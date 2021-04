Her er nok en internettboble du kan kaste bort sparepengene dine på. Eller la være.

Prisen på digital kunst tar av. Desto viktigere er å ha is i magen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Ville du ha kjøpt dette digitale bildet for 590 millioner kroner? En indisk investor betalte såpass i en auksjon hos Christie’s i mars. – Historien om NFT er først og fremst historien om en internetthype. Og slike opphaussingsprosjekter er ingen bra ting, det burde vi ha lært nå, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Christie’s images LTD/Beeple

Det finnes gode grunner til at digitalkunst er en stor snakkis akkurat nå. Den er nyskapende, pandemivennlig, sånn passelig svindelsikker og selges av og til for helt sinnssyke priser.

Akkurat derfor er det grunn til å sitte ekstra tungt på bankkortet, og vente til den verste hypen har lagt seg. Og ikke minst stille det helt sentrale spørsmålet: Når kræsjer dette toget?

Den digitalt genererte kunsten har fått betegnelsen «non-fungible tokens» (NFT), eller «ikke-fungible sjetonger», på relativt håpløs norsk. Så beklager, men her må vi nok innom en liten forklaring.

Hva betyr fungibel? Selv i Store norske leksikon er definisjonen klønete formulert. Men kort sagt er det som kjennetegner «fungible ting», at de kun kan byttes med en ting av samme art. Epler mot epler, pærer mot pærer.

NFT er basert på blokkjede-teknologi, et digitalt register, som skal gjøre kopiering eller svindel umulig. Kryptovalutaer som bitcoin er basert på denne teknologien.

Det enkleste er å se på en NFT som et digitalt skjøte, et eierbevis, som kan kjøpes og selges for markedspris. Og nå har altså kunstnere som lager kunstverk på pc-en sin, begynt å selge eksklusive NFT’er til sine bilder eller animasjoner, til dem som byr høyest. Og du verden, som folk byr.

I begynnelsen av mars i år vant den antatt steinrike inderen Vignesh Sundaresan en auksjon ved det bunnsolide auksjonshuset Christie’s i London.

Han fikk tilslaget på verket «Everydays: The First 5000 Days», signert den relativt ukjente kunstneren Mike Winkelmann. Eller Beeple, som han kaller seg.

Salget var historisk. Kunstverket består kun av piksler i en enorm datafil. Og skjøtet som ga Sundaresan eksklusivt eierskap til herligheten, fikk Beeple hele 590 millioner kroner for.

Også her på Vestlandet har kunstnere oppdaget det hurtigvoksende markedet for NFT’er.

I løpet av 20 dager i mars solgte kunstneren Øystein «Engwind» Engevik fra Solund digitale kunstverk for over 200.000 kroner. Uten å rikke seg fra hjemmekontoret i Solheimsviken i Bergen.

Konseptet «digital kunst» er kanskje litt fremmed, fordi den ikke kan settes på sokkel eller henges på en spiker. Den kan kun vises på en skjerm.

NFT-kunst kommer heller ikke med anbefalinger fra kritikere eller kunsthistorikere, eller med kontekst eller historikk. Datakunstverk du kan se på nettet i dag, minner noen ganger om gatekunstverk, dataspillsekvenser eller overdådige illustrasjoner fra en fantasy-tegneserie.

Men det finnes fordeler. Kjøperen får en eksklusiv tilknytning til kunstverket. NFT’en inneholder også historikk over eierskifter og prissetting, og vil derfor kunne avsløre forsøk på forfalskninger og hvitvasking av svarte penger.

Isteden kan det legges inn avtaler om at kunstneren skal ha sin del av en eventuell verdistigning. I dag er det bare samlere og museene som casher inn på denne måten.

Kunstverket kan heller ikke ødelegges, fordi informasjonen som er lagret i blokkjeden verken kan endres eller manipuleres.

I begynnelsen av mars i år ble NFT’en til kunstverket «Everydays: The First 5000 Days», solgt for 590 millioner kroner. Verket er signert den relativt ukjente kunstneren Mike Winkelmann. Eller Beeple, som han kaller seg. Foto: Andrew J. Whitaker / The Post And Courier

Men selvfølgelig har månen en mørk bakside. NRKs dyktige teknojournalist Eirik Solheim påpeker at selve teknologiutviklingen kan bidra til å felle NFT-hypen i knehøyde.

Standard og størrelse på netteknologi endrer seg kontinuerlig, og om noen år kan du sitte med et grisedyrt kunstverk der dataprogrammene er utdatert. NFT-kunst kommer ikke med automatisk oppdatering av programvare, og de kan ha lenker eller koder som blir umulig å lese.

Dessuten er det ingenting som kan hindre deg i å selge NFT til et kunstverk du ikke har laget selv.

En annen ting Solheim påpeker, er miljøaspektet. Blokkjede-teknologien NFT er basert på, bruker uhorvelige mengder energi.

Det er en grunn til at produsenter av kryptovaluta vil til Norge for å utnytte vår billige vannkraft. Bitcoin og NFT er i ferd med å bli et formidabelt kraftsluk.

At denne spekulasjonsøkonomien skaper økende belastning på miljøet og kraftmarkedet, er en sak som fortjener større politisk oppmerksomhet.

NFT kan ved første øyekast virke som en lykkelig fusjon av ny teknologi og kapital. Men som vanlig når man står midt en trendstorm, forsvinner et viktig aspekt:

Representerer NFT viktig kunst? Er den bra? Sier den noe klokt og vesentlig om tiden og verden vi lever i? Har den historie og relevans som ryster og berører deg?

Jeg våger meg på et kunstfaglig basehopp her: Svaret er nei.

Så langt er soga om NFT fylt med anekdoter om anonyme kunstnere som plutselig blir steinrike, om elleville oppkjøpere og euforiske tech-hoder.

Jeg unner kunstnere hver eneste krone de kan skaffe seg. Men historien om NFT er først og fremst historien om en internetthype. Og slike opphaussingsprosjekter er ingen bra ting, det burde vi ha lært nå.

Omtalen av NFT minner svært mye om annet senkapitalistisk gnål på internett.

NFT ser ut til å være en av disse ubegripelig hurtigvoksende boblene, der enkelte superrike soper til seg kremkunsten. Mens vi småsparere sitter igjen med anger og skamrødme.