Selvinnsikt er vanskelig. Vi er ikke så smarte som vi tror.

Donald Trump, konspirasjonsteorier og faktafornektelser. Skal du forstå 2020, bør du forstå Dunning-Kruger-effekten.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

– Det har vært et spesielt godt år for eksotiske konspirasjonsteorier, mistenksomhet og frykt for sammensvergelser. I psykologien har denne ikke-faglig funderte, men skråsikre skepsisen et navn: Dunning-Kruger-effekten, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: NTB

2020 har vært her en stund, og har lagt bak seg koronavirus, rot, kaos, død og generell uvisshet.

Det har vært et godt år for eksotiske konspirasjonsteorier, mistenksomhet og enkle løsninger på kompliserte ting, der spesielt menn over den første middelalder har utmerket seg med sterke meninger.

I psykologien har denne ikke-faglig funderte skråsikkerheten et navn: Dunning-Kruger-effekten.

Dunning-Kruger-effekten er kort sagt det at folk med lite kompetanse og ferdigheter på enkelte områder, vurderer seg selv altfor positivt.

I psykologien kalles dette «kognitiv skjevhet». Altså: med lav kunnskap kommer sviktende selvinnsikt, som gjør at folk ikke innser sin egen inkompetanse.

Det lyder jo som en fæl og elitistisk påstand. Men effekten er dokumentert. Den er beskrevet av psykolog-forskerne Justin Kruger og David Dunning ved Cornell University i USA.

Artikkelen deres ble publisert i tidsskriftet Journal of Personality and Social Psychology i 1999 under tittelen:

«Kunnskapsløs og ikke klar over det: Hvordan vansker med å gjenkjenne ens egen inkompetanse fører til oppblåste egenvurderinger».

Duoen utførte en rekke forsøk, blant annet med frivillige studenter fra eget universitetet. Undersøkelsene viste at mange konsekvent har en tendens til å overvurdere sin egen fortreffelighet.

De foretok fire ulike tester, på temaene humor, grammatikk og logiske evner. Forsøkene viste at de 25 prosentene av deltakerne som scoret lavest, overvurderte drøyt sine egne resultater og evner.

Forskerne mente årsaken til dette skal være at de inkompetente manglet såkalte «metakognitive ferdigheter».

Det betyr grovt sagt at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap og innsikt i egne tankeprosesser.

At forskere går inn for å dokumentere at folk har et overvurdert selvbilde, kan virke politisk ukorrekt, som en slags overstadig, intellektuell darwinisme.

Men Dunning og Kruger var selv opptatt av å understreke at effekten deres ikke handler om evner eller IQ.

Også svært oppegående og kompetente mennesker forleder seg selv til å tro at de er eksperter på ting de ikke begriper i det hele tatt. Til og med professorer.

Dunning-Kruger-effekten kan forklare oppblomstringen av selverklærte eksperter, på alt fra klimavitenskap og religion, til vaksiner og koronaviruset.

De siste årene ser effekten ut til å ha rammet en særegen del av befolkningen, i alle fall hvis man skal dømme etter demografien i verdenspolitikken, i kommentarfelt og på Facebook:

Menn over 50 og oppover, som jeg selv tilhører. Generasjon gubbe. Konspirasjonsteorienes beste venner.

La oss ta den fremste av dem: USAs president Donald Trump. Han mener fremdeles at han vant valget i november, og ser ut til å leve i sin egen, konspiratoriske virkelighet.

Trump har ifølge Washington Posts bløff-o-meter prestert å servere over 23.000 løgner på fire år. Mange av dem handler om at han er smartere og flinkere enn alle andre i den vestlige verden.

Det finnes et spesielt smertefullt øyeblikk på Youtube, der presidenten forsøker å forklare hjulets historiske signifikans, sammenliknet med murens.

Seansen er et illustrerende eksempel på Dunning-Kruger-effekten i praksis, fremført foran hele verdenspressen. Trump er ingen historiker, for å si det mildt.

Trump er også et godt eksempel på den standhaftige fornektelsen av klodens akkumulerte vitenskap om klimaendringer og global oppvarming. Foto: NTB

Men i USA har effekten hatt alvorlige følgeskader.

Selv når dødstallene stiger over 300.000, nekter trumpianerne å se sammenhengen mellom presidentens bagatellisering og mangel på handlekraft, og den voksende helsekatastrofen.

Trump er også et godt eksempel på den standhaftige fornektelsen av klodens akkumulerte vitenskap om klimaendringer og global oppvarming. Han har lenge ment at det hele er en svindel.

De finnes også her hjemme. Blant dem som støtter denne teorien, er Frps Jon Helgheim, som kaller klimavitenskapen «skremselspropaganda» og klimaaktivisme «religiøs fanatisme».

Slik er offentlig debatt blitt, gitt. Du trenger ikke lenger oppgi kilder, studier eller vise til spesialkompetanse for å ytre deg så skråsikkert.

Den overstadige troen på egen kompetanse og vurderingsevne ser ut til å drive enkelte langt inn i konspi-land.

Det er kanskje derfor den tidligere treningsguruen Kari Jaquesson nå er blitt medisinsk ekspert. I en egenprodusert video på Facebook slår hun fast at regjeringen «innbiller folk at det er et livsfarlig virus på ferde».

Vaksinemotstandere, Qanon-fanatikere og tilhengere av eurabia-teorien virker så fastlåste i sine vrangforestillinger. Dunning-Kruger-effekten er åpenbart standhaftig.

Psykologer mener likevel den kan bekjempes, blant annet ved at vi bevisst søker mer kunnskap, eller lar oss korrigere av andre som er bedre orientert enn oss.

Problemet er at tidsånden har skapt sin egen moteffekt: Mange som kunne følt seg noenlunde truffet av Dunning og Krugers teori, gir blanke blaffen i vitenskap som dette.

De vil kanskje heller mene at de to amerikanerne er kjøpt og betalt av FN, EU eller George Soros. Eller at de er en del av sosialdemokratenes og sosialistenes plan om å snikoverføre hele Europa til islam og muslimene.

Eller at denne kommentaren er skrevet av en fyr som selv er hardt rammet av effekten. Akkja.

Dunning-Kruger-effekten kan være en del av forklaringen på hvorfor den gylne middelvei er rasert, hvorfor «ekspert» er blitt et skjellsord, og hvorfor fakta og kunnskap ofte drukner i skrikene fra ytre høyre eller venstre.

Fenomenet er sjelden blitt så tydelig som akkurat i dette elendige året. La oss spole raskt frem til 2021, og håpe at fornuften vinner til slutt. Den gjør av og til det.