Eg trur ikkje noko på at dagens studentkull er så lettkrenkte som motstandarane skal ha det til

Alle taper dersom vi må velje mellom å bli med på krenkefest eller vere snøfnugg.

Jens Kihl Kommentator

NLA Høgskolen har campus både i Bergen, Oslo og Kristiansand. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Hedda Widahl er student ved den kristne NLA Høgskolen. Ho meiner seg diskriminert fordi ho er lesbisk, og ho meiner høgskulen ikkje er den opne og tolerante plassen dei har hevda å vere.

«Det er noe feil når jeg som skeiv sitter i kantina og en medstudent sammenligner homofile med pedofile», skreiv ho på Instagram då ho stod fram med sine opplevingar.

Skulen står for tida i ein hard debatt om synet på likekjønna kjærleik.

Nettavisen har intervjua Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. «Dette viser hvordan ganske ytterliggående tankegods fra amerikanske universiteter er på vei til Norge», seier han om saka.

Du veit, det ytterleggåande tankegodset som handlar om at legninga di ikkje skal bli samanlikna med pedofili i lønsjen.

«Jeg er bekymret for at vi får en studentmasse som blir snøfnugg», forklarer Selbekk. Men er det grunn til snøfnugg-angst i denne saka?

Hedda Widahl forklarer at ho slett ikkje er interessert i ein studiekvardag fri for meiningar som står langt frå hennar eigne. Ho er sjølv ikkje-truande, og forklarer at ho tek ein master i religion nettopp for å få kunnskap om mangfaldet.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har gått hardt ut mot Hedda Widahl. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Men no har NLA Høgskolen engasjert Jens Fredrik Brenne som studentprest. Han er tidlegare kjent for utsegna «Gud liker det ikkje, for å seie det sånn» om homofilt samliv, og kjent frå VGTV-serien «Homoterapi».

Vebjørn Selbekk ser ut til å meine at Widahl berre må finne seg i dette.

Fordi ho er ikkje-truande, «skulle man anta at hun i utgangspunktet ikke akkurat er noen storforbruker av tjenestene til studentpresten», skreiv Dagen på leiarplass.

Men Widahls poeng er eit anna og mykje meir omfattande: NLA Høgskolen utdannar lærarar. Dei kan stå i kva klasserom som helst i Noreg.

Er det eigentleg greitt at den utdanninga dei har med seg byggjer på at alle menneske ikkje har lik verdi?

Det er ikkje noko snøfnugg-aktig over at studentane ved NLA no løftar den diskusjonen. I dag inneheld verdidokumentet ved skulen denne setninga:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i,

forstått som berande norm i samlivsetikken.»

Både studentrådet og studentparlamentet meiner at skulen ikkje treng eit vedteke syn på kva samliv som er best.

Det er ein interessant og prinsipiell diskusjon. For dei som ikkje ønskjer at slike spørsmål blir debattert, er det sikkert enklast å avfeie motstandarane som snøfnugg.

Men kven er det som ikkje toler andres meiningar då?

Widahl meiner svaret frå NLA-rektor Sigbjørn Sødal til no har vore at dei som ikkje liker skulens idégrunnlag, berre kan finne seg ein annan skule. Så vidt eg kan sjå, har ikkje Sødal kommentert dette. Det bør han gjere.

For det fyrste bør ikkje Noreg vere eit samfunn med offentleg finansierte skular som i praksis er lhbt-frie soner. Skeive må kunne velje all slags utdanning utan frykt for trakassering.

For det andre må også konservativt kristne vere villige til å stå i debattane.

Dei siste åra har eg no og då tenkt at eg ikkje forstår ungdomsgenerasjonen. At eg rett og slett er for gamal. Spelereglane i debatten er endra utan at nokon forklarte meg at det skjedde.

Det er sjølvsagt eit personleg nederlag å oppdage at du ikkje lenger er ein del av den nye vinen, men ein blir jo ikkje mindre gubbete av å gå rundt og skule på ungdomen.

Mitt inntrykk er at studentgenerasjonen ikkje er så ille som eg kanskje trudde.

Sjølvsagt finst det lettkrenkte folk der ute, men det nyttar ikkje å stemple alle av den grunn. Widahl står fram med fullt namn og andlet i avisa. «Jeg synes det er viktig at NLA blir utfordret på sine holdninger», seier ho til VG.

Det er ikkje svaret frå eit ospelauv, men frå ein samfunnsdebattant.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, var nyleg ute i Khrono og avviste at det er amerikanske tilstandar ved norske universitet. «Vi trenger ikke å importere problemer som vi ikke har», sa han. Det trur eg er ganske viktig.

Tyskarvitssaka ved Universitetet i Bergen ser ut til å vere eit enkelttilfelle, ikkje ein tendens.

Vi kan ikkje ha som utgangspunkt at dagens studentar ikkje toler å bli motsagt, lese pensum dei ikkje liker eller er redde for vanleg debatt. Kvifor? Fordi det ikkje stemmer.

Svaret på dei vanskelege diskusjonane om ytringsfridomens grenser, om diskriminering og krenkingar kan umogleg bli godt om vi startar ut med heilt gale oppfattingar om kvarandre.

Vebjørn Selbekk er kanskje aller mest kjent for å stå bak trykkinga av andres karikaturar. I denne saka teiknar han dei sjølv.