Ti dagers nedstenging kan bety katastrofe for utelivet. Byrådet må ta ansvar.

Bergen kommune bør vurdere en ny krisepakke.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Helsebyråd Beate Husa (KrF) og byrådsleder Roger Valhammer presenterte nye og strenge koronatiltak tirsdag. – Det er påfallende at byrådet ikke ser ut til å ha reflektert grundig over konsekvensene for bylivet, da de laget sin liste med tiltak, mener BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand. Foto: Bjørn Erik Larsen

De fleste i Bergens kultur- og uteliv var allerede i gang med å forberede seg på en ganske nitrist høst. Mange har lært seg å leve med maks 200 innenfor dørene og streng spriting.

Så kom september, festlig frislipp i studentmiljøene og snikende smitte der den absolutt ikke bør forekomme: på byens store sykehus. Det er opplagt at kommunen måtte reagere med strenge tiltak.

Men skal denne byen ha et noenlunde velfungerende kulturliv etter pandemien er over, bør kommunen også ha økonomisk omsorg for dem som nå rammes av den nye nedstengingen.

Jeg kan godt forstå at lederne for byens kulturhus er fortvilet og forbannet. Mange har jobbet steinhardt for å berge regnskap og roen gjennom sommeren.

Noen av dem har nettopp lansert forestillinger og premiereplaner, og solgt ganske bra med billetter. Så kommer dette.

Ti dager med kraftige begrensninger, ombookinger og tilbakebetaling til skuffede publikummere er tungt å fordøye, akkurat nå.

Også fordi de ti dagene fort kan bli til tyve, og i enda større grad få folk til å bli sittende hjemme utover høsten.

Både Vill Vill Vest-festivalen, Bergen internasjonale filmfestival, Oktoberdans og en rekke show- og teaterpremierer kan i verste fall stå i fare.

Ryker også julekonsertene, er denne høsten nokså død. Julemarkedet på Festplassen er allerede avlyst.

Kultursjefene kan gjerne rette en høy langfinger til dem som har gitt blaffen i smittevernet, blant annet en viss festgjeng på NHH.

Byrådet gjør omtrent det de må for å håndtere konsekvensene av uansvarlighet rundt omkring.

Men det er påfallende at byrådet ikke ser ut til å ha reflektert grundig over konsekvensene for bylivet da de laget sin liste med tiltak.

De har heller ikke kommunisert godt nok med bransjen som blir hardest rammet, tydeligvis.

Raseriet i kultur- og utelivsfeltet burde ikke overraske noen av byrådets medlemmer.

Det er bare å lese seg opp i Vestlandsindeksen for tredje kvartal 2020, som ble sluppet mandag. Det er en rapport som måler temperaturen i næringslivet her omkring fire ganger i året.

I denne næringskategorien er pessimismen spesielt tung: Overnattings- og serveringsbedrifter.

Det betyr hoteller, barer, kafeer, restauranter og andre som lever av at det kommer folk og bruker kulturbyens sentrum.

For mange av vestlandsbedriftene har optimismen steget en del gjennom sommeren, etter at de verste restriksjonene er opphevet, og folk har kommet seg tilbake på jobb.

Men ikke i utelivet. Nesten 80 prosent av slike bedrifter svarer at det er behov for videreføring eller utvidelse av pandemi-støtteordningene.

Forventningene til økonomisk oppgang og nyinvesteringer er altså på et lavmål.

Dette bør politikerne ta inn over seg. Selv i et normalår er økonomien i kultur- og utelivsbransjen skjør.

Omveltninger som denne tidagersfrysen skaper ytterligere uro og nedkjøling.

I april bevilget bystyret en lokal krisekonto på 210 millioner kroner for næringsliv og arbeidsplasser. Av dette ble det satt av 30 millioner kroner til kunst- og kulturlivet.

Litt av grunnen var at byrådet mente regjeringens krisepakke var for lite treffsikker.

Regjeringspakken fra forsommeren hindret nok likevel et konkursras. Problemet er at den såkalte «kompensasjonsordningen» opphørte 1. september.

Foreløpig ser det ikke ut til at regjeringen kommer med friske penger før i slutten av måneden. For enkelte bedrifter kan det være for lenge å vente.

Når det offentlige pålegger næringslivet restriksjoner som får alvorlige konsekvenser, skal det offentlige også komme med økonomisk kompensasjon.

I pandemien er dette blitt et gyldig prinsipp. Byrådet bør derfor komme med en ny krisepakke for kultur- og utelivet.

Pluss en plan for hvordan en ytterligere forlengelse av nedfrysingen kan håndteres, hvis det skulle bli aktuelt. Høsten kan blir fryktelig lang.