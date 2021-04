No blir det vanskelegare å lure seg unna klimakutt

USA gjer halvering av utsleppa innan 2030 til det viktigaste målet i klimapolitikken.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Under fire månader etter Joe Biden tok over som president i USA, lovar han no at landet skal halvere klimautsleppa innan 2030. Foto: Johanna Geron / Pool Reuters

Biden-administrasjonen kastar verkeleg ikkje bort tida. Under fire månader etter Joe Biden tok over som president i USA, lovar han no at landet skal halvere klimautsleppa innan 2030.

I kongressen ligg det samstundes ein støttepakke på 2000 milliardar dollar, der mykje skal gå til klimatiltak.

Klimatoppmøtet denne veka har vore opplyftande. Det viktigaste er at USA har gått frå bremsar til pådrivar for klimapolitikken.

På Bidens toppmøte, som blir avslutta i kveld, har det fått umiddelbar effekt. Fleire land har auka sine klimaambisjonar.

Kina, verdas største produsent av klimagassar, kom rett nok ikkje med nye lovnader direkte. Men ei formulering i talen til president Xi Jinping blir tolka som at dei vil stoppe veksten i kolkraft tidlegare enn planlagt – i 2025.

Det som kanskje vil bety mest, er at 2030 no har blitt det viktigaste målet, under eitt år etter at verdas største økonomiar plikta seg til netto null utslepp i 2050/2060.

2030 er viktigare fordi målet berre er åtte og eit halvt år unna. Då må ein byrje kutta no, for å vere realistisk.

Til samanlikning er 2050-målet lettare å love, fordi ein lettare kan skyve smertefulle kutt ut i tid og basere seg på usikre teknologiske løysingar.

I tillegg er det òg interessant, som politisk redaktør Kjetil Alstadheim i Aftenposten peikar på, at Biden og hans «klima-tsar» John Kerry konsekvent snakkar om 1,5 gradars oppvarming som målet.

Det er ei innstramming av målet i Parisavtalen, om å styre mot «godt under» to grader og «helst» ned til 1,5.

Viss verda samlar seg om 1,5 grader på FNs klimatoppmøte i Glasgow i november, vil det få store konsekvensar.

Kutta må då kome langt raskare, noko som mellom anna kan få alvorlege følgjer for oljeprisen og dermed norsk økonomi.

Det store spørsmålet er om dei nye 2030-måla er realistiske. Få trur det er mogeleg å få til så store kutt utan at det blir langt dyrare å sleppe ut klimagassar.

Noreg er her leiande, i alle fall i teorien, med klimameldingas mål om å trappe opp CO₂-avgifta til 2000 kroner i 2030.

I USA har Biden for lite fleirtal i kongressen til å få gjennom ei karbonavgift. Høgare bensinprisar er dessutan høgst upopulært.

Han prøver difor å få kutta gjennom å subsidiere fornybar kraft og mobilisere privat kapital. I tillegg vil han stille strengare krav til utslepp gjennom miljølovgjevinga.

Dette vil neppe vere nok, spesielt ikkje for å få ned dei enorme utsleppa frå biltrafikken.

Difor tyder alt på at EU må halde fram som pådrivar i klimapolitikken. Som einaste kontinentet har dei ei fungerande karbonavgift, sjølv om storindustrien til no har vore skjerma gjennom ei CO₂-kompensasjonsordning.

EU ser at dei må auke prisen for utslepp, viss dei skal ha sjanse til å nå 2030-målet. Men det vil vere politisk umogeleg, viss det samstundes gjer at industri og arbeidsplassar flaggar ut til land utan karbonavgift.

Difor vil EU innføre ein karbontoll. Det har allereie skapt bølgjer. Både USA og Kina protesterer.

Likevel har ikkje USA heilt har stengt døra for å bli med på noko slikt. Ein karbonskatt kan fort bli ein del av maktspelet mellom USA og Kina.

Men førebels er det nei frå USA. Det kan gjere det vanskeleg for EU å innføre ein slik toll åleine, fordi dei risikerer handelskrig.

Med mindre USA og Kina sjølve innfører tilsvarande karbonavgifter som EU, er alternativet at EU heller ikkje aukar avgiftene. Då spørst det om dei fagre løfta om å halvere utslepp innan 2030 blir så mykje verdt.

Ei anna sak er at ein karbontoll òg kan vere vanskeleg å handheve i praksis, viss millionar av varer skal kontrollerast for CO₂-utslepp.

Førebels tener planane om karbontoll først og fremst som eit trugsmiddel for å presse andre land til å bli like progressive som EU. Det har òg ein verdi.

Eit anna gledelege trekk ved klimapolitikken no, spesielt i den rike verda, er ei brei forståing for at politikken må vere rettvis.

Både i EU og USA blir det lagt stor vekt på å skape nye jobbar til dei som taper på klimapolitikken, som kolarbeidarar.

Protesten frå «dei gule vestane» i Frankrike i 2018, var ei påminning om problema ved å bruke avgifter for å vri forbruket til fornybar.

Problemet med avgifter er at dei ikkje tek omsyn til folks økonomi, og dermed råkar fattige hardare enn rike. Dei kan òg velte bedrifter og heile næringar, og gjere folk arbeidslause.

Då vil klimapolitikken fort bli politisk umogeleg å gjennomføre.

På den andre sida vil klimapolitikken heller ikkje fungere viss store grupper og næringar blir skjerma frå effektive klimatiltak.

Difor må klimapolitikken kombinerast med omfordeling og statleg støtte, viss han skal bli effektiv.

Dette har dei fleste politikarar forstått, òg på den politiske høgresida.

Men akkurat som for sjølve klimatiltaka er det ein ting å godprate om å hindre ulikskap, noko anna å få det til i praksis.