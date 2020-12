Dette talet er elendig nytt for Frp

Innvandringsmotstanden er på kraftig retur. Det er dårleg nytt for Frp og godt nytt for Noreg.

Jens Kihl Kommentator

Frp-leiar Siv Jensen og nestleiar Sylvi Listhaug styrer for tida eit parti som får ti prosent på målingane. Det er ganske langt unna det Frp sjølv har ambisjonar om. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (arkiv)

Måndag morgon presenterte SSB nye tal for haldningar til innvandring og innvandrarar. Vi har blitt langt meir innvandringspositive på ganske få år. Frp er på kollisjonskurs med folk flest.

Hausten 2008 var Frp det største partiet, ifølgje Poll of polls:

Partiet hadde rundt 30 prosent oppslutning på målingane.

Samstundes meinte 38 prosent at det burde bli vanskelegare for asylsøkjarar og innvandrarar å få opphald i Noreg.

Sju prosent meinte det burde bli lettare, ifølgje SSB.

Kontrasten er enorm til i år:

Hittil i desember ligg Frp på ti prosent oppslutning

Berre 20 prosent meiner det bør bli vanskelegare å få opphald i Noreg. 15 prosent meiner det bør bli lettare.

Heile 56 prosent meiner politikken bør vere omtrent som i dag, ifølgje dei ferske SSB-tala.

Med andre ord: 80 prosent av folket er usamd med Frp i partiets viktigaste sak.

Det er skikkeleg dårleg nytt for dei, og det ser ein også på målingane. To av tre veljarar er borte på litt over ti år.

Det er framleis eit mindretal som er kritiske til innvandring. Men når SSB spør om folk meiner at «innvandrarar flest gjer ein nyttig innsats i norsk arbeidsliv», er det berre åtte prosent som er heilt eller nokså usamde i påstanden. Ti gongar så mange, 78 prosent, er heilt eller nokså samde.

Etter eit år med antirasistiske demonstrasjonar og debattar, er det fint å sjå at gruppetenking, mistenkjeleggjering og framandfrykt er på retur. Det er mykje som tyder på at vi blir eit stadig mindre rasistisk land.

Frp seier ikkje at innvandrarar gjer samfunnet utrygt eller at innvandrarar flest ikkje bidreg i samfunnet. Frp er ikkje eit rasistisk parti (men det finst rasistiske haldningar i Frp som i fleire andre parti).

Frp er eit parti som er kritisk til høg innvandring og til kva konsekvensar innvandringa gjev for det norske samfunnet. I periodar har dei spelt tungt på dette, som med kampanjen «Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse» i 2005.

Partiet har ei ganske grumsete historie på feltet, som då Frp-formann Carl I. Hagen las opp det falske «Mustafa-brevet» under valkampen i 1987.

Hagen slo fast at «Asylsøkerne er på vei å ta over vårt fedreland», og las frå det uekte brevet der «Mustafa» meinte at islam skulle sigre i Noreg og at kyrkjene skulle bli moskear.

Det falske «Mustafa-brevet» som Carl I. Hagen las høgt frå under valkampen i 1987. Foto: Bernt Ramberg / NTB (arkiv)

I valforskingsboka «Valg og politikk siden 1945» frå i haust kallar Hagen 1987-valet for Frps gjennombrotsval, fordi dei greidde å få det til å handle om innvandring:

«Valget i 1987 slo fast at innvandringspolitikken var Frps vinnersak nummer 1, og har siden vært det selv om noen, også ledende, Frp-ere er flaue over dette faktum», skriv han.

I dag handlar Frps innvandringskritikk i mindre grad om motstanden mot ikkje-norsk kultur, i alle fall frå det sentrale pr-apparatet. I staden handlar det meir om frykta for store utgifter og store arbeidsoppgåver i velferdsstaten.

Det har gjeve Frp suksess ved val å snakke om dette. Men no ser det ut til at Frp ikkje lenger kan dra «innvandringskortet» og rekne med høgare oppslutning.

Mykje har skjedd på denne tida: Ved at store delar av Aust-Europa blei med i EU, har arbeidsinnvandringa derfrå auka kraftig. For mange nordmenn er derfor «innvandrar» ein arbeidskollega, ikkje ein flyktning.

Fleire innvandringskritiske nordmenn har fått sjå at det går bra å leve i eit fleirkulturelt samfunn. Noreg har fått politikarar, kjendisar og næringslivsfolk med ikkje-norsk bakgrunn. Mange har fått vener og familie med røter i eit anna land.

I tillegg har Frp vore i regjering. Det viska nok ut nokre av særtrekka ved partiet. Samstundes har parti som Ap, Høgre og Senterpartiet teke etter ein del av Frps politikk (og ikkje minst retorikk).

Så har Frp sjølvsagt også stramma inn innvandringspolitikken på nokre felt. Det har nok også vore med på å gjere at færre meiner det er for liberalt no. Frp kan vere offer for sin eigen suksess, så og seie.

Dermed ser innvandringssaka ut til å vere mindre splittande: Nordmenn flest synst politikken i dag er ganske ok. Det er ikkje eit sterkt press for å få til innstrammingar. Og Frp er ikkje åleine på saksfeltet.

I regjering mista Frp rolla som «lov og orden-partiet» ved å skifte justisminister i eitt køyr medan Mullah Krekar blei verande. Dei forhandla vekk grepet dei hadde om bompengesaka.

Valundersøkingane til SSB og Institutt for samfunnsforskning viser at partiet har tapt eigarskapen til saker som eldrepolitikk og skattepolitikk.

Innvandringspolitikken var den siste, store saka Frp hadde grep om. No ser det ut til å rakne fordi Frp har mista kontakta med tidsånda.

Frp har ni månader på å finne ei vinnarsak om ikkje valet skal bli ein fiasko. Klokka går.