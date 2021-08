Dette er en drømmemåling for høyresiden

Senterpartiet kollapser. De rødgrønne er avhengig av MDG eller Rødt. Nå er alt i spill.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Statsminister Erna Solberg (H) har god grunn til å være fornøyd med dagens måling: Sp kollapser, og både Venstre og KrF er over sperregrensen.

Senterpartiet har fløyet skyhøyt på meningsmålingene hele våren. Det måtte komme et fall, men det er mer formidabelt enn forventet.

På BTs og VGs ferske nasjonale måling fra Respons analyse, stuper Sp helt ned til 11,3 prosent. Partiet mister dermed dramatisk mange folk på Stortinget, og flertallet glipper for Ap, Sp og SV.

De rødgrønne får ikke mer enn 79 mandater til sammen. Hvis dette blir valgresultatet, får de ikke flertall uten støtte fra Rødt eller MDG.

Det er i så fall krise for Trygve Slagsvold Vedum, som helst vil regjere med Ap alene og ikke assosieres med noen av disse partiene.

Sp lanserte partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Det har gjort det krevende å være jovialt protestparti.

Fallet på denne målingen er overraskende høyt, men det er ingen overraskelse at Sp faller.

Partiet nådde formtoppen altfor lenge før valginnspurten. De har surfet på en distrikts- og motmaktsbølge som begynner å dabbe av. Klima og ulikhet har tatt over som de store valgkampsakene.

Det er dårlig nytt for et parti som helst markerer seg på bil og bygd.

Den noe overmodige lanseringen av Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat har også gjort det mer krevende å være protestparti.

Vedum har mistet sin drømmerolle som lattermild og rabulistisk utfordrer. Det nytter ikke lenger å humre vekk krevende spørsmål og komme med enkle svar på kompliserte problemer.

Nå blir han tvunget til å være konkret og løsningsorientert, og det lykkes han ikke så godt med.

På ukens måling har ikke Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) lenger flertall i Stortinget.

Det ble særlig tydelig under den store partilederdebatten i Arendal denne uken.

Vedum er i sitt ess når han kan snakke freidig og folkelig og hamre løs på distriktsdød og elitistiske strukturreformer.

I stedet måtte han stille i dress og slips og svare på hvordan han vil løse klimakrisen og håndtere sosial ulikhet og flyktninger fra Afghanistan. Distrikt var knapt tema.

Det formatet gir ikke mye spillerom for en jovial bygdis.

Trygve Slagsvold Vedum har gjort distriktene til sin store valgkampsak.

Kanskje begynner det også å demre for protestvelgerne at Senterpartiet ikke har noen egentlig plan for å redde distriktene.

Forgubbing og fraflytting er Bygde-Norges store problem. Men dette er en tung og langvarig demografisk trend som ikke lar seg stanse av kjappe løsninger, utfall mot EØS-avtalen eller gjeninnsettelse av en og annen lensmann.

Resten av partilandskapet på denne målingen er heller ikke godt nytt for Senterpartiet.

SV fortsetter å gjøre det bra, og ligger på historisk høye 9,5 prosent. Kravet om en regjering med Ap uten SV er dermed stadig mer urealistisk.

I tillegg er den rødgrønne blokken avhengig av enten Rødt eller MDG for å sikre flertall. Begge er nå over sperregrensen, og har til sammen 18 mandater mot Sps 20.

At tyngdepunktet flytter seg så tungt i rød retning, kan skremme velgere bort fra Sp og tilbake over streken til Frp og Høyre.

Une Bastholm og Bjørnar Moxnes har lyktes med å få partiene sine godt over sperregrensen på denne ukens måling. Hvis Ap, Sp og SV skal danne en ny rødgrønn regjering, er de avhengig av støtte fra MDG eller Rødt.

Denne målingen er alt i alt godt nytt for hele høyresiden.

Høyre lander over 20 prosent igjen, etter forrige ukes dupp ned på 18-tallet.

Frp er nå større enn Sp, med 11,6 prosent.

Både Venstre og KrF kommer over sperregrensen, noe som gir et kraftig byks i antall mandater på Stortinget.

Med 52 mandater til de sittende regjeringspartiene og 20 til Frp, er blokkene jevnere enn på lenge.

Selv om borgerlig side er langt unna et flertall, gjør det valgkampinnspurten betydelig mer spennende enn bare for en uke siden.

På forrige ukes måling falt Høyre til 18,9 prosent. Nå ligger er statsministerens parti tilbake på 20-tallet.

Sp har riktignok ikke vært målt så lavt som 11 prosent på noen andre målinger. De nasjonale snittmålingene til Poll of Polls for august sier nå 16,2 prosent.

Den fallende trenden for Sp er likevel ganske entydig på BTs målinger:

For bare en uke siden fikk partiet 15,3 prosent. Før sommeren lå de stabilt over formidable 18 prosent.

I Hordaland var partiet helt nede i 9,2 prosent på forrige måling. Sp taper også terreng i flere andre fylker, inkludert Vedums hjemfylke Hedmark.

Denne ukens måling viser mest av alt at ingenting er avgjort, og at mange velgere fortsatt er i flyt.

Den tyder også på at Senterpartiet kommer til å falle betydelig fra vårens eventyrlige nivå. Spørsmålet er hvor stor skuffelsen blir når valgdagen kommer.