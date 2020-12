Frp slo knockout på Høgre, Venstre og KrF

Men Siv Jensen er betre på å forhandle på bakrommet enn på å drive valkamp i manesjen. Det er eit stort problem for Frp.

Budsjettforliket blei Frps store kveld: 700 kroner lågare frikortgrense for helsetenester. Meir til pensjonistar. Avvikle flypassasjeravgifta for heile 2021. Og mykje meir.

For Vestlandet er det store gjennomslag: Det blir byggjestart for Stad skipstunnel og reversering av kuttet i nettolønsordninga for sjøfolk. Frp har også forsterka finansieringsordninga for verft og styrkt vrakpantordninga for skip.

Og for vestlendingar, som aldri har hatt svenskegrensa og harryhandling i køyreavstand, kan det smake godt med billegare øl, vin, tobakk og snop.

Frp fekk derimot ikkje vesentlege sigrar i krava om å kutte i kvoteflyktningar eller i nivået på bistandsbudsjettet. Dei fekk derimot gjennomslag for å auke tida for mellombels opphald for flyktningar frå tre til fem år.

Til saman har Framstegspartiets gjennomslag på nesten 20 milliardar kroner. Det er enormt mykje pengar.

Den store sigeren ligg ikkje fyrst og fremst i at dei andre partia har måtta gå på store tap (sjølv om avgiftskutta på alkohol, tobakk og sukker smertar for KrF). Sigeren ligg i kor mykje pengar Siv Jensen har greidd å flytte på.

Og om det er nokon del av Framstegspartiet som kjem litt ekstra godt ut, må det vere vestlendingane. Her vest er ikkje partiet bygd berre rundt innvandringsmotstand, men meir rundt industri, velferd og lågare skattar og avgifter.

Sånn sett var nok mange i Vestlands-Frp glade for at partiet tapte slaget om å stanse Langskip, det store prosjektet med fangst og lagring av CO₂ som vil kunne gje mange industriarbeidsplassar langs gullkysten av Vestlandet.

Tysdagens budsjettforlik kjem medan målingane har gått frå dårlege til katastrofale for borgarleg side samla sett. KrF og Venstre ligg som vanleg under sperregrensa og Høgre og Frp er i fritt fall.

På TV 2s måling får dei 58 mandat til saman. Det er milevis unna dei 85 som trengst for å få fleirtal.

Budsjettforlik eller likskue? Partileiar Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister og partileiar Guri Melby (V), barne- og familieminister og partileiar Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister og partileiar Erna Solberg (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kveldens samling av borgarlege partileiarar i Stortingets vandrehall såg ut som adventsselskapet frå helvete. Siv Jensen gjorde det svært klart at regjeringa sit på hennar nåde og kan bli kasta neste år.

Sjølv må ho nær doble oppslutninga til partiet på ni månader om Frp ikkje skal få eit katastrofalt valresultat. Det kan verke som at seks og eit halvt år som finansminister har gjort henne betre på budsjettkamp enn valkamp.

Alle fire partia kan ta med seg noko frå denne hausten:

For Frp vil det bli tydelegare at det kan løne seg å stå utanfor regjering. Rundt Kongens bord var det umogeleg å få til store avgiftskutt på alkohol og tobakk. Rundt forhandlingsbordet i Stortinget blei det gjennomslag for båe delar.

For KrF er det gode sjansar for at toppleiinga ikkje får noka god natts svevn i kveld. Dette skulle vere drøymeregjeringa i lag med Høgre og Venstre. No er det ingen som hugsar kva KrF har fått gjennomslag for i årets budsjett.

I staden får alle sjå at partiet må akseptere billegare snus, pils og sigarettar til folket. Kva regjeringsalternativ skal dei eigentleg satse på no? Koalisjon med Sentrum og Partiet De Kristne?

For Høgre er det tydeleg at det manglar ein plan og ein profil: Det held ikkje lenger å seie «røyst på Erna som statsminister!» for at veljarane skal kome strøymande.

Høgre har igjen og igjen forsøkt å «ta» Vedum i distriktspolitikken. Det har nok fyrst og fremst gjort at folk har høyrt ordet «distrikt», og dermed blitt minna på at dei vil røyste Senterpartiet.

Det verkar veldig klart at Erna Solbergs draum om ei firepartiregjering aldri meir vil bli røyndom.

Og Venstre? Guri Melbys fyrste statsbudsjett gjorde hovudmotstandar Frp til forhandlingsvinnar. Det blir krevjande for partiets folk å selje inn, trass i mange gode enkeltsigrar.

Det er ikkje mykje til borgarleg samling no. Den einaste trøysta for Erna Solberg er at avstanden kanskje er endå større på raudgrøn side.