kjem.

Les også De sa fylket jobbet med støtte for selskapet deres. Først 22 dager senere sendte de søknaden til fylket.

Det hjelper heller ikkje med dyre «arbeidsmiddagar» med brennevin og musserande mellom Knudsen og Olsen til mange tusen kroner.

Éin ting er dei openbert uheldige vala Olsen sjølv har teke og som vil følgje han vidare. Eit større spørsmål er kva han har gjort med Universitetet i Bergen som institusjon.

Om ein kan plassere folk i akademia langs aksen mellom børs og katedral, er det mykje som tyder på at Olsen bur nærast børsen. Praktikk-saka handlar om å knyte universitetet tettare til næringslivet. Det er ei tungt rådande haldning i styringa av akademia.

Sånn sett har Olsen berre operert i tråd med styringssignala, sjølv om det blei litt mange snarvegar i Praktikk-saka.

Les også UiB-direktør: – Vi burde vært involvert tidligere

Universiteta i Tromsø og Bergen blir omtalt som «konkurrerende institusjonar», mellom anna av Olsen sjølv. Andre vil omtalte det som offentlege kunnskapsinstitusjonar med felles oppgåve for land og folk.

Som eit apropos: UiB skreiv for ikkje lenge sidan under ein avtale med reklamebyrået Try til ein verdi av 25 millionar kroner. Under Olsens rektorstyre auka dei reklamebudsjettet med 250 prosent for å sikre dei beste studentane.

Dette er ei marknadstenking som Universitetet i Bergen no bør nytte høvet til å fri seg meir frå. Det nye rektoratet bør ikkje satse på luftslott til titals millionar kroner, men konsentrere seg om kjerneoppgåvene.

Praktikk-eventyret blei for spanande. Universitetet i Bergen vil stå seg på å vere litt meir keisame framover.