Hokus pokus-strategien

Regjeringsadvokaten antyder at Stortinget misforsto klimaparagrafen og at rettigheter blir tryllet frem fra ingenting. Det er ganske arrogant.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Vi kan ikke bygge en materiell rettighet på en misforståelse. Jeg har brukt ordet skapelsesøyeblikk. Noe skapes av intet. «Ex nihilo», som de gamle romerne sa. Det magiske øyeblikket. Hokus pokus, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han prosederte klimasøksmålet på vegne av staten i Høyesterett. Foto: Lise Åserud / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Vi kan ikke bygge rettigheter på en misforståelse», sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han talte statens sak i klimasøksmålet.

Saken ble avsluttet torsdag, etter over en uke med langdryge monologer for Høyesterett i plenum. Mellom de traurige passasjene med høytlesing fra dokumenter, har replikkene vært nokså krasse.

Les også Hvordan kan Høyesterett dømme Norge for klimalovbrudd?

Regjeringsadvokaten mener rettigheter plutselig blir tryllet frem, fra ingenting. Og han antyder at Stortinget ble lurt da de oppdaterte miljøparagrafen i Grunnloven i 2014.

«Hokus pokus», oppsummerte han i retten.

Hvis Stortinget hadde sett for seg at bestemmelsen skulle bli brukt for å begrense norsk oljeeksport, ville den selvfølgelig ikke blitt vedtatt, spekulerte han.

«Bestemmelsen er ingen misforståelse. Den er ment for å sette begrensninger for staten», sier Ap-politiker Jette Christensen til NRK. Foto: Dan Petter Neegaard / Lars Molteberg Glomnes

«Vi er stortingsrepresentanter, men vi er ikke dumme i hodet», svarte Ap-politiker Jette Christensen på Dagsnytt 18.

Stortingspolitikeren ble såpass provosert over det som gikk for seg i Høyesterett, at hun så seg nødt til å korrigere statens advokat i media. Sånt skjer ikke så ofte.

«Bestemmelsen er ingen misforståelse. Den er ment for å sette begrensninger for statens handlinger, og ble til for å etterleve prinsippene om å iverksette nødvendige tiltak for å sikre miljøet. Det er ikke mer hokus pokus enn det», sa Christensen til NRK.

Les også NRK: Stortinget fikk ikke vite om Barentshavet-risiko

Rekkevidden av den nye miljøparagrafen i Grunnloven har vært et sentralt tema under klimarettssaken.

Grunnlovens § 112 sier at alle har rett til et sunt miljø, og at denne retten skal sikres, også for kommende generasjoner.

Høyesterett i plenum, under ledelse av justitiarius Toril Øie, skal ta stilling til klimasøksmålet mot staten. Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt Olje- og energidepartementet, fordi de mener vedtaket om å åpne for oljeleting i ubesudlede deler av Barentshavet er så skadelig at det strider mot miljøparagrafen i Grunnloven. Foto: Ørn E. Borgen

Den rettslige striden handler om tolkingen av tredje ledd, som krever at myndighetene skal sette i verk tiltak som gjennomfører grunnsetningene i bestemmelsen.

Regjeringsadvokaten mener det bare er uttrykk for politiske signaler, på lik linje med retten til arbeid.

Miljøorganisasjonene mener bestemmelsen setter en absolutt grense for hvor stor skade myndighetene kan påføre miljøet, og at domstolene må gripe inn når regjeringen svikter.

Les også Eirin Eikefjord: Med dramaet som utspiller seg i virkeligheten, er det vanskelig å klandre klimaaktivistene for å ta alle virkemidler i bruk.

Det er underlig at spørsmålet om § 112 faktisk gir rettigheter har fått så mye plass under rettssaken. Det er også underlig at regjeringsadvokaten avviser det så bastant.

Både statsrettsjurister, Norges Institusjon for menneskerettigheter, tingretten, lagmannsretten – og senest Jette Christensen (Ap) som var med å vedta bestemmelsen – argumenterer for at paragrafen er ekte juss, og ikke bare velmente signaler.

Selv den konservative Michael Tetzschner (H) konstaterte at miljøparagrafen «vil kunne påberopes som en konkret rettighetsbestemmelse for den enkelte» under debatten i Stortinget. Ingen protesterte.

Michael Tetzschner (H) var med å behandle den nye miljøbestemmelsen under grunnlovsjubileet i 2014. Under debatten i Stortinget sa han at miljøparagrafen «vil kunne påberopes som en konkret rettighetsbestemmelse for den enkelte», noe som ble trukket frem i dommen fra Borgarting lagmannsrett. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

At Regjeringsadvokaten går så høyt på banen her, er ikke nødvendigvis taktisk smart.

Kanskje prøver statens advokater å strekke ytterpunktene for tolking så langt at det kan hende noen i Høyesterett lander på midten et sted.

Det skal uansett veldig mye til for at miljøorganisasjonene vinner hele søksmålet. Men det er nokså sannsynlig at Høyesterett kommer til at miljøparagrafen må tolkes slik saksøkerne vil, og slår fast at den gir reelle rettigheter.

Ved å være så nedlatende og påståelig, gjør regjeringsadvokaten bare prestisjenederlaget enda større hvis staten taper på dette punktet.

Ved å være så nedlatende og påståelig, gjør regjeringsadvokaten bare prestisjenederlaget enda større hvis staten taper spørsmålet om tolkingen av § 112, skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er også dristig å spekulere i hva de 169 stortingsrepresentantene som vedtok den nye Grunnloven ville ha tenkt.

Lovgiverviljen er en nokså tvilsom rettskilde i utgangspunktet. Grunnlovsvedtak får så mangelfull politisk drøfting, at det som kommer til uttrykk har veldig liten verdi.

Å argumentere med en konstruert og hypotetisk lovgivervilje, er enda mer tvilsomt.

En jordklode av is utenfor Høyesterettsbygget markerte starten på klimasøksmålet mot staten. Foto: Ørn E. Borgen

Et betydelig mer interessant spørsmål er hva en rettighet etter miljøparagrafen eventuelt skal innebære.

Hva skal til for å sette klimafiendtlige politiske vedtak til side? Teller utslipp som skjer utenfor Norge?

Det som er klart, er at terskelen vil ligge svært høyt. Det skal svært mye til for at norske domstoler legger seg opp i praktisk politikk og innskrenker regjeringens handlingsrom.

Staten har ikke så mye å frykte.

Det blir nok verken dette søksmålet eller de som måtte komme som stanser norsk oljeproduksjon for godt.

Det trengs heftigere trylletriks enn en paragraf i Grunnloven for å vaske Norge grønt.