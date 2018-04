Om hvordan en pianolærer forandret hele min verden.

Sommeren 2001 fikk jeg beskjeden som ødela livet mitt. Mamma og pappa hadde meldt meg på pianoundervisning. Det var en fin sommermorgen på hytten til mormor på Sørlandet. Jeg så på dem med raseri i blikket; piano?!

Jeg så for meg hva gjengen på fotballbanen ville si. Ikke bare var jeg dårlig i fotball, men jeg følte virkelig jeg var rar nok allerede, og vi trengte ikke høyne dette med å sende meg til pianoundervisning. Jeg reiste meg dramatisk, og løp ned til stranden, overbevist over at 5. klasse kom til å bli det verste året i livet mitt.

Ukene gikk og dagen for første oppmøte nærmet seg. Foreldrene mine kom stadig med nostalgiske utsagn hvor de fortalte at de skulle ønske de aldri hadde gitt opp sin egen pianoundervisning. De ble også sendt ufrivillig av gårde, men hadde gitt seg raskt og angret på det resten av livet.

Disse historiene fikk meg ikke til å løfte et øyenbryn en gang. Sint og sur stavret jeg meg over haugen fra Møhlenpris til Kulturskolen. Jeg var virkelig forberedt på å oppleve den kjedeligste timen i mitt ti år gamle liv.

Men så sto hun der. Pianolærerinne Siren. Mørk, elegant og mystisk. Hun hadde lang svart kjole, høye støvletter, et blomstrete sjal elegant rundt skuldrene, helt mørke øyne. Men verdens mest nydelige, varme smil. Den lille tiåringen var bergtatt, der jeg sto med plate i munnen, bustete hår, grønne armybukser og skate-sko.

Siren pratet lett og introduserte seg, jeg må vel ha sagt noen mindre velvalgte ord om livet i 5. klasse og om livet som tidenes dårligste venstreback på Djerv. Hun gikk til det store svarte pianoet, satte seg alvorlig ned, nesten som et ritual, tøyde ut fingrene og satte i gang.

Jeg fulgte hendene hennes med blikket, og kunne ikke slippe dem av syne. Aldri hadde jeg hørt noe så storslått. Hvordan hun håndterte pianoet, overgangene fra de stille lyse tonene, til de dramatiske mørke. Kraften hun fikk ut av instrumentet.

Det var noe europeisk over henne, jeg lukket øynene og så for meg at jeg satt i salen og hørte henne spille i et stort konserthus i Paris, Roma, Lisboa. Alle andre steder enn et lite hvitt rom i tredje etasje på Kulturskolen, med utsikt til en regntung ettermiddag rundt Lille Lungegårdsvann. Da hun var ferdig, smilte hun lett og lurte på om vi skulle sette i gang. Dette måtte jeg få til.

Jeg fortsatte hos Siren til jeg sluttet på ungdomsskolen og begynte å spille i Razika. Jeg tror hun må ha forstått tidlig at jeg var utstyrt med et godt gehør, selv skjønte jeg ikke så mye av det, men ørene mine fortalte meg plutselig når noe ikke stemte.

Øvingen synes jeg var tung, jeg hatet fingersetning og skalatrening, jeg var en utålmodig elev, og ville spille stykkene like bra som henne med en gang. Men hun skjønte hvordan hun skulle nå meg. Hun gikk på biblioteket og lånte haugevis med noter til meg. Plutselig måtte foreldrene mine lide seg gjennom timevis med øving på filmmusikken fra «Harry Potter» og «Ringenes Herre».

Og for en suksess det ble. Da jeg kom i musikktimene og de andre i klassen skulle teste om jeg var blitt noe god til å spille, fikk de bakoversveis da de hørte hvilke låter kunne dra. «Er det sånne ting dere lærer på pianoundervisning? Det er jo dritkult!» Resten av timen gikk med til å lære dem introen til «Harry Potter»-temaet.

Pianotimene med Siren åpnet en ny verden for meg. Musikken var noe magisk, noe jeg hadde for meg selv, men også kunne del med andre. Jeg avanserte og spilte Chopin og Grieg, begynte å jobbe med Ella Fitzgerald-låter. Det eneste som hindret meg var teknikken. Jeg var for utålmodig. Med en gang jeg hørte noe, ville jeg mestre det.

Tålmodigheten til å bli virkelig god hadde jeg aldri. Det siste året med pianoundervisning ønsket jeg meg en gitar til jul. Til min store overraskelse, brukte jeg alt jeg hadde lært om noter, besifring og akkorder til å forstå hvordan gitaren fungerte, og plutselig spilte jeg Beatles-låter inne på soverommet.

Jeg kopierte mønstrene deres med oppbyggingen mellom vers, refreng og mellomspill og begynte å skrive mine egne sanger. Men grunnen til at jeg klarte dette var mye takket være Sirens endeløse tålmodige timer med den utålmodige lille pianisten.

For to helger siden var jeg instruktør på UKM (Ung Kultur Møtes). Jeg hadde en gruppe med ti elever, og i løpet av tre timer skulle vi øve inn sanger og fremføre dem i Høyanger sentrum. Den klamme stillheten i begynnelsen, til slutten av dagen hvor de spiller, synger, ler og smiler til hverandre er noe av det fineste jeg har sett på lenge.

Det samme skjedde da vi spilte på asylmottaket på Landås sommeren for to år siden. Etter konserten var det som fremsto som stille, sjenerte tenåringer, forvandlet seg til dansende, skrikende, glade ungdommer. Alle ville låne gitarer, prøve trommesett, og om de bare fikk tak i utstyr var det ingen tvil om at de skulle starte band de òg.

Jeg slutter virkelig aldri å overraskes over hvilke barrierer musikken kan bryte. Og hvilken glede folk har av å høre folk spille eller å klare og spille selv. Problemet er bare at det er dyrt å holde på med musikk. Dyrt utstyr, dyr undervisning, og skoletilbudet har enorme forbedringsbehov. Ut med blokkfløytene, inn med piano og gitarer!

Å lære ungdommene å spille selv skaper så mye. Og om man er virkelig heldig, så kan man møte på en musikklærer som ser deg, løfter deg og viser deg en ny verden. En som Siren.